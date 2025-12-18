శోభితా ప్రెగ్నెంట్? అక్కినేని వంశంలో మరో తరం.. నాగ చైతన్య తండ్రి కాబోతున్నాడా? నాగార్జున సమాధానమిదే!
అక్కినేని వంశంలో మరో తరం రాబోతుందా? నాగ చైతన్య తండ్రి కాబోతున్నాడా? అతని భార్య శోభితా ధూలిపాళ గర్భంతో ఉందా? ఇలా సోషల్ మీడియాలో ఎన్నో ప్రశ్నలు. మరి వీటికి నాగార్జున ఏం సమాధానం చెప్పాడో ఇక్కడ చూడండి.
డిసెంబర్ 2024లో శోభితా ధూలిపాళ, నాగ చైతన్య వివాహం జరిగింది. ఆ తర్వాత కొన్ని రోజుల నుంచే ఈ జంట ఒక బిడ్డ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారని పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి. అక్కినేని వంశంలో మరో తరం రాబోతుందని అంటున్నారు. అయితే సాధారణంగా వారు ఈ విషయంపై మౌనంగా ఉన్నప్పటికీ, శోభితా గర్భవతి అని పేర్కొంటూ వస్తున్న వార్తలతో ఈ పుకార్లు ఇటీవల మళ్ళీ తెరపైకి వచ్చాయి.
నాగార్జున రియాక్షన్
తన కొడుకు నాగ చైతన్య, కోడలు శోభితా ధూలిపాళ తల్లిదండ్రులు కాబోతున్నారన్న పుకార్లపై నాగార్జున రియాక్టయ్యారు. తాజాగా నాగార్జునను సుమన్ టీవీ వారు త్వరలో తాత కాబోతున్నారా అని అడిగారు. నాగార్జునను 'తండ్రి నుండి తాతగా ప్రమోషన్ పొందుతున్నారా?' అని అడిగినప్పుడు, ఆయన మొదట కొద్దిసేపు ఆలోచించి, తర్వాత ఇబ్బందిగా నవ్వి, అక్కడి నుండి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించారు.
సమయం వచ్చినప్పుడు
సోషల్ మీడియాలో వినిపిస్తున్న పుకార్లలో ఏదైనా నిజం ఉందా అని మళ్ళీ అడిగినప్పుడు, నాగార్జున చిరునవ్వుతో 'సమయం వచ్చినప్పుడు మీకు తెలియజేస్తాను' అని సమాధానమిచ్చారు. ఈ నటుడు శోభితా ప్రెగ్నెన్సీ విషయాన్ని ధృవీకరించనూ లేదు, ఖండించనూ లేదు. కానీ కుటుంబానికి మాత్రం అభినందన సందేశాలు వెల్లువెత్తడం ప్రారంభించాయి.
నాగ చైతన్య, శోభితా వివాహం
2022లో నాగ చైతన్య, శోభితా డేటింగ్ చేస్తున్నారని పుకార్లు మొదట తెరపైకి వచ్చాయి. ఆమె హైదరాబాద్లోని ఆయన ఇంట్లో కనిపించిన తర్వాత ఈ పుకార్లు మొదలయ్యాయి. లండన్లో సెలవుల్లో ఉన్నప్పుడు ఈ జంట కనిపించడంతో ఈ పుకార్లు మరింత బలపడ్డాయి. అప్పుడు ఈ జంట మౌనంగానే ఉంది. ఆగస్టు 2024లో నిశ్చితార్థం తర్వాతే వారి సంబంధాన్ని అధికారికం చేసుకున్నారు. అదే సంవత్సరం డిసెంబర్ 4న అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో సన్నిహితుల సమక్షంలో వివాహం చేసుకున్నారు.
చై మొదటి పెళ్లి
చైతన్య గతంలో సమంత రూత్ ప్రభును వివాహం చేసుకున్నారు. వారిద్దరూ 2010లో వచ్చిన 'ఏ మాయ చేసావే' సినిమా సెట్స్లో కలుసుకున్నారు. ఈ జంట కొన్ని సంవత్సరాలు డేటింగ్ చేసుకున్న తర్వాత 2017లో వివాహం చేసుకున్నారు. అయితే, నెలల తరబడి వచ్చిన పుకార్ల తర్వాత 2021లో వారి పెళ్లి వార్షికోత్సవానికి ముందు విడిపోయినట్లు ఈ జంట ధృవీకరించింది. సమంత ఈ సంవత్సరం డిసెంబర్ 1న కోయంబత్తూరులో దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరును పెళ్లి చేసుకుంది.
రీసెంట్ మూవీస్
శోభితా చివరిసారిగా 2024లో 'మంకీ మ్యాన్', 'లవ్ సితార' సినిమాల్లో కనిపించారు. అంతకు ముందు, ఆమె మణి రత్నం 'పొన్నియిన్ సెల్వన్' చిత్రాలలో, జియోహాట్స్టార్ వెబ్ సిరీస్ 'ది నైట్ మేనేజర్'లో నటించారు. చైతన్య చివరిసారిగా ఈ సంవత్సరం 'తండేల్'లో నటించారు. ప్రస్తుతం 'వృషకర్మ' షూటింగ్ చేస్తున్నారు. నాగార్జున చివరిసారిగా 'కూలీ'లో కనిపించారు, తదుపరి ప్రాజెక్టులను ఇంకా ప్రకటించలేదు.