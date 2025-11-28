సీక్రెట్ ఏజెంట్గా మారిన శోభితా ధూళిపాళ.. చూపు తిప్పుకోనివ్వని అందం.. నాగ చైతన్య భార్య లేటెస్ట్ లుక్ కు ఫ్యాన్స్ ఫిదా!
శోభితా ధూళిపాల తన సరికొత్త ఫోటోలతో అభిమానులను కట్టిపడేశారు. నలుపు టాప్, లెదర్ జాకెట్తో స్టైలిష్గా కనిపించి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. స్పెషల్ ఏజెంట్ అంటూ సోషల్ మీడియాలో సందడి చేస్తున్నారు.
నాగ చైతన్య భార్య, హీరోయిన్ శోభితా ధూళిపాళ మరోసారి గ్లామర్ ఫొటోలతో సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తున్నారు. శుక్రవారం (నవంబర్ 28) ఆమె తన సరికొత్త ఫోటోలతో వైరల్ గా మారారు. అభిమానులు ఆమె అందానికి దాసోహమంటున్నారు. ఎంత చూసినా తనివి తీరడం లేదని కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
శోభితా సీక్రెట్ ఏజెంట్
శోభితా ధూళిపాళ పూర్తిస్థాయి సీక్రెట్ ఏజెంట్ అవతారమెత్తి, మ్యాజికల్ అట్రాక్షన్ తో ఊపేశారు. 'ఫ్రెండ్లీ నైబర్హుడ్ స్పెషల్ ఏజెంట్' అంటూ ఆమె ఈ అందమైన చిత్రాలను పంచుకున్నారు. శోభితా ఒక సింపుల్ నలుపు టాప్ను, స్టైలిష్ నలుపు లెదర్ జాకెట్తో ధరించారు. డెనిమ్తో జతచేసి, ఎడ్జ్, ఎలిగెన్స్ల మధ్య సరైన బ్యాలెన్స్ కొనసాగించారు. ఆమె జుట్టు, మృదువైన, వాల్యూమినస్ బ్లోఅవుట్తో స్టైల్ చేసి ఉంది. అది ఆమె ముఖాన్ని అందంగా ఆవిష్కరించింది. స్మోకీ కళ్ళు, న్యూడ్ లిప్స్ ఆమెకు మిస్టీరియస్, సినిమాటిక్ ఆకర్షణను ఇచ్చాయి.
ఫొటోలు వైరల్
నాగ చైతన్య భార్య శోభితా ధూళిపాళ లేటెస్ట్ పిక్స్ వైరల్ గా మారాయి. కామెంట్లపై కామెంట్లు వస్తున్నాయి. సినీ పరిశ్రమలోని స్నేహితులు ముందుగా స్పందించారు. సంగీత దర్శకుడు విశాల్ దద్లాని.. 'రాక్-అండ్-రోల్ రూట్స్ కనిపిస్తున్నాయి!' అని ఆమె లుక్లోని రెబెలియస్ ఎడ్జ్ గురించి కామెంట్ చేశారు. షిబాని అక్తర్ ఏమో 'అందం' అని సంక్షిప్తంగా, కానీ ఆకట్టుకునేలా వ్యాఖ్యానించారు. సయమి ఖేర్ ఫైర్ ఎమోజీలు పోస్టు చేసింది.
అభిమానులు కూడా శోభితా ధూళిపాళ కొత్త లుక్ కు పూర్తిగా ముగ్ధులయ్యారు. 'మీరు సహజంగా కూల్గా కనిపిస్తున్నారు' నుండి 'ఫ్లోఫీ ఎమో హెయిర్ మిమ్మల్ని మిస్టీరియస్గా, కూల్గా మారుస్తుంది!' వరకు ప్రశంసలు వెల్లువెత్తాయి. ఒక అభిమాని మొత్తం కామెంట్ సెక్షన్లోని మూడ్ను ఒక లైన్లో సంగ్రహించారు. ఇది దాదాపు శోభితాకు ఒక సిగ్నేచర్గా మారింది. ‘ఫేస్ కార్డ్ ఎప్పుడూ తగ్గదు’ అంటూ వ్యాఖ్యానించారు.
శోభితా తాజా ప్రాజెక్టులు
'మేడ్ ఇన్ హెవెన్ 2', 'ది నైట్ మేనేజర్', 'పొన్నియిన్ సెల్వన్' వంటి ప్రాజెక్టులలో ఆమె నటనకు శోభితా విస్తృతమైన ప్రశంసలు అందుకున్నారు. ఇటీవల, ఆమె తన అంతర్జాతీయ ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నారు. హాలీవుడ్ ప్రాజెక్ట్ 'మంకీ మ్యాన్' (దేవ్ పటేల్ దర్శకత్వం) లో ఆమె ప్రదర్శన, ముఖ్యంగా సినిమా గ్లోబల్ రిలీజ్ తర్వాత గణనీయమైన దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఆమె చివరిసారిగా జీ5 షో 'లవ్, సితార'లో కనిపించారు. ఇది రాజీవ్ సిద్ధార్థ్తో కలిసి నటించిన కుటుంబ నాటకం.
తాజా వార్తల ప్రకారం శోభితా, పా. రంజిత్ రాబోయే దర్శకత్వ చిత్రం 'వెట్టువం'లో చేరనున్నట్లు సమాచారం. ఈ చిత్రంలో ఆర్య, గెత్తు దినేష్, కళైయరసన్ వంటి నటీనటులన్నారు.