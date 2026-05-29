Naga Chaitanya: సమంతను మోసం చేసి, కెరీర్ నాశనం చేశాడన్న పుకార్లు.. ఢిల్లీ హైకోర్టుకెక్కిన నాగ చైతన్య
Naga Chaitanya: టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో నాగ చైతన్య తన వ్యక్తిగత హక్కుల (Personality Rights) రక్షణ కోసం ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. తన పేరు, ఇమేజ్ను అనుమతి లేకుండా వాడుకోవడం, ఏఐ (AI) సాయంతో అశ్లీల కంటెంట్ సృష్టించడం, నకిలీ వస్తువుల అమ్మకాలపై ఆయన న్యాయస్థానంలో దావా వేశారు. ముఖ్యంగా తన మాజీ భార్య సమంత రూత్ ప్రభును తాను మోసం చేశానని, ఆమె కెరీర్ నాశనం కావడానికి తానే కారణమంటూ వస్తున్న తప్పుడు ప్రచారాలను చైతన్య తన పిటిషన్లో తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు.
అశ్లీల కంటెంట్, ట్రోల్స్పై న్యాయపోరాటం
నాగ చైతన్య తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది వైభవ్ కక్కర్ జస్టిస్ జ్యోతి సింగ్ ధర్మాసనం ముందు వాదనలు వినిపించారు. వెబ్సైట్లకు ట్రాఫిక్ పెంచుకోవడం కోసం కొందరు చైతన్య పేరుతో పాటు అసభ్యకరమైన పదాలను వాడుతున్నారని కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఏఐ డీప్ఫేక్ వీడియోల ద్వారా అభ్యంతరకరమైన స్థితిలో చైతన్య ఉన్నట్లుగా తప్పుగా చూపిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.
అలాగే సమంతతో విడాకుల విషయంలో చైతన్య ఆమెను మోసం చేశాడని వ్యాప్తి చేస్తున్న కంటెంట్ను కూడా న్యాయవాది ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. "ఇది ముమ్మాటికీ ట్రోలింగ్ మాత్రమే, సరైన విమర్శ కాదు" అని ఆయన వాదించారు.
వ్యాపార ప్రయోజనాల కోసం దుర్వినియోగం
చైతన్య ఫోటోలతో అనధికారికంగా మర్చండైజ్ (వస్తువులు) అమ్ముతున్న వెబ్సైట్ల జాబితాను కూడా హైకోర్టుకు సమర్పించారు. తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో అగ్రగామి నటుడిగా ఉన్న చైతన్య పేరు ప్రతిష్టలకు భంగం కలిగించేలా ఏఐ టూల్స్, డీప్ఫేక్, వాయిస్ క్లోనింగ్ సాఫ్ట్వేర్లను వాడుకుంటూ కమర్షియల్ గా లబ్ది పొందుతున్నారని పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు.
దీనివల్ల ఆయన వ్యక్తిగత గోప్యత, గౌరవం, పబ్లిక్ ఇమేజ్ తీవ్రంగా దెబ్బతింటున్నాయని వాదించారు. ఈ సందర్భంగా చైతన్య తండ్రి నాగార్జున వ్యక్తిగత హక్కులను కాపాడుతూ గతంలో కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును కూడా న్యాయవాది గుర్తుచేశారు.
కోర్టు స్పందన - తదుపరి విచారణ
వాదనలు విన్న న్యాయమూర్తి స్పందిస్తూ.. "పబ్లిక్ లైఫ్లో ఉన్నప్పుడు సాధారణ ప్రజల కంటే ఎక్కువగా విమర్శలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. కానీ దానికి కూడా కొన్ని పరిమితులు ఉంటాయి" అని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ మేరకు ప్రతివాదులకు నోటీసులు జారీ చేసిన న్యాయస్థానం, మధ్యంతర ఉత్తర్వులు ఇస్తామని సూచించింది. ఈ కేసు తదుపరి విచారణను సెప్టెంబర్ 30కి వాయిదా వేసింది.
సమంతతో విడాకుల తర్వాత మరో నటి శోభితా ధూళిపాళను నాగ చైతన్య పెళ్లి చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. అటు సమంత కూడా డైరెక్టర్ రాజ్ నిడిమోరును పెళ్లి చేసుకుంది. ప్రస్తుతం ఆమె తన నెక్ట్స్ మూవీ మా ఇంటి బంగారం ప్రమోషన్లలో బిజీగా ఉంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
నాగ చైతన్య ఢిల్లీ హైకోర్టును ఎందుకు ఆశ్రయించారు?
తన పేరు, ప్రతిష్టలను దెబ్బతీసేలా ఏఐ డీప్ఫేక్ వీడియోలు సృష్టించడం, తన పేరుతో వ్యాపారం చేయడం, సమంతతో విడాకులపై నిరాధారమైన ఆరోపణలతో ట్రోల్ చేస్తున్న వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన కోర్టును ఆశ్రయించారు.
చైతన్య తరఫున కోర్టులో వాదనలు వినిపించిన లాయర్ ఎవరు?
చైతన్య తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది వైభవ్ కక్కర్ ఢిల్లీ హైకోర్టులో వాదనలు వినిపించారు.
ఈ కేసులో తదుపరి విచారణ ఎప్పుడు జరగనుంది?
ఈ కేసుకు సంబంధించి ఢిల్లీ హైకోర్టు తదుపరి విచారణను సెప్టెంబర్ 30వ తేదీకి వాయిదా వేసింది.
