Naga Chaitanya: నాకు లవ్ స్టోరీలంటే పిచ్చి.. ఈ సినిమా చూసి చాలా సంతోషించాను.. ఇలాంటి మూవీస్ రావని బాధపడ్డా: నాగ చైతన్య
Naga Chaitanya: చెన్నై లవ్ స్టోరీ మూవీ సక్సెస్ మీట్ లో నాగ చైతన్య చేసిన కామెంట్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి. తనకు లవ్ స్టోరీలంటే చాలా ఇష్టమని , ఈ సినిమా చూసి తాను చాలా సంతోషించినట్లు అతడు చెప్పాడు.
Naga Chaitanya: యువసామ్రాట్ నాగ చైతన్య 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ' సక్సెస్ మీట్లో చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి. యంగ్ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరి ప్రియ కాంబోలో వచ్చిన ఈ రొమాంటిక్ డ్రామా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 40 కోట్ల కలెక్షన్లతో రికార్డులు క్రియేట్ చేయడంతో హైదరాబాద్లో గ్రాండ్ విజయోత్సవ వేడుక నిర్వహించారు. ఈ వేడుకకి ప్రత్యేక అతిథిగా విచ్చేసిన చైతూ.. సినిమా సాధించిన సక్సెస్పై ఫుల్ హ్యాపీనెస్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు.
"లవ్ స్టోరీలు అంటే పిచ్చి కానీ భయమేసింది!"..
ఈ ఈవెంట్లో నాగ చైతన్య మాట్లాడుతూ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు పంచుకున్నారు. "నాకు పర్సనల్గా లవ్ స్టోరీస్ అంటే చాలా పిచ్చి. కానీ కోవిడ్ మహమ్మారి తర్వాత థియేటర్లలో ఇలాంటి ఫీల్ గుడ్ రొమాంటిక్ డ్రామాలు తగ్గిపోతుంటే, అసలు ఆడియన్స్ మళ్లీ థియేటర్లకు వస్తారా లేదా అని ఒకానొక టైమ్లో చాలా భయమేసింది" అని చైతూ ఓపెన్ అయ్యారు.
అయితే 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ'కి వస్తున్న ఆదరణ చూస్తుంటే టాలీవుడ్లో మళ్లీ ఆ క్లాసిక్ రొమాన్స్ ట్రెండ్ స్టార్ట్ అయిందనిపిస్తోందని ఆయన ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా ఆడియన్స్ ఆలోచనలు మారాయని, ఇప్పుడు రొటీన్ లవ్ ట్రాక్స్ కంటే ఎమోషనల్ అండ్ హార్ట్ టచింగ్ రిలేషన్షిప్లకే ఎక్కువ కనెక్ట్ అవుతున్నారని స్పష్టం చేశారు.
కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరి ప్రియలపై ప్రశంసల వర్షం
స్వయంకృషితో ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి విజయం సాధించిన కిరణ్ అబ్బవరం ప్రయాణాన్ని నాగ చైతన్య ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. "ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి ఇంత పెద్ద సక్సెస్ సాధించడం నిజంగా గ్రేట్. కిరణ్ హార్డ్ వర్క్ ప్రతి సినిమాలో కనిపిస్తుంది" అని ప్రశంసించారు.
కథానాయిక శ్రీ గౌరి ప్రియ నటనను కూడా చైతూ మెచ్చుకున్నారు. ఈ సినిమాలో ఆమె క్యారెక్టర్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉందని, ఆమె కెరీర్కి ఇది ఒక మైలురాయిగా నిలిచిపోతుందని అన్నారు. రైటర్ సాయి రాజేష్, డైరెక్టర్ రవి నంబూరి మేకింగ్ విజన్ చాలా అద్భుతంగా ఉందని కొనియాడారు.
బాక్సాఫీస్ దగ్గర 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ' సునామీ
పాజిటివ్ టాక్తో దూసుకుపోతున్న ఈ సినిమా కేవలం మూడు రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 40.1 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్ట్ చేసి ట్రేడ్ వర్గాలను సైతం షాక్కి గురిచేసింది. నిర్మాతలు ఎస్కేఎన్, సాయి రాజేష్ కాంబోలో వచ్చిన ఈ ఫీల్ గుడ్ మూవీ వీకెండ్ తర్వాత కూడా హౌస్ఫుల్ కలెక్షన్లతో రన్ అవుతోంది.
మెలోడీ బ్రహ్మ మణిశర్మ అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్, సాంగ్స్ ఈ సినిమా విజయంలో కీ రోల్ ప్లే చేశాయని చైతూ తెలిపారు. టాలీవుడ్లో మళ్లీ ప్యూర్ లవ్ స్టోరీస్కి పట్టిన గ్రహణం వీడిపోయిందని ఈ సక్సెస్ నిరూపించింది.
లవ్ జోనర్లో చైతూ మార్క్.. నెక్స్ట్ విజువల్ హంట్
తెలుగు సినిమాలో 'ఏ మాయ చేశావే', '100% లవ్', 'మజిలీ', 'లవ్ స్టోరీ' లాంటి ఆల్ టైమ్ క్లాసిక్స్ ఇచ్చిన నాగ చైతన్య, ఎప్పుడూ మంచి రొమాంటిక్ కథలను ఎంకరేజ్ చేయడంలో ముందుంటారు.
రీసెంట్గా 'తండేల్'తో అలరించిన చైతూ.. త్వరలోనే కార్తీక్ దండు డైరెక్షన్లో 'వృషకర్మ' అనే డిఫరెంట్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ థ్రిల్లర్తో ప్రేక్షకులను పలకరించనున్నారు. సొంతంగా కష్టపడి పైకి వచ్చిన ప్రతీ టాలెంట్ను ప్రోత్సహించడం తన బాధ్యత అని చెబుతూ, 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ' టీమ్కి నాగ చైతన్య ఆల్ ది బెస్ట్ తెలియజేశారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More