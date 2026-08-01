Nandamuri Tejaswini: కొడుకు కాదు కూతురు.. హిస్టరీ క్రియేట్ చేయబోతున్న నందమూరి తేజస్విని.. వైరల్ గా బాలకృష్ణ కుమార్తె!
Nandamuri Tejaswini: నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ చిన్న కుమార్తె తేజస్విని హిస్టరీ క్రియేట్ చేయబోతుందా? నందమూరి వంశం నుంచి ఫస్ట్ హీరోయిన్ గా నిలబోతుందా? అంటే.. అవుననే సమాధానాలే వినిపిస్తున్నాయి. తేజస్విని హీరోయిన్ గా డెబ్యూకు రంగం రెడీ అవుతుందనే ప్రచారం హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
Nandamuri Tejaswini: తెలుగు చిత్రసీమలో నందమూరి కుటుంబానికి ఉన్న క్రేజ్, అభిమానం ప్రత్యేకమైనవి. ఈ ఫ్యామిలీ నుంచి ఎంతో మంది హీరోలు వచ్చారు. కానీ ఇప్పటివరకూ ఒక్క హీరోయిన్ కూడా లేదు. తాజాగా ఆ రికార్డును నందమూరి బాలకృష్ణ చిన్న కూతురు తేజస్విని సొంతం చేసుకోబోతుందనే టాక్ తెగ వైరల్ గా మారింది.
హీరోయిన్ గా నందమూరి తేజస్విని
తాజాగా ఫిలిం నగర్ సర్కిల్స్లో వినిపిస్తున్న ఒక వార్త నందమూరి అభిమానులను తీవ్ర ఆశ్చర్యానికి, ఆనందానికి గురిచేస్తోంది. నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ చిన్న కుమార్తె తేజస్విని (Nandamuri Tejaswini) త్వరలోనే కథానాయికగా వెండితెరపై అడుగుపెట్టబోతున్నారనే ప్రచారం జోరందుకుంది.
స్పోర్ట్స్ డ్రామాతో
సాధారణ కమర్షియల్ ఫార్ములాకు భిన్నంగా, ఒక మంచి సామాజిక సందేశం ఉన్న స్పోర్ట్స్ డ్రామా (Sports Drama) ద్వారా నందమూరి తేజస్విని సినీ ఎంట్రీ ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించిన కథా చర్చలు ప్రాథమిక దశలో ఉన్నాయని అంటున్నారు.
సోషల్ మీడియా స్టార్డమ్
గత కొంతకాలంగా తేజస్విని సోషల్ మీడియా వేదికగా చాలా యాక్టివ్గా కనిపిస్తోంది. డాన్స్ రీల్స్, బ్రాండ్ ప్రమోషన్లు, యాడ్స్లో నటిస్తూ తనకంటూ ప్రత్యేకమైన డిజిటల్ ఫాలోయింగ్ను సొంతం చేసుకుంది. ఆమె డ్యాన్స్ రీల్స్ తెగ వైరల్ అవుతున్న సంగతి తెలిసిందే.
డెబ్యూపై అంచనాలు
నందమూరి తేజస్విని గ్లామర్, ఫ్యాషన్ సెన్స్, కాన్ఫిడెంట్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ చూసిన అభిమానులు.. ఆమె సినిమాలో నటిస్తే బాగుంటుందని చాలా కాలంగా సోషల్ మీడియాలో కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఇప్పుడు రొటీన్ లవ్ స్టోరీ లేదా కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్ ఎంచుకోకుండా, స్పోర్ట్స్ బ్యాక్డ్రాప్తో కూడిన ఇంటెన్స్ ఎమోషనల్ కథను ఎంచుకోవడం ఆమె డెబ్యూపై అంచనాలను పెంచుతోంది.
మోక్షజ్ఞ కంటే ముందే
నందమూరి తర్వాతి తరం వారసుడిగా బాలయ్య బాబు తనయుడు మోక్షజ్ఞ (Mokshagna) వెండితెర అరంగేట్రం కోసం అభిమానులు ఏళ్ల తరబడి వేచి చూస్తున్నారు. అయితే ప్రస్తుత సమాచారం ప్రకారం, మోక్షజ్ఞ హీరోగా పూర్తిస్థాయిలో పరిచయం అయ్యే కంటే ముందే తేజస్విని స్క్రీన్ పై కనిపించే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి.
అదే గనుక నిజమైతే, నందమూరి తర్వాతి తరం నుంచి మోక్షజ్ఞ కంటే ముందే నటిగా వెండితెరపైకి వచ్చిన మొదటి ఫ్యామిలీ మెంటర్ గా తేజస్విని చరిత్ర సృష్టిస్తుంది. ఇది నందమూరి కాంపౌండ్లోనే ఒక వినూత్నమైన మలుపని చెప్పొచ్చు.
చర్చల దశలో
ప్రస్తుతం ఈ ప్రాజెక్ట్ చర్చల దశలోనే ఉందని సమాచారం. అయితే దీనిపై మేకర్స్ నుంచి కానీ, నందమూరి కాంపౌండ్ నుంచి కానీ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. రాబోయే కొద్ది నెలల్లో ఈ చర్చలు కొలిక్కి వస్తే, సినిమాకు సంబంధించిన అధికారిక వివరాలను ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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