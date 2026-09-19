Nani Comments: తక్కువ బడ్జెట్.. వరల్డ్ క్లాస్ క్వాలిటీ.. మలయాళ ఇండస్ట్రీ నుంచి చాలా నేర్చుకోవాలి: నేచురల్ స్టార్ నాని
Nani Comments: నేచురల్ స్టార్ నాని తాజా కామెంట్లు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి. మలయాళ ఇండస్ట్రీపై నాని ప్రశంసలు కురిపించేశారు. మలయాళ ఇండస్ట్రీని చూసి చాలా నేర్చుకోవాలంటూ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్లు చేశారు. అసలు నాని అలా ఎందుకు అన్నారో ఇక్కడ చూసేయండి.
Nani Comments: నేచురల్ స్టార్ నాని అప్ కమింగ్ మూవీ ది ప్యారడైజ్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఈ మూవీ ప్రమోషన్లలో భాగంగా కొచ్చిలో జరిగిన ప్రెస్ మీట్లో నాని మలయాళ చిత్రపరిశ్రమపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. మలయాళం ఇండస్ట్రీని చూసి చాలా నేర్చుకోవాలంటూ నాని చేసిన కామెంట్లు ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.
నాని ప్రశంసలు
శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో సెప్టెంబర్ 24, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానున్న 'ది ప్యారడైజ్' సినిమా ప్రమోషన్లలో భాగంగా నేచురల్ స్టార్ నాని కేరళలోని కొచ్చిలో పర్యటించారు. అక్కడ మీడియాతో మాట్లాడారు. మలయాళ చిత్రపరిశ్రమ పనితీరును, వారి ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ను కొనియాడారు.
చాలా నేర్చుకోవాలి
ఎంతటి పరిమిత వనరులు ఉన్నప్పటికీ, వాటిని సమర్థవంతంగా వినియోగించుకుంటూ అద్భుతమైన క్వాలిటీ కంటెంట్ను ఎలా అందించవచ్చో మలయాళ చిత్రసీమ నిరూపిస్తోందని చెప్పారు. దేశంలోని ప్రతీ ప్రాంతీయ చిత్రపరిశ్రమ మలయాళ పరిశ్రమ అనుసరిస్తున్న నిర్మాణ సూత్రాల నుంచి విలువైన పాఠాలు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని స్పష్టం చేశారు.
కంటెంట్ పరంగా
పరిమితమైన బడ్జెట్లతో బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయం సాధించడమే కాకుండా, కంటెంట్ పరంగా ప్రపంచస్థాయి ప్రమాణాలను అందుకోవడం ఒక్క మలయాళ ఇండస్ట్రీకే చెల్లిందని నాని పేర్కొన్నారు. సరైన ప్రీ-ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్, షూటింగ్ లో పక్కా టైమింగ్, అనవసరపు వ్యయాన్ని పూర్తిగా అరికట్టే కథన శైలి అక్కడ ప్రధానంగా కనిపిస్తుందని చెప్పారు.
నాని కామెంట్స్ వైరల్
ప్రస్తుతం టాలీవుడ్తో పాటు ఇతర ప్రధాన భారతీయ సినీ పరిశ్రమలలో నిర్మాణ వ్యయాలు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్న తరుణంలో నాని చేసిన వ్యాఖ్యలు ఎంతో ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి. పాన్-ఇండియా సినిమాల పేరుతో కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ కేటాయించడం, పక్కా ప్రణాళిక లేకపోవడం వల్ల షూటింగ్ రోజులు పెరిగిపోయి నిర్మాతలు తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న వాతావరణం నెలకొంది.
ఈ సమయంలో మలయాళ పరిశ్రమ కచ్చితమైన బౌండ్ స్క్రిప్ట్స్, మైక్రో-ప్లానింగ్, టైమ్ మేనేజ్మెంట్తో అతి తక్కువ వ్యయంలో భారీ అవుట్పుట్ సాధిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో నాని మలయాళ ఇండస్ట్రీపై చేసిన కామెంట్లు వైరల్ గా మారాయి.
ప్రొడ్యూసర్ కష్టాలు
నాని స్వయంగా అగ్ర కథానాయకుడిగానే కాకుండా వాల్ పోస్టర్ సినిమా ద్వారా విజయవంతమైన నిర్మాతగా కూడా కొనసాగుతున్నారు. అందువల్ల ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్, బడ్జెట్ రికవరీపై ఆయనకు ఉన్న అవగాహన, ప్రొడ్యూసర్ కష్టాలతో నాని ఈ కామెంట్లు చేశారని చెప్పొచ్చు.
సౌత్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కేవలం విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, మాస్ ఎలిమెంట్స్ వెనుకే పడకుండా, స్క్రిప్ట్ డిజైన్, ప్రొడక్షన్ మేనేజ్మెంట్లో రీ-ఇంజనీరింగ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని నాని వ్యాఖ్యలు చాటుతున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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