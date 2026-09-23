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The Paradise Breakeven: ది పారడైజ్ బడ్జెట్, ప్రీరిలీజ్ బిజినెస్, బ్రేక్ ఈవెన్ లెక్కలు చూశారా? నాని కొత్త రికార్డు

The Paradise Breakeven: నాని ది పారడైజ్ మూవీ బ్రేక్ ఈవెన్, బడ్జెట్, తొలి రోజు వసూళ్లకు సంబంధించి వస్తున్న వార్తలు ఆసక్తి రేపుతున్నాయి. ఈ మూవీ హిట్ సాధించాలంటే రూ.100 కోట్లకుపైగా షేర్ వసూలు చేయాల్సి ఉంది.

Published on: Sep 23, 2026, 16:00:10 IST
By Hari Prasad S, Hyderabad
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The Paradise Breakeven: నాని 'ది పారడైజ్' ప్రీ-రిలీజ్ హంగామా బాక్సాఫీస్ దగ్గర తుఫాన్ సృష్టిస్తోంది. సెప్టెంబర్ 23న యూఎస్, రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రీమియర్ షోలు మొదలవుతుండటంతో ట్రేడ్ వర్గాల్లో కలెక్షన్ల రచ్చ మొదలైంది. నాచురల్ స్టార్ కెరీర్‌లోనే ఆల్‌టైమ్ హైయెస్ట్ బిజినెస్ జరిపిన ఈ పీరియాడిక్ మాస్ డ్రామా క్లీన్ హిట్ అనిపించుకోవాలంటే ఎంత వసూలు చేయాలనే లెక్కలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి.

The Paradise Breakeven: ది పారడైజ్ బడ్జెట్, ప్రీరిలీజ్ బిజినెస్, బ్రేక్ ఈవెన్ లెక్కలు చూశారా? నాని కొత్త రికార్డు
The Paradise Breakeven: ది పారడైజ్ బడ్జెట్, ప్రీరిలీజ్ బిజినెస్, బ్రేక్ ఈవెన్ లెక్కలు చూశారా? నాని కొత్త రికార్డు

100 కోట్ల షేర్ టార్గెట్.. నాని రేంజ్ నెక్స్ట్ లెవెల్

'దసరా' లాంటి బ్లాక్‌బస్టర్ హిట్ తర్వాత దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల - నాచురల్ స్టార్ నాని కాంబినేషన్లో వస్తున్న 'ది పారడైజ్' పై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. ఎస్‌ఎల్‌వి సినిమాస్ బ్యానర్‌పై సుధాకర్ చెరుకూరి అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మించిన ఈ పీరియాడిక్ యాక్షన్ మూవీ థియేట్రికల్ రైట్స్ ఊహించని ధరకు అమ్ముడయ్యాయి.

ట్రేడ్ వర్గాల విశ్వసనీయ సమాచారం ప్రకారం, ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ థియేట్రికల్ బిజినెస్ సుమారు రూ. 103.75 కోట్ల నుంచి రూ. 105 కోట్ల వరకు జరిగింది. అంటే థియేటర్లలో 'ది పారడైజ్' క్లీన్ హిట్ అనిపించుకోవాలంటే రూ. 100 కోట్లకు పైగా షేర్ (దాదాపు రూ. 200 కోట్ల గ్రాస్) రాబట్టాల్సి ఉంటుంది.

నైజాంలో రికార్డు బిజినెస్.. ఏరియా వైజ్ వివరాలు ఇవే

సినిమా బ్యాక్‌డ్రాప్ 1980ల నాటి సికింద్రాబాద్ కావడంతో తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఈ మూవీపై మాస్ క్రేజ్ నెలకొంది. అందుకే నైజాం థియేట్రికల్ హక్కులు ఏకంగా రూ. 35 కోట్లకు అమ్ముడుపోయి నాని కెరీర్‌లోనే ఆల్‌టైమ్ రికార్డు క్రియేట్ చేశాయి.

మిగిలిన ఏరియాల్లో కూడా ప్రీ-రిలీజ్ బిజినెస్ గట్టిగానే జరిగింది. సీడెడ్ హక్కులు రూ. 10 కోట్లు పలకగా, ఆంధ్రప్రదేశ్‌తో కలిపి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మొత్తం బిజినెస్ రూ. 75.70 కోట్లు దాటింది. ఓవర్సీస్ రైట్స్ రూ. 18 కోట్లకు అమ్ముడవ్వగా, కర్ణాటక అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా హక్కులు రూ. 10 కోట్ల వరకు బిజినెస్ సాధించాయి.

'దసరా', 'హిట్ 3' రికార్డులను తిరగరాస్తుందా?

గతంలో నాని నటించిన 'దసరా' రూ. 118.5 కోట్ల గ్రాస్, అలాగే 'హిట్: ది థర్డ్ కేస్' రూ. 119.48 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసి ఆయన కెరీర్‌లో బిగ్గెస్ట్ హిట్లుగా నిలిచాయి. 'సరిపోదా శనివారం' కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 98 కోట్ల వరకు రాబట్టింది.

అయితే 'ది పారడైజ్' సినిమా సేఫ్ జోన్‌లోకి వెళ్లాలంటే నాని తన పాత రికార్డులన్నింటినీ దాటుకుని రూ. 200 కోట్ల గ్రాస్ మార్క్‌ను టచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓవర్సీస్‌లో ఇప్పటికే ప్రీ-సేల్స్ హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడవుతుండటంతో డాలర్ వేట జోరుగా సాగుతోంది. మొదటి రోజు కలెక్షన్లు వరల్డ్ వైడ్‌గా రూ. 50 కోట్ల గ్రాస్ దాటే అవకాశాలు ఉన్నాయని బాక్సాఫీస్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

శ్రీకాంత్ ఓదెల మ్యాజిక్.. అనిరుధ్ బీజీఎం ప్లస్ అవుతుందా?

ఇంటెన్స్ రా అండ్ రస్టిక్ యాక్షన్‌తో రూపొందిన ఈ మూవీకి అనిరుధ్ రవిచందర్ అందించిన సంగీతం, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ మెయిన్ పిల్లర్‌గా నిలవనున్నాయి. కయాదు లోహర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుండగా, పవర్‌ఫుల్ విలన్‌గా మోహన్ బాబు, కీలక పాత్రల్లో రాఘవ్ జుయల్, సోనాలి కులకర్ణి అలరించనున్నారు.

సెన్సార్ బోర్డు ఈ సినిమాకి 'A' సర్టిఫికేట్ ఇచ్చినా, ఈ ఇంటెన్స్ కంటెంట్ ఆడియన్స్ అందరికీ కచ్చితంగా కనెక్ట్ అవుతుందని నాని చాలా కాన్ఫిడెంట్‌గా ఉన్నారు. ప్రీమియర్స్ నుంచి డీసెంట్ టాక్ వస్తే మాత్రం రూ. 100 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ రీచ్ అవ్వడం నానికి చాలా ఈజీ అని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

  • Hari Prasad S
    ABOUT THE AUTHOR
    Hari Prasad S

    హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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Home/Entertainment/The Paradise Breakeven: ది పారడైజ్ బడ్జెట్, ప్రీరిలీజ్ బిజినెస్, బ్రేక్ ఈవెన్ లెక్కలు చూశారా? నాని కొత్త రికార్డు
Home/Entertainment/The Paradise Breakeven: ది పారడైజ్ బడ్జెట్, ప్రీరిలీజ్ బిజినెస్, బ్రేక్ ఈవెన్ లెక్కలు చూశారా? నాని కొత్త రికార్డు
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