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Nani: మీ ప్రేమను తేలికగా తీసుకోను.. 18 ఏళ్ల సినీ కెరీర్ పై నాని ట్వీట్.. క్లాప్ బాయ్ నుంచి పాన్ ఇండియా స్టార్ గా!

Nani: ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా లక్ష్యం వైపు సాగే వాళ్లకు విజయం దక్కుతుందనేందుకు పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ హీరో నాని. క్లాప్ బాయ్ గా మొదలైన అతను ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా స్టార్ హీరో. తన మొదటి సినిమా అష్టాచెమ్మా విడుదలై నేటికి సరిగ్గా 18 ఏళ్లు. ఈ నేపథ్యంలో నాని ట్వీట్, అతని జర్నీపై ఓ లుక్కేయండి. 

Published on: Sep 5, 2026, 15:29:45 IST
By Chandu Shanigarapu
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Nani: ఎలాంటి సినిమా బ్యాక్ గ్రౌండ్ లేకుండా క్లాప్ బాయ్‌గా కెరీర్ ప్రారంభించి, నేడు పాన్ ఇండియా లెవల్ కు ఎదిగిన స్టార్ నాని. టాలీవుడ్ లో ‘మినిమమ్ గ్యారెంటీ బ్రాండ్’గా ఎదిగిన నేచురల్ స్టార్ నాని (Nani) చిత్ర పరిశ్రమలో 18 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్నారు. ఆయన ఫస్ట్ మూవీ ‘అష్టాచెమ్మా’ 2028లో సెప్టెంబర్ 5న రిలీజైంది.

మీ ప్రేమను తేలికగా తీసుకోను.. 18 ఏళ్ల సినీ కెరీర్ పై నాని ట్వీట్.. క్లాప్ బాయ్ నుంచి పాన్ ఇండియా స్టార్ గా! (x/NameisNani)
మీ ప్రేమను తేలికగా తీసుకోను.. 18 ఏళ్ల సినీ కెరీర్ పై నాని ట్వీట్.. క్లాప్ బాయ్ నుంచి పాన్ ఇండియా స్టార్ గా! (x/NameisNani)

నాని ఎమోషనల్ ట్వీట్

సినిమా ఇండస్ట్రీలో హీరోగా 18 ఏళ్లు కంప్లీట్ చేసిన నాని.. ఇవాళ (సెప్టెంబర్ 5) ఎమోషనల్ ట్వీట్ పెట్టారు.

"18 ఏళ్లు.. సినిమాల్లో అఫీషియల్ గా అడల్ట్ (పెద్దవాడిని) అయ్యాను. మీరు నాపై చూపించిన ప్రేమను నేనెప్పుడూ తేలికగా తీసుకోలేదు. ఎప్పటికీ తీసుకోను కూడా’’ అని నాని ఎక్స్ లో పోస్టు పెట్టారు. గాల్లో ఎగురుతున్న తుపాకుల మధ్యలో తాను ఉన్న ది ప్యారడైజ్ వీడియోను షేర్ చేశారు.

క్లాప్ బాయ్ టు లీడ్ హీరో

తెలుగు ఇండస్ట్రీలో గాడ్ ఫాదర్లు లేకుండా సొంత ప్రతిభతో ఎదిగిన అతికొద్దిమంది హీరోలలో నాని టాప్ లో ఉంటారు. నటుడిగా మారకముందు నాని డైరెక్షన్ డిపార్ట్‌మెంట్‌లో పనిచేశారు. దిగ్గజ దర్శకుడు బాపు దర్శకత్వంలో వచ్చిన ‘రాధాగోపాలం’ (2005), శ్రీను వైట్ల తెరకెక్కించిన ‘ఢీ’ (2007) తదితర సినిమాలకు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్‌గా, క్లాప్ బాయ్‌గా విధులు నిర్వర్తించారు.

ఆ మూవీతో

దర్శకుడు మోహనకృష్ణ ఇంద్రగంటి దృష్టిలో పడటంతో 2008లో వచ్చిన ‘అష్టాచెమ్మా’ సినిమాలో రాంబాబుగా నాని హీరోగా పరిచయమయ్యారు. ఆ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘనవిజయం సాధించడంతో నాని యాక్టింగ్ కెరీర్‌కు గ్రీన్ సిగ్నల్ పడింది.

కెరీర్ ను టర్న్ చేసిన సినిమాలు

18 ఏళ్ల ప్రయాణంలో నాని కేవలం కమర్షియల్ ఫార్ములాకే పరిమితం కాకుండా, విభిన్నమైన కథాంశాలను ఎంచుకుంటూ తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన మార్కెట్‌ను నిర్మించుకున్నారు.

  • అలా మొదలైంది (2011): నందిని రెడ్డి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ రోమ్-కామ్ చిత్రం నానిలోని టైమింగ్, ఈజ్, అండ్ చామ్‌ను బయటకు తీసింది. కుర్రకారులో మంచి ఫాలోయింగ్‌ను తెచ్చిపెట్టింది.
  • ఈగ (2012): దర్శకధీరుడు ఎస్.ఎస్.రాజమౌళి రూపొందించిన ఈ విజువల్ వండర్‌లో అరగంట మాత్రమే కనిపించినప్పటికీ, ఆ పాత్రతో దేశవ్యాప్తంగా నాని గుర్తింపు పొందారు.
  • భలే భలే మగాడివోయ్ (2015): మారుతి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రం నానిని యూఎస్ బాక్సాఫీస్ వద్ద 1 మిలియన్ డాలర్ క్లబ్‌లో నిలబెట్టింది. ఈ సినిమా నుంచే ఆయనకు ‘నేచురల్ స్టార్’ అనే బిరుదు స్థిరపడింది.
  • జెర్సీ (2019): గౌతమ్ తిన్ననూరి తెరకెక్కించిన ఈ స్పోర్ట్స్ ఎమోషనల్ డ్రామాలో అర్జున్‌గా నాని జీవించారు. ఉత్తమ ప్రాంతీయ చిత్రంగా జాతీయ అవార్డు గెలుచుకున్న ఈ సినిమా నాని నటనకు మకుటంలా నిలిచింది.
  • దసరా & హాయ్ నాన్న: ‘దసరా’తో రూ.100 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్‌లోకి అడుగుపెట్టారు నాని. తన రగ్గడ్ మాస్ అవతార్‌ను చూపించారు. వెంటనే ‘హాయ్ నాన్న’తో క్లాస్ ఎమోషన్లతో హృదయాలను గెలుచుకున్నారు.

ప్రొడ్యూసర్‌గా ‘వాల్ పోస్టర్ సినిమా’

కేవలం నటుడిగానే కాకుండా, నిర్మాణం వైపు అడుగులేసి ‘వాల్ పోస్టర్ సినిమా’ (Wall Poster Cinema) అనే బ్యానర్‌ను స్థాపించారు నాని. ‘అః! (Awe!)’ వంటి సరికొత్త కాన్సెప్ట్ చిత్రంతో ప్రొడ్యూసర్‌గా మారి నేషనల్ అవార్డులు సాధించారు.

డాక్టర్ శైలేష్ కొలను దర్శకత్వంలో ‘HIT: The First Case’, ‘HIT: The Second Case’ లతో ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్లకు టాలీవుడ్‌లో కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా నిలిచారు.

  • Chandu Shanigarapu
    ABOUT THE AUTHOR
    Chandu Shanigarapu

    చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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Home/Entertainment/Nani: మీ ప్రేమను తేలికగా తీసుకోను.. 18 ఏళ్ల సినీ కెరీర్ పై నాని ట్వీట్.. క్లాప్ బాయ్ నుంచి పాన్ ఇండియా స్టార్ గా!
Home/Entertainment/Nani: మీ ప్రేమను తేలికగా తీసుకోను.. 18 ఏళ్ల సినీ కెరీర్ పై నాని ట్వీట్.. క్లాప్ బాయ్ నుంచి పాన్ ఇండియా స్టార్ గా!
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