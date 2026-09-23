OTT Releases: ఒకే రోజు ఒకే ఓటీటీలోకి నయనతార రెండు క్రేజీ సినిమాలు-ఒకటేమో బోల్డ్ యాక్షన్ డ్రామా-మరొకటి రొమాంటిక్ కామెడీ!
Nayanthara OTT Releases: లేడీ సూపర్స్టార్ నయనతార నటించిన రెండు బిగ్ సినిమాల ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్కు సంబంధించి ఆసక్తికర ప్రచారం సాగుతోంది. బోల్డ్ యాక్షన్ డ్రామా ‘టాక్సిక్’తో పాటు, ఆమె స్వయంగా నిర్మించి నటించిన రోమాంటిక్ కామెడీ ‘హాయ్’ సినిమాలు ఒకే రోజు ఒకే ఓటీటీలోకి రాబోతున్నాయని టాక్.
Nayanthara OTT Releases: గత నెలలో లేడీ సూపర్స్టార్ నయనతార నుంచి బ్యాక్-టు-బ్యాక్ రెండు సినిమాలు థియేటర్లలోకి వచ్చాయి. కేజీఎఫ్ ఫేమ్ యశ్ సరసన నటించిన హై-వోల్టేజ్ బోల్డ్ యాక్షన్ మూవీ 'టాక్సిక్' (Toxic)తో పాటు, విష్ణు ఎడవన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కించిన క్యూట్ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్ 'హాయ్' (Hi) బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేశాయి.
ఓటీటీలోకి నయనతార సినిమాలు
అయితే, భారీ అంచనాల మధ్య వచ్చిన ఈ టాక్సిక్, హాయ్ రెండు చిత్రాలు థియేటర్లలో ఆశించిన విజయాన్ని సాధించలేకపోయాయి. దీంతో ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్పైనే ఈ రెండు ప్రాజెక్టుల ఆశలన్నీ నెలకొన్నాయి. లేటెస్ట్ బజ్ ప్రకారం ఈ రెండు సినిమాలు ఒకే రోజు ఒకే ఓటీటీలోకి రాబోతున్నాయని తెలిసింది.
జీ5 ఓటీటీలో
నయనతార స్వయంగా నిర్మించిన 'హాయ్' సినిమా ఇప్పటికే జీ5 (ZEE5) సెప్టెంబర్ రిలీజ్ క్యాలెండర్లో చోటు దక్కించుకుంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం, ఈ శుక్రవారం అంటే సెప్టెంబర్ 25, 2026 నుంచి ఈ చిత్రాన్ని స్ట్రీమింగ్కు తీసుకురావడానికి ప్లాట్ఫామ్ ప్లాన్ చేస్తోంది. దీనిపై జీ5 యాజమాన్యం నుంచి అధికారిక ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉన్నప్పటికీ, డేట్ విషయంలో ఎలాంటి మార్పూ ఉండకపోవచ్చని కోలీవుడ్ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.
'టాక్సిక్' కూడా అదే రోజు?
మరోవైపు గీతూ మోహన్దాస్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన యశ్ 'టాక్సిక్' కూడా సెప్టెంబర్ 25నే జీ5 లో విడుదల కానుందనే ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. ఈ బోల్డ్ గ్యాంగ్స్టర్ యాక్షన్ డ్రామాలో నయనతార 'గంగా' అనే కీలక పాత్రలో హీరో సోదరిగా కనిపించింది. ఈ రెండు సినిమాలు ఒకే రోజు జీ5 లో ల్యాండ్ అయితే ఈ వీకెండ్ ఓటీటీ చార్ట్స్లో నయనతార హవా నడవడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
థియేట్రికల్ ఫ్లాప్స్
స్టార్ హీరోలు, బ్రైట్ కాస్టింగ్ ఉన్నప్పటికీ థియేటర్లలో కొన్ని సినిమాలు కంటెంట్, విడుదల టైమింగ్ వల్ల ఆశించిన వసూళ్లను రాబట్టలేవు. యశ్ ‘టాక్సిక్’, నయనతార 'హాయ్' సినిమాల విషయంలోనూ ఇదే జరిగింది. అయితే, డిజిటల్ స్పేస్లో ఆడియన్స్ మైండ్సెట్ పూర్తిగా వేరుగా ఉంటుంది.
ఒకే రోజు ఒకే స్టార్కి చెందిన రెండు విభిన్న జానర్ల (బోల్డ్ మాస్ యాక్షన్ vs రొమాంటిక్ కామెడీ) సినిమాలు ఒకే ఓటీటీలో స్ట్రీమ్ కావడం అరుదైన విషయం. యశ్ పాన్-ఇండియా ఇమేజ్, నయనతార స్టార్డమ్ కారణంగా జీ5 లో ఈ రెండు సినిమాలకు మంచి వ్యూయర్షిప్ దక్కే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా హోమ్ ఆడియన్స్ ఓటీటీలో ఎలాంటి ప్రెజర్ లేకుండా థియేట్రికల్ ఫ్లాప్ సినిమాలను మళ్లీ రీ-విజిట్ చేసే ట్రెండ్ ఇటీవల బాగా పెరిగింది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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