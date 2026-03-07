Edit Profile
    హైదరాబాద్‌లో నెట్‌ఫ్లిక్స్ గ్లోబల్ VFX హబ్‌.. ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందో తెలుసా?

    హైదరాబాద్‌లో నెట్‌ఫ్లిక్స్ గ్లోబల్ VFX హబ్‌ ప్రారంభం కానుంది. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దీనిని ప్రారంభించనున్నారు. ఈ మేరకు ఏర్పాట్లు అవుతున్నాయి.

    Published on: Mar 07, 2026 9:36 AM IST
    By Anand Sai
    హైదరాబాద్‌లో నెట్‌ఫ్లిక్స్ నుంచి గ్లోబల్ వీఎఫ్ఎక్స్ హబ్ రానుంది. ముంబైలో ఉన్న కార్యాలయం తర్వాత హైదరాబాద్‌లోని యానిమేషన్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, గేమింగ్, కామిక్స్ (AVGC) రంగానికి పెద్ద ప్రోత్సాహాన్ని అందించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. హైదరాబాద్‌లో మంచి మౌలిక సదుపాయాలు, నైపుణ్యం కలిగిన ప్రతిభావంతుల లభ్యతతో పాటు మీడియా, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ రంగానికి ఉన్న క్రేజ్ చూసి నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఈ సిటీని ఎంచుకుంది.

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ గ్లోబల్ VFX హబ్‌
    నెట్‌ఫ్లిక్స్ గ్లోబల్ వీఎఫ్ఎక్స్ హబ్ 30,000 చదరపు అడుగులతో ఉంటుంది. హైదరాబాద్‌లో నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఉనికి, డిజిటల్ కంటెంట్ సృష్టికి ప్రముఖ కేంద్రంగా, AVGC రంగంలో అగ్రగామిగా హైదరాబాద్ ఆవిర్భావాన్ని ఈ కార్యాలయం బలోపేతం చేస్తుంది.

    మార్చి 12వ తేదీన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డితో పాటు ఐటీ, పరిశ్రమల మంత్రి డి.శ్రీధర్ బాబు ప్రారంభోత్సవానికి హాజరుకానున్నారు. సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శి సంజయ్ జాజు, ఐలైన్ స్టూడియోస్ సీఈవో జెఫ్ షాపిరో, నటుడు, నిర్మాత రానా దగ్గుబాటి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు.

    హై వాల్యూ పోస్ట్-ప్రొడక్షన్, వీఎఫ్ఎక్స్, వర్చువల్ ప్రొడక్షన్ సామర్థ్యాలకు ఈ హబ్ కేంద్రంగా ఉంటుంది. తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 విజన్‌లో భాగంగా రాష్ట్రాన్ని సాంకేతికత, ఆవిష్కరణ, క్రియేటివిటీ పరిశ్రమలలో ముందంజలో ఉంచడంపై దృష్టి సారించింది ప్రభుత్వం. రాష్ట్ర యువత కోసం అధునాతన నైపుణ్య కార్యక్రమాలలో భాగంగా నెట్‌ఫ్లిక్స్ భాగస్వామ్యంపై కూడా ఆసక్తి చూపుతుంది.

    హైదరాబాద్‌ను దక్షిణ భారత చలనచిత్ర, AVGC సూపర్‌హబ్‌గా మార్చడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది. నెట్‌ఫ్లిక్స్ గ్లోబల్ వీఎఫ్ఎక్స్ హబ్ AVGC స్టార్టప్‌ల కోసం పెట్టుబడులు, ప్రపంచ సహకారాలను ఒకచోట చేర్చుతుంది. AI-ఆధారిత VFX సామర్థ్యాలు, పార్టనర్‌షిప్ స్టూడియోలను నిర్మిస్తుంది. వీఎఫ్ఎక్స్ రంగంలో ప్రపంచంలోని ప్రఖ్యాత సంస్థలు హైదరాబాద్‌ నుంచి పని చేస్తున్నాయి.

