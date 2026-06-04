OTT Review: ఇంట్లో శవంతో మాధురీ దీక్షిత్, తృప్తి డిమ్రి చేసిన కామెడీ వర్కౌట్ అయిందా లేదా? మా బెహెన్ మూవీ ఎలా ఉందంటే?
OTT Review: బాలీవుడ్ ఎవర్గ్రీన్ బ్యూటీ మాధురీ దీక్షిత్, సరికొత్త నేషనల్ క్రష్ తృప్తి దిమ్రి మెయిన్ లీడ్స్గా వచ్చిన లేటెస్ట్ డార్క్ కామెడీ థ్రిల్లర్ ‘మా బెహన్’. సురేష్ త్రివేణి డైరెక్షన్లో వచ్చిన ఈ సినిమా ఆడియన్స్ను ఎంతవరకు ఆకట్టుకుందో ఈ రివ్యూలో చూడండి.
OTT Review: డార్క్ కామెడీ థ్రిల్లర్స్ అంటే ఇండియన్ ఆడియన్స్లో ఎప్పుడూ ఒక స్పెషల్ క్రేజ్ ఉంటుంది. ఇంట్లో సడెన్గా ఒక డెడ్ బాడీ ప్రత్యక్షం కావడం, దాన్ని దాచడానికి ఆ ఇంట్లో వాళ్లు పడే టెన్షన్.. ఈ బ్యాక్డ్రాప్లో గతంలో చాలా హిట్ సినిమాలు వచ్చాయి. కానీ ఈ రొటీన్ కాన్సెప్ట్కు కాస్త డిఫరెంట్గా సోషల్ యాంగిల్, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ మిక్స్ చేసి తీసిన కొత్త సినిమానే ‘మా బెహన్’.
‘తుంహారీ సులు’ లాంటి సూపర్ హిట్ సినిమా తీసిన సురేష్ త్రివేణి దీనికి డైరెక్టర్. మాధురీ దీక్షిత్, లేటెస్ట్ సెన్సేషన్ తృప్తి దిమ్రి, సోషల్ మీడియా స్టార్ ధారణా దుర్గ మెయిన్ రోల్స్ చేసిన ఈ సినిమా స్టోరీ ఏంటి? హిట్ ఆర్ ఫ్లాప్ అనేది ఇక్కడ విశ్లేషిద్దాం.
మా బెహెన్ అసలు కథేంటంటే?
ఒక చిన్న టౌన్లో ఒంటరిగా ఉండే రేఖ (మాధురీ దీక్షిత్) అనే సింగిల్ మదర్ చుట్టూ ఈ స్టోరీ తిరుగుతుంది. ఒకరోజు అర్ధరాత్రి రేఖ తన ఇద్దరు కూతుర్లు జయ (తృప్తి దిమ్రి), సుష్మ (ధారణా దుర్గ)లకు ఫోన్ చేసి అర్జెంట్గా ఇంటికి రమ్మంటుంది. వాళ్లు కంగారుగా వచ్చేసరికి ఇంట్లో పక్కింటి వ్యక్తి గుప్తా (రవి కిషన్) శవమై పడి ఉంటాడు.
అప్పటివరకు చాలా సాధారణంగా సాగిపోతున్న వాళ్ల జీవితం ఆ ఒక్క రాత్రితో పూర్తిగా మారిపోతుంది. అసలు ఆ డెడ్ బాడీని ఏం చేయాలి? పోలీసులకు దొరకకుండా ఎలా మేనేజ్ చేయాలి? అనే టెన్షన్లో ఈ ముగ్గురు ఆడవాళ్లు పడే తిప్పలు ఆడియన్స్ను తెగ నవ్విస్తాయి.
కామెడీ వెనుక ఉన్న అసలు స్టోరీ
ఈ సినిమా కేవలం శవాన్ని దాచడం చుట్టూ తిరిగే క్రైమ్ కామెడీ మాత్రమే కాదు. సొసైటీలో ఆడవాళ్ల మీద ఉండే చీప్ మెంటాలిటీని డైరెక్టర్ చాలా బోల్డ్గా చూపించారు. చిన్న ఊళ్లలో ఒంటరిగా ఉండే మహిళల మీద ఎలాంటి నిందలు వేస్తారో స్క్రీన్ మీద చాలా నేచురల్గా ప్రెజెంట్ చేశారు. రేఖ స్లీవ్లెస్ బ్లౌజులు వేసుకోవడాన్ని ఆ ఊరి జనాలు ఒక పెద్ద ఇష్యూగా మాట్లాడుకోవడం లాంటి సీన్స్.. మన సొసైటీ మైండ్సెట్ను కళ్లకు కడతాయి.
పైకి కనిపించే క్యారెక్టర్ల వెనుక ఉన్న నిజాలు ఏంటి, సమాజం వేసే ముద్రలు ఎంత తప్పు అనేది కథ ముందుకు వెళ్లేకొద్దీ మనకు అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా ఫుల్ కామెడీగా అనిపించినా, సెకండ్ హాఫ్ ముందుకు సాగే కొద్దీ ఎమోషన్స్ బరువెక్కుతాయి. కేవలం విలనిజం చూపించడం కంటే, సమాజం చూసే చూపులోని తప్పులను ఎత్తిచూపడం వల్లే కథకు మంచి లోతు ఉందనిపించింది.
మాధురి మార్క్.. తృప్తి యాక్టింగ్
ఎన్నో ఏళ్లుగా గ్లామర్ రోల్స్తో మెప్పించిన మాధురీ దీక్షిత్, ఈ సినిమాలో రేఖ క్యారెక్టర్లో పరకాయ ప్రవేశం చేశారు. ఒక సామాన్య మధ్యతరగతి తల్లిగా, ఊరి జనాలు అనే మాటలను భరిస్తూనే తన ఐడెంటిటీని కాపాడుకునే మహిళగా అద్భుతంగా నటించారు. ఒకప్పుడు ఆమె అందమే ఆమెకు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్.. కానీ ఈ సినిమాలో ఆ అందమే ఊరి జనాల పుకార్లకు కారణమవుతుంది.
ఇక యూత్ ఐకాన్ తృప్తి దిమ్రి తన పాత్ర పరిమితుల మేరకు చాలా సహజంగా నటించింది. ఎమోషన్స్ కంట్రోల్ చేసుకుని, ఒకేసారి బరస్ట్ అయ్యే సీన్స్లో అదరగొట్టింది. డిజిటల్ క్రియేటర్ ధారణా దుర్గ కూడా సీనియర్ యాక్టర్స్ ముందు ఏమాత్రం తగ్గలేదు. ముఖ్యంగా ఈ ముగ్గురు మనసు విప్పి మాట్లాడుకునే ఒక ఎమోషనల్ సీన్ సినిమాకే హైలైట్. ఆకాష్దీప్ సేన్గుప్తా మ్యూజిక్ కథకు తగ్గట్టుగా పర్ఫెక్ట్గా సింక్ అయింది.
మా బెహెన్ ఎలా ఉందంటే?
సినిమా క్లైమాక్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత గొప్పగా లేకపోయినా.. యాక్టర్స్ పర్ఫార్మెన్స్, కథలో ఉన్న నిజాయితీ ఆడియన్స్ను ఎంగేజ్ చేస్తాయి. క్రైమ్, మర్డర్ మిస్టరీల కంటే ఆ కఠినమైన పరిస్థితులను ఫేస్ చేసిన ఆడవాళ్ల జీవితాల మీదే డైరెక్టర్ ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టారు. కమర్షియల్ హంగులు లేకుండా ఒక మంచి డిఫరెంట్ సోషల్ కామెడీ చూడాలనుకునే వాళ్లకు ‘మా బెహన్’ బెస్ట్ ఆప్షన్. ఈ సినిమాను నెట్ఫ్లిక్స్ లో చూడొచ్చు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
'మా బెహన్' సినిమా డైరెక్టర్ ఎవరు?
ఈ చిత్రానికి 'తుంహారీ సులు' లాంటి సూపర్ హిట్ సినిమాను అందించిన డైరెక్టర్ సురేష్ త్రివేణి దర్శకత్వం వహించారు.
మా బెహెన్ సినిమాలో మెయిన్ లీడ్స్ ఎవరు చేశారు?
బాలీవుడ్ స్టార్ మాధురీ దీక్షిత్, తృప్తి దిమ్రి, ధారణా దుర్గ, రవి కిషన్ ఈ చిత్రంలో ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు.
'మా బెహన్' సినిమా స్టోరీ ఏంటి?
ఇది ఒక డార్క్ కామెడీ సోషల్ డ్రామా. ఇంట్లో సడెన్గా పక్కింటి వ్యక్తి డెడ్ బాడీ దొరకడంతో, ఒక సింగిల్ మదర్, ఆమె ఇద్దరు కూతుర్లు పడే కష్టాల చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది.
మా బెహన్ హిట్ ఆర్ ఫ్లాప్?
కమర్షియల్ ఆడియన్స్కు కాస్త స్లోగా అనిపించినా, కొత్త తరహా డార్క్ కామెడీ ఇష్టపడే వాళ్లకు ఈ సినిమా బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది. విమర్శకుల నుంచి పాజిటివ్ టాక్ తెచ్చుకుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More