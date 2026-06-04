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    Netflix June Releases: నెట్‌ఫ్లిక్స్ జూన్ లైనప్: 50కి పైగా సినిమాలొస్తున్నా.. కచ్చితంగా చూడాల్సిన 'మస్ట్-వాచ్' లిస్ట్

    Netflix June Releases: పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ నెట్‌ఫ్లిక్స్ జూన్ 2026 నెలకు సంబంధించిన భారీ రిలీజ్ లిస్ట్‌ను అనౌన్స్ చేసింది. 'అవతార్: ది లాస్ట్ ఎయిర్ బెండర్ సీజన్ 2' లాంటి మోస్ట్ అవేటెడ్ సిరీస్‌లతో పాటు 50కి పైగా కొత్త సినిమాలు, క్లాసిక్ హిట్స్ రాబోతున్నాయి.

    Jun 4, 2026, 14:56:42 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Netflix June Releases: వీకెండ్ వస్తే చాలు.. కొత్త సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌ల కోసం ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్ వెతకడం మనకు బాగా అలవాటైపోయింది. ఆడియన్స్ టేస్ట్‌కు తగ్గట్టుగానే నెట్‌ఫ్లిక్స్ కూడా జూన్ 2026 నెలకు ఒక సాలిడ్ లైనప్ రెడీ చేసింది. హాలీవుడ్ క్లాసిక్ యాక్షన్ సినిమాల దగ్గరి నుంచి.. ఉత్కంఠ రేపే ఒరిజినల్ వెబ్ సిరీస్‌ల వరకు ఏకంగా 50కి పైగా టైటిల్స్‌ను రంగంలోకి దించుతోంది.

    Netflix June Releases: నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ఈ నెల సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ జాతర.. ఏకంగా 50కిపైగా టైటిల్స్.. మొత్తం లిస్ట్ ఇదే.. (Getty Images via AFP)
    Netflix June Releases: నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ఈ నెల సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ జాతర.. ఏకంగా 50కిపైగా టైటిల్స్.. మొత్తం లిస్ట్ ఇదే.. (Getty Images via AFP)

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    నెట్‌ఫ్లిక్స్ లోకి ఈ నెల కూడా ఎన్నో కొత్త మూవీస్, వెబ్ సిరీస్ వస్తున్నాయి. అయితే కేవలం లిస్ట్ మొత్తం చూసి అయోమయానికి గురయ్యే బదులు, ఏ జానర్ వాళ్లు ఏది చూడాలో ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి.

    ఫాంటసీ & అడ్వెంచర్: నెట్‌ఫ్లిక్స్ సొంత 'టుడుమ్' (Tudum) ఈవెంట్‌లో విపరీతమైన బజ్ క్రియేట్ చేసిన 'అవతార్: ది లాస్ట్ ఎయిర్ బెండర్ సీజన్ 2' జూన్ 25న వస్తోంది. ఫస్ట్ సీజన్ గ్లోబల్‌గా వ్యూయర్‌షిప్ రికార్డులు బద్దలు కొట్టడంతో ఈ సెకండ్ సీజన్ మీద ఓ రేంజ్ హైప్ ఉంది.

    యాక్షన్ లవర్స్ కోసం: జూన్ 1 నుంచే హాలీవుడ్ యాక్షన్ లెజెండ్ సిల్వెస్టర్ స్టాలోన్ ఐకానిక్ 'రాకీ' సిరీస్ (1 నుంచి 5), అలాగే 'క్రీడ్' త్రయం ఒకేసారి స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. పాతకాలపు రా యాక్షన్ ఇష్టపడేవాళ్లకు ఇదొక ట్రీట్.

    రా క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్: రియల్ లైఫ్ క్రైమ్ డాక్యుమెంటరీలకు ఓటీటీలో సపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది. అలాంటి వాళ్లు జూన్ 12న వస్తున్న 'మెటర్నల్ ఇన్‌స్టింక్ట్' డాక్యుమెంటరీని అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు. టెక్సాస్‌లో జరిగిన ఒక భయంకరమైన సైకో క్రైమ్ (టేలర్ పార్కర్ కడుపులో ఉన్న బిడ్డను దొంగిలించిన కేసు) ఆధారంగా దీన్ని తెరకెక్కించారు.

    వీటితో పాటు ఆస్కార్ విన్నర్ 'పూర్ థింగ్స్' (జూన్ 7), పాప్ కింగ్ మైఖేల్ జాక్సన్ కోర్టు కేసుల నేపథ్యంగా వచ్చిన 'మైఖేల్ జాక్సన్: ది వర్డిక్ట్' (జూన్ 3) కచ్చితంగా చూడాల్సిన టైటిల్స్.

    జూన్ నెల పూర్తి స్ట్రీమింగ్ షెడ్యూల్ (తేదీల వారీగా)

    నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ఈ నెల మొత్తం రాబోయే ఇంగ్లీష్, ఇంటర్నేషనల్ వెబ్ సిరీస్‌లు, సినిమాల ఫుల్ కేటలాగ్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    జూన్ 1: అసాసినేషన్ క్లాస్‌రూమ్ సీజన్ 2, బీ మూవీ, క్రీడ్ సిరీస్ (1, 2, 3), ఇన్‌సైడ్ మ్యాన్ సిరీస్, రాకీ సిరీస్ (1-5, రాకీ బాల్బోవా), స్కూబీ-డూ (1, 2), ది కరాటే కిడ్ సిరీస్, హవాయి ఫైవ్-0 (సీజన్స్ 1-5) తదితర క్లాసిక్ చిత్రాలు.

    జూన్ 2-5: బ్రోస్, మైఖేల్ జాక్సన్: ది వర్డిక్ట్, ది హాట్ సీట్, అనదర్ రౌండ్, గోల్డా, ఆంత్రోపాయిడ్, ది మార్కెడ్ ఉమెన్.

    జూన్ 6-10: గ్రేస్ అనాటమీ సీజన్ 22, రెసిడెంట్ ఏలియన్ సీజన్ 4, పూర్ థింగ్స్, నార్వే: ది డార్క్ హార్స్, కలర్స్ ఆఫ్ ఈవిల్ బ్లాక్.

    జూన్ 11-15: స్వీట్ మాగ్నోలియాస్ సీజన్ 5, వైరల్ హిట్ సీజన్ 1, మెటర్నల్ ఇన్‌స్టింక్ట్, పీస్ బై పీస్, పెర్సీ జాక్సన్ సిరీస్ (ది లైట్నింగ్ థీఫ్, సీ ఆఫ్ మాన్‌స్టర్స్), స్టూవర్ట్ లిటిల్.

    జూన్ 16-20: ఫన్నీ పీపుల్, మైక్ జడ్జెస్ బేవిస్ అండ్ బట్-హెడ్, అమెరికాస్ టెస్ట్ కిచెన్, ఒయాసిస్ సీజన్ 1, వాయిస్‌మెయిల్స్ ఫర్ ఇసాబెల్లె.

    జూన్ 21-25: 5 పౌండ్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్, ది లాస్ట్ షిప్ (సీజన్స్ 1-5), ఇన్ ది హ్యాండ్ ఆఫ్ డాంటే, అవతార్: ది లాస్ట్ ఎయిర్ బెండర్ సీజన్ 2.

    జూన్ 26-30: పోకీమాన్ హారిజన్స్ (సీజన్ 3 పార్ట్ 3), ఏజెంట్ కిమ్ రీయాక్టివేటెడ్, సుల్లివాన్స్ క్రాసింగ్ సీజన్ 4.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    'అవతార్: ది లాస్ట్ ఎయిర్ బెండర్' సీజన్ 2 నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది?

    అందరూ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ ఫాంటసీ యాక్షన్ సిరీస్ జూన్ 25, 2026 న నెట్‌ఫ్లిక్స్ వేదికగా గ్లోబల్ స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    ఈ జూన్ లో నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో వచ్చే బెస్ట్ హాలీవుడ్ యాక్షన్ సిరీస్‌లు ఏవి?

    బాక్సింగ్ నేపథ్యంలో సాగే ఐకానిక్ హిట్ సినిమాలు 'రాకీ' సిరీస్ (1 నుంచి 5 భాగాలు), అలాగే 'క్రీడ్' ట్రిలజీ జూన్ 1 నుంచే నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో అందుబాటులోకి వచ్చాయి.

    'మెటర్నల్ ఇన్‌స్టింక్ట్' డాక్యుమెంటరీ దేని గురించి?

    అమెరికాలోని టెక్సాస్‌లో జరిగిన ఒక సంచలన సైకో క్రైమ్ (టేలర్ పార్కర్ పిండం అపహరణ కేసు) రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఆధారంగా ఈ క్రైమ్ డాక్యుమెంటరీని తెరకెక్కించారు. ఇది జూన్ 12న రానుంది.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/Netflix June Releases: నెట్‌ఫ్లిక్స్ జూన్ లైనప్: 50కి పైగా సినిమాలొస్తున్నా.. కచ్చితంగా చూడాల్సిన 'మస్ట్-వాచ్' లిస్ట్
    Home/Entertainment/Netflix June Releases: నెట్‌ఫ్లిక్స్ జూన్ లైనప్: 50కి పైగా సినిమాలొస్తున్నా.. కచ్చితంగా చూడాల్సిన 'మస్ట్-వాచ్' లిస్ట్
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