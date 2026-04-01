Netflix OTT This Week: ఓటీటీ ప్రియులకు పండగే.. ఈ వారం నెట్ఫ్లిక్స్లో సందడి చేయనున్న 5 క్రేజీ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్
Netflix OTT This Week: ఈ వారం నెట్ఫ్లిక్స్ తన ప్రేక్షకులను అలరించడానికి చాలా పెద్ద లిస్టుతోనే సిద్ధమైంది. ఆమిర్ ఖాన్ నిర్మాణంలో వస్తున్న స్పై కామెడీ నుంచి శ్రీవిష్ణు క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ వరకు.. ఏప్రిల్ 3 నాటికి స్ట్రీమింగ్ కానున్న టాప్ 5 రిలీజెస్ ఇవే.
ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు ఈ వారం అసలైన వినోదం లభించనుంది. ముఖ్యంగా నెట్ఫ్లిక్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉన్న వారికి విభిన్న జానర్లలో సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు క్యూ కట్టాయి. యాక్షన్, కామెడీ, క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఇలా అన్ని రకాల అభిరుచులకు తగ్గట్టుగా నెట్ఫ్లిక్స్ ఈ వారం తన లైనప్ను సిద్ధం చేసింది. ఏప్రిల్ మొదటి వారంలో నెట్ఫ్లిక్స్ లోకి రానున్న 5 క్రేజీ మూవీస్, సిరీస్ ఏవో చూడండి.
మృత్యుంజయ్
టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో శ్రీవిష్ణు ఎప్పుడూ వైవిధ్యమైన పాత్రలు ఎంచుకుంటాడు. అతడు కామెడీ జోనర్ను పక్కన పెట్టి చేసిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ 'మృత్యుంజయ్'. హుస్సేన్ షా కిరణ్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సినిమా థియేటర్లలో మిశ్రమ స్పందన పొందింది. అయితే ఈ శుక్రవారం అంటే ఏప్రిల్ 3 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో ఐదు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. తెలుగుతోపాటు హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లో చూడొచ్చు.
సాంప్రదాయని సుప్పిని సుద్దపూసని
టాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు శివాజీ, లయ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన క్రైమ్ కామెడీ థ్రిల్లర్ మూవీ 'సాంప్రదాయని సుప్పిని సుద్దపూసని'. సుధీర్ శ్రీరామ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ క్రైమ్ కామెడీ సినిమా థియేటర్లలో ఆశించిన స్థాయిలో ప్రభావం చూపలేకపోయింది. అయితే ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ వేదికగా రెండో ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించడానికి సిద్ధమైంది. ఏప్రిల్ 3 నుంచి ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
వధ్ 2
అత్యంత ఉత్కంఠభరితమైన క్లైమాక్స్తో ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తించిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ 'వధ్ 2'. జస్పాల్ సింగ్ సంధు దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో సంజయ్ మిశ్రా, నీనా గుప్తా వంటి దిగ్గజ నటులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఏప్రిల్ 3 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో ఈ సినిమా సందడి చేయనుంది. సీరియస్ థ్రిల్లర్స్ ఇష్టపడే వారికి ఇది మంచి ఆప్షన్ అని చెప్పవచ్చు.
హ్యాపీ పటేల్ - ఖతర్నాక్ జాసూస్
బాలీవుడ్ మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ ఆమిర్ ఖాన్ నిర్మాణంలో రూపొందిన 'హ్యాపీ పటేల్ - ఖతర్నాక్ జాసూస్' ఇప్పటికే స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభమైంది. ప్రముఖ కమెడియన్ వీర్ దాస్ హీరోగా నటిస్తూ స్వయంగా ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించాడు. మిథిలా పార్కర్ కీలక పాత్రలో కనిపించనుంది. ఏప్రిల్ 1 నుంచి అందుబాటులోకి వచ్చిన ఈ స్పై యాక్షన్ కామెడీ కేవలం హిందీ భాషలో మాత్రమే విడుదలయ్యింది. ఒక డిటెక్టివ్ తన మిషన్లో ఎదుర్కొనే హాస్యాస్పద సంఘటనల నేపథ్యంలో సాగే ఈ సినిమా ఓటీటీలో ఎలాంటి ఆదరణ పొందుతుందో చూడాలి.
మామ్లా లీగల్ హై - సీజన్ 2
తొలి సీజన్తో ఘన విజయం సాధించిన లీగల్ కామెడీ డ్రామా 'మామ్లా లీగల్ హై' ఇప్పుడు రెండో సీజన్తో రాబోతోంది. రవి కిషన్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ సిరీస్కు రాహుల్ పాండే దర్శకత్వం వహించాడు. కోర్టు రూమ్ డ్రామాను కామెడీగా మలిచిన విధానం ప్రేక్షకులకు బాగా నచ్చింది. ఏప్రిల్ 3న విడుదల కానున్న ఈ రెండో సీజన్పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. శ్రీవిష్ణు నటించిన 'మృత్యుంజయ్' ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడ?
మృత్యుంజయ్ మూవీ ఏప్రిల్ 3 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో తెలుగుతో పాటు హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
2. ఆమిర్ ఖాన్ నిర్మించిన 'హ్యాపీ పటేల్' ఎప్పటి నుంచి అందుబాటులో ఉంది?
ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 1, 2026 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఇది కేవలం హిందీ భాషలోనే అందుబాటులో ఉంది.
3. ఈ వీకెండ్ నెట్ఫ్లిక్స్లో వచ్చే ముఖ్యమైన సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ ఏవి?
వధ్ 2, మామ్లా లీగల్ హై సీజన్ 2, సాంప్రదాయని సుప్పిని సుద్దపూసని, మృత్యుంజయ్ చిత్రాలు ఏప్రిల్ 3న విడుదలవుతున్నాయి.
