    Netflix OTT This Week: ఓటీటీ ప్రియులకు పండగే.. ఈ వారం నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో సందడి చేయనున్న 5 క్రేజీ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్

    Netflix OTT This Week: ఈ వారం నెట్‌ఫ్లిక్స్ తన ప్రేక్షకులను అలరించడానికి చాలా పెద్ద లిస్టుతోనే సిద్ధమైంది. ఆమిర్ ఖాన్ నిర్మాణంలో వస్తున్న స్పై కామెడీ నుంచి శ్రీవిష్ణు క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ వరకు.. ఏప్రిల్ 3 నాటికి స్ట్రీమింగ్ కానున్న టాప్ 5 రిలీజెస్ ఇవే.

    Apr 1, 2026, 13:34:29 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు ఈ వారం అసలైన వినోదం లభించనుంది. ముఖ్యంగా నెట్‌ఫ్లిక్స్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ ఉన్న వారికి విభిన్న జానర్లలో సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు క్యూ కట్టాయి. యాక్షన్, కామెడీ, క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఇలా అన్ని రకాల అభిరుచులకు తగ్గట్టుగా నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఈ వారం తన లైనప్‌ను సిద్ధం చేసింది. ఏప్రిల్ మొదటి వారంలో నెట్‌ఫ్లిక్స్ లోకి రానున్న 5 క్రేజీ మూవీస్, సిరీస్ ఏవో చూడండి.

    మృత్యుంజయ్

    టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో శ్రీవిష్ణు ఎప్పుడూ వైవిధ్యమైన పాత్రలు ఎంచుకుంటాడు. అతడు కామెడీ జోనర్‌ను పక్కన పెట్టి చేసిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ 'మృత్యుంజయ్'. హుస్సేన్ షా కిరణ్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సినిమా థియేటర్లలో మిశ్రమ స్పందన పొందింది. అయితే ఈ శుక్రవారం అంటే ఏప్రిల్ 3 నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ఐదు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. తెలుగుతోపాటు హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లో చూడొచ్చు.

    సాంప్రదాయని సుప్పిని సుద్దపూసని

    టాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు శివాజీ, లయ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన క్రైమ్ కామెడీ థ్రిల్లర్ మూవీ 'సాంప్రదాయని సుప్పిని సుద్దపూసని'. సుధీర్ శ్రీరామ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ క్రైమ్ కామెడీ సినిమా థియేటర్లలో ఆశించిన స్థాయిలో ప్రభావం చూపలేకపోయింది. అయితే ఇప్పుడు నెట్‌ఫ్లిక్స్ వేదికగా రెండో ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించడానికి సిద్ధమైంది. ఏప్రిల్ 3 నుంచి ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    వధ్ 2

    అత్యంత ఉత్కంఠభరితమైన క్లైమాక్స్‌తో ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తించిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ 'వధ్ 2'. జస్పాల్ సింగ్ సంధు దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో సంజయ్ మిశ్రా, నీనా గుప్తా వంటి దిగ్గజ నటులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఏప్రిల్ 3 నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ఈ సినిమా సందడి చేయనుంది. సీరియస్ థ్రిల్లర్స్ ఇష్టపడే వారికి ఇది మంచి ఆప్షన్ అని చెప్పవచ్చు.

    హ్యాపీ పటేల్ - ఖతర్నాక్ జాసూస్

    బాలీవుడ్ మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ ఆమిర్ ఖాన్ నిర్మాణంలో రూపొందిన 'హ్యాపీ పటేల్ - ఖతర్నాక్ జాసూస్' ఇప్పటికే స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభమైంది. ప్రముఖ కమెడియన్ వీర్ దాస్ హీరోగా నటిస్తూ స్వయంగా ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించాడు. మిథిలా పార్కర్ కీలక పాత్రలో కనిపించనుంది. ఏప్రిల్ 1 నుంచి అందుబాటులోకి వచ్చిన ఈ స్పై యాక్షన్ కామెడీ కేవలం హిందీ భాషలో మాత్రమే విడుదలయ్యింది. ఒక డిటెక్టివ్ తన మిషన్‌లో ఎదుర్కొనే హాస్యాస్పద సంఘటనల నేపథ్యంలో సాగే ఈ సినిమా ఓటీటీలో ఎలాంటి ఆదరణ పొందుతుందో చూడాలి.

    మామ్లా లీగల్ హై - సీజన్ 2

    తొలి సీజన్‌తో ఘన విజయం సాధించిన లీగల్ కామెడీ డ్రామా 'మామ్లా లీగల్ హై' ఇప్పుడు రెండో సీజన్‌తో రాబోతోంది. రవి కిషన్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ సిరీస్‌కు రాహుల్ పాండే దర్శకత్వం వహించాడు. కోర్టు రూమ్ డ్రామాను కామెడీగా మలిచిన విధానం ప్రేక్షకులకు బాగా నచ్చింది. ఏప్రిల్ 3న విడుదల కానున్న ఈ రెండో సీజన్‌పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. శ్రీవిష్ణు నటించిన 'మృత్యుంజయ్' ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడ?

    మృత్యుంజయ్ మూవీ ఏప్రిల్ 3 నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో తెలుగుతో పాటు హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    2. ఆమిర్ ఖాన్ నిర్మించిన 'హ్యాపీ పటేల్' ఎప్పటి నుంచి అందుబాటులో ఉంది?

    ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 1, 2026 నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఇది కేవలం హిందీ భాషలోనే అందుబాటులో ఉంది.

    3. ఈ వీకెండ్ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో వచ్చే ముఖ్యమైన సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ ఏవి?

    వధ్ 2, మామ్లా లీగల్ హై సీజన్ 2, సాంప్రదాయని సుప్పిని సుద్దపూసని, మృత్యుంజయ్ చిత్రాలు ఏప్రిల్ 3న విడుదలవుతున్నాయి.

    Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

