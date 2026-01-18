Edit Profile
    నెట్‌ఫ్లిక్స్ ట్రెండింగ్‌లో మ‌ల‌యాళం మిస్ట‌రీ థ్రిల్ల‌ర్‌.. టాప్ 10 సినిమాలు ఇవే.. ఒకే ఒక తెలుగు మూవీ.. ఓ లుక్కేయండి

    పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ నెట్‌ఫ్లిక్స్ లో ఓ మలయాళ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ అదరగొడుతోంది. టాప్-10లో ట్రెండింగ్ లో కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం ఈ ఓటీటీ వేదికలో టాప్ 10 సినిమాలు ఇవే. ఇందులో ఒకే తెలుగు మూవీ ఉంది. ఓ లుక్కేయండి.

    Published on: Jan 18, 2026 3:53 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ నెట్‌ఫ్లిక్స్ లో మలయాళ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ ఎకో అదరగొడుతోంది. టాప్ 10 ట్రెండింగ్ లో కొనసాగుతోంది. ఈ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ లో టాప్ 10 లో ఉన్న సినిమాలు ఏవో చూసేయండి.

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ టాప్ 10 ట్రెండింగ్ సినిమాలు
    దే దే ప్యార్ దే 2

    అజయ్ దేవగన్, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ జంటగా నటించిన దే దే ప్యార్ దే 2 ఇప్పుడు థియేటర్ల తర్వాత నెట్ ఫ్లిక్స్ లో ప్రేక్షకులను అలరిస్తోంది. ఈసారి ఆర్ మాధవన్ ఈ సినిమాలో తన నటనతో అద్భుతాలు చేశాడు. నెట్ ఫ్లిక్స్ లో ఈ చిత్రం నంబర్ 1 లో ట్రెండ్ అవుతోంది.

    హక్

    షా బానో కేసు ఆధారంగా తెరకెక్కిన 'హక్' చిత్రం ప్రస్తుతం వార్తల్లో ఉంది. ఈ చిత్రం ఇప్పటికే నెట్ ఫ్లిక్స్ లోకి వచ్చింది. యామీ గౌతమ్, ఇమ్రాన్ హష్మీ నటనకు ప్రశంసలు దక్కుతున్నాయి. ఈ మూవీ నెట్‌ఫ్లిక్స్ నంబర్ టూ ట్రెండింగ్ లో కొనసాగుతోంది.

    అఖండ 2

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ టాప్ 10 ట్రెండింగ్ లో ఉన్న ఏకైక తెలుగు మూవీ అఖండ 2. నందమూరి బాల‌కృష్ణ‌ హీరోగా నటించిన ఈ మూవీ ఈ ఓటీటీలో మూడో స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతోంది.

    ఆర్ఐపీ

    అమెరికన్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీ ది ఆర్ఐపి సినిమాకు కూడా ప్రేక్షకుల అభిమానం పెరుగుతోంది. ఈ చిత్రంలో మాట్ డామన్, బెన్, స్టీవ్ యూన్, టెయానా టేలర్ నటించారు. నెట్ ఫ్లిక్స్ లో ఈ చిత్రం 4వ స్థానంలో ఉంది.

    ఎకో

    మలయాళ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ ఎకో ట్రెండింగ్ ఐదో స్థానంలో నిలిచింది. ఈ సినిమా కథ ప్రత్యేకమైనది. ఇది కేరళ, మలేషియా నుండి వచ్చిన కుక్కల జాతి ఆధారంగా తెరకెక్కింది. కథలోని సస్పెన్స్ ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తుంది.

    మర్దానీ

    రాణి ముఖర్జీ నటించిన మర్దానీ నెట్ ఫ్లిక్స్ లో ఆరో స్థానంలో, మర్దానీ 2 నెట్ ఫ్లిక్స్ లో ఏడో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాయి. ఇటీవలే మర్దానీ 3 ట్రైలర్ రిలీజ్ కావడంతో ఈ రెండు సినిమాలు ట్రెండింగ్ లో ఉన్నాయి. జనవరి 31న మర్దానీ 3 సినిమాతో మళ్లీ బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డు సృష్టించబోతోంది.

    పీపుల్ వి మీట్ ఆన్ వెకేషన్

    పీపుల్ వి మీట్ ఆన్ వెకేషన్ అనే ఇంగ్లీష్ చిత్రం నెట్ ఫ్లిక్స్ ప్రేక్షకులకు నచ్చిన సరదా చిత్రం. ఈ సినిమా నేడు 8వ స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతోంది.

    సింగిల్ సల్మా

    హుమా ఖురేషి నటించిన సింగిల్ సల్మా ఓ ఫ్యామిలీ డ్రామా చిత్రం. ఈ సినిమాలో సల్మా పెళ్లి చేసుకోవాలని ఒత్తిడికి గురవుతుంది. కానీ ఆమె లండన్ పర్యటనకు వెళ్ళినప్పుడు ఆమెకు వివాహం అర్థం మారుతుంది. నెట్ ఫ్లిక్స్ లో ఈ చిత్రం 9వ స్థానంలో ఉంది.

    రివాల్వర్ రీటా

    రివాల్వర్ రీటా కథ సరదాగా ఉంటుంది. కీర్తి సురేష్ లీడ్ రోల్ ప్లే చేసిన ఈ మూవీ నెట్ ఫ్లిక్స్ లో 10వ స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతోంది.

    News/Entertainment/నెట్‌ఫ్లిక్స్ ట్రెండింగ్‌లో మ‌ల‌యాళం మిస్ట‌రీ థ్రిల్ల‌ర్‌.. టాప్ 10 సినిమాలు ఇవే.. ఒకే ఒక తెలుగు మూవీ.. ఓ లుక్కేయండి
