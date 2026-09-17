Romantic Web Series: నెట్ఫ్లిక్స్లోకి తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్.. డేటింగ్ యాప్స్ ఫైట్.. తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్
Romantic Web Series: తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్ '#Love' నెట్ఫ్లిక్స్ లోకి స్ట్రీమింగ్ కు రాబోతోంది. తెలుగులోనూ అందుబాటులోకి రానున్న ఈ సిరీస్ లో అర్జున్ దాస్, ఐశ్వర్య లక్ష్మి లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్నారు.
Romantic Web Series: కోలీవుడ్ రొమాంటిక్ డ్రామా లవర్స్కు నెట్ఫ్లిక్స్ అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్ చెప్పేసింది. సుపర్స్టార్ రజనీకాంత్ కుమార్తె సౌందర్య రజనీకాంత్ షో రన్నర్గా, 'లవ్ ఫెయిల్యూర్' ఫేమ్ బాలాజీ మోహన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన తమిళ ఒరిజినల్ వెబ్ సిరీస్ '#Love' గ్రాండ్ ఓటీటీ ప్రీమియర్ డేట్ అఫీషియల్గా అనౌన్స్ అయింది.
పవర్ఫుల్ వాయిస్తో కట్టిపడేసే అర్జున్ దాస్, నేచురల్ యాక్టింగ్తో మెప్పించే ఐశ్వర్య లక్ష్మి లీడ్ రోల్స్ చేసిన ఈ మోడరన్ రొమాంటిక్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్ అక్టోబర్ 2 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
కెమిస్ట్రీ వర్సెస్ కంపాటిబిలిటీ.. డేటింగ్ యాప్ల వార్
నేటి యూత్ లవ్ లైఫ్, ఆన్లైన్ డేటింగ్ కల్చర్కు అద్దం పడుతూ ఈ లవ్ వెబ్ సిరీస్ను రూపొందించారు. 'FOUND', 'Find My Bae' అనే రెండు ప్రత్యర్థి డేటింగ్ యాప్స్కు ఫౌండర్లుగా ఉండే మ్యాథ్యూ (అర్జున్ దాస్), తారా (ఐశ్వర్య లక్ష్మి) లవ్, రైవల్రీ చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది.
వేలాది మందికి ఆన్లైన్లో మ్యాచ్ మేకింగ్ చేసే ఈ ఇద్దరు బిజినెస్ రైవల్స్, తమ సొంత ప్రేమకథ విషయంలో ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్కు గురయ్యారనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా చూపించబోతున్నారు. స్వైప్లు, మ్యాచ్లు, అన్రీడ్ మెసేజ్ల మధ్య సాగే ఈ మోడరన్ రొమాంటిక్ రైడ్ ఓటీటీ ఆడియన్స్ను విశేషంగా అలరిస్తుందని ట్రేడ్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
సౌందర్య రజనీకాంత్, బాలాజీ మోహన్ క్రేజీ కాంబో
మాయ్6 ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్పై సౌందర్య రజనీకాంత్ ఈ ప్రాజెక్ట్ను నిర్మించారు. "ఈనాటి రిలేషన్షిప్స్లోని సంక్లిష్టతలను ఎంతో హత్తుకునేలా, ఎమోషనల్గా ప్రెజెంట్ చేయడం నన్ను ఆకట్టుకుంది. అర్జున్ దాస్, ఐశ్వర్య లక్ష్మిల ఫ్రెష్ ఎనర్జీ ఈ సిరీస్కు మెయిన్ హైలైట్" అని సౌందర్య వెల్లడించారు.
'లవ్ ఫెయిల్యూర్', 'మారి' చిత్రాలతో సిద్ధార్థ్, ధనుష్లను సరికొత్తగా ఆవిష్కరించిన డైరెక్టర్ బాలాజీ మోహన్ ఈ సిరీస్ను డైరెక్ట్ చేశారు. కేవలం ప్రేమే కాకుండా స్నేహం, కుటుంబం, కెరీర్ లక్ష్యాల వంటి వివిధ ఎమోషన్స్ను ఈ సిరీస్లో ఆవిష్కరించామని బాలాజీ చెప్పారు.
సౌత్ కంటెంట్పై నెట్ఫ్లిక్స్ స్పెషల్ ఫోకస్
సౌత్ ఇండియన్ కంటెంట్ విస్తరణపై నెట్ఫ్లిక్స్ ఇండియా వైస్ ప్రెసిడెంట్ మోనిక షెర్గిల్ స్పందించారు. నెట్ఫ్లిక్స్కు ఈ సంవత్సరం సౌత్ కంటెంట్ పరంగా ఎంతో కీలకమైనదని, '#Love' సిరీస్ మోడరన్ ఆడియన్స్కు కనెక్ట్ అయ్యే ఫీల్-గుడ్ రొమాంటిక్ కామెడీగా నిలుస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
ఇంటెన్స్ యాక్షన్ రోల్స్ ద్వారా పవర్ ఫుల్ వాయిస్తో ఆకట్టుకున్న అర్జున్ దాస్ ('కైతి', 'మాస్టర్' ఫేమ్), నేచురల్ పెర్ఫార్మెన్స్తో మెప్పించే ఐశ్వర్య లక్ష్మి ('గట్ట కుస్తీ', 'పొన్నియిన్ సెల్వన్' ఫేమ్) మొదటిసారి స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుంటుండటంతో ఈ సిరీస్ పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. అక్టోబర్ 2 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానున్న ఈ వెబ్ సిరీస్ తమిళంలోనే కాకుండా తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లోనూ అందుబాటులోకి రానుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More