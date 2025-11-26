Edit Profile
    నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి రెండు రోజుల్లో నాలుగు భాషల్లో మూడు సినిమాలు, ఒక వెబ్ సిరీస్.. తెలుగు డిజాస్టర్ కూడా..

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ లోకి రెండు రోజుల్లో నాలుగు సినిమాలు స్ట్రీమింగ్ కు వస్తున్నాయి. అవి కూడా నాలుగు భాషలకు చెందినవి కావడం విశేషం. తెలుగు నుంచి రవితేజ డిజాస్టర్ మూవీ మాస్ జాతర కూడా ఈ లిస్టులో ఉంది.

    Published on: Nov 26, 2025 7:08 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    నెట్‌ఫ్లిక్స్ లోకి ఈవారం రెండు రోజుల వ్యవధిలోనే నాలుగు భాషల్లో మూడు సినిమాలు, ఓ వెబ్ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ కు రానుండటం విశేషం. ఈ గురు, శుక్రవారాల్లో ఇవి రాబోతున్నాయి. తెలుగు, తమిళం, హిందీ, ఇంగ్లిష్ భాషల్లో వస్తున్న ఈ మూవీస్, సిరీస్ గురించి తెలుసుకుందాం.

    స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ సీజన్ 5 వాల్యూమ్ 1

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ పాపులర్ వెబ్ సిరీస్ స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ సీజన్ 5 గురువారం (నవంబర్ 27) స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ కొత్త సీజన్ తొలి వాల్యూమ్ అందుబాటులోకి రానుంది. ఇందులో నాలుగు ఎపిసోడ్లు ఉంటాయి. ఇంగ్లిష్ తోపాటు తెలుగు, ఇతర సౌత్ ఇండియన్ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతాయి. ఉదయం 6.30 గంటలకు ఈ కొత్త సీజన్ స్ట్రీమింగ్ మొదలవుతుంది.

    సన్నీ సంస్కారీ కీ తులసీ కుమారి

    జాన్వీ కపూర్, వరుణ్ ధావన్ నటించిన హిందీ మూవీ సన్నీ సంస్కారీ కీ తులసీ కుమారి. ఈ సినిమా కూడా గురువారమే స్ట్రీమింగ్ కు వస్తోంది. ఈ విషయాన్ని బుధవారం (నవంబర్ 26) ఆ ఓటీటీ వెల్లడించింది. ముహూర్తం ఫిక్సయింది అనే క్యాప్షన్ తో ఈ మూవీ స్ట్రీమింగ్ విషయాన్ని ట్వీట్ చేసింది.

    మాస్ జాతర

    రవితేజ డిజాస్టర్ మూవీ మాస్ జాతర శుక్రవారం (నవంబర్ 28) డిజిటల్ ప్రీమియర్ కానుంది. బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఈ మాస్ హీరోకి మరో చేదు అనుభవాన్ని మిగిల్చిన సినిమా ఇది. అక్టోబర్ 31న థియేటర్లలో రిలీజ్ కాగా.. నెల రోజుల్లోపే ఓటీటీలోకి వస్తోంది. ఇందులో శ్రీలీల కూడా నటించగా.. భాను భోగవరపు డైరెక్ట్ చేశాడు. ఈ సినిమా తెలుగుతోపాటు ఇతర సౌత్ ఇండియన్ భాషల్లోనూ స్ట్రీమింగ్ కానుండటంతో ఓటీటీలో మెరుగైన రెస్పాన్స్ వస్తుందని భావిస్తున్నారు.

    ఆర్యన్

    తమిళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ ఆర్యన్. విష్ణు విశాల్ నటించి, ప్రొడ్యూస్ చేసిన సినిమా ఇది. ఈ సినిమా కూడా శుక్రవారం (నవంబర్ 28) స్ట్రీమింగ్ కు వస్తోంది. శ్రద్ధా శ్రీనాథ్ నటించిన ఈ మూవీ తెలుగు, హిందీ భాషల్లోనూ అందుబాటులో ఉంటుంది. థియేటర్లలో ఈ సినిమాకు పెద్దగా రెస్పాన్స్ రాలేదు. మరి నెట్‌ఫ్లిక్స్ లో ఏం చేస్తుందో చూడాలి.

