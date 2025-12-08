Edit Profile
    నెట్‌ఫ్లిక్స్ టాప్ 10 ట్రెండింగ్ మూవీస్ ఇవే.. టాప్‌లో రష్మిక మందన్నా ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్.. తమిళ థ్రిల్లర్ మూవీస్ హవా

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ లో రష్మిక మందన్న నటించిన ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్ మూవీ దూసుకెళ్తోంది. ఈ సినిమా ఇండియాలో నంబర్ వన్ ట్రెండింగ్ లో ఉండటం విశేషం. ఇక టాప్ 10లో తమిళ థ్రిల్లర్ సినిమాల హవా నడుస్తోంది.

    Published on: Dec 08, 2025 3:23 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలోకి గత వారమే అడుగుపెట్టిన రష్మిక మందన్నా ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్ మూవీ అప్పుడే తొలి స్థానంలోకి దూసుకెళ్లింది. థియేటర్లతోపాటు ఓటీటీలోనూ ఈ మూవీకి అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వస్తోందనడానికి ఇదే నిదర్శనం. సోమవారం (డిసెంబర్ 8) నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఇండియాలో టాప్ 10 ట్రెండింగ్ సినిమాల్లో ఏమేం ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం.

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ టాప్ 10 ట్రెండింగ్ మూవీస్

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఇండియా టాప్ 10 ట్రెండింగ్ సినిమాల్లో రష్మిక మందన్న లీడ్ రోల్లో నటించిన ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్ ఉంది. గత శుక్రవారమే (డిసెంబర్ 5) ఈ మూవీ స్ట్రీమింగ్ మొదలైంది. మూడు రోజుల్లోనే టాప్ లోకి దూసుకెళ్లడం విశేషం. రాహుల్ రవీంద్రన్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమాకు థియేటర్లలోనూ మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చిన విషయం తెలిసిందే.

    టాక్సిక్ రిలేషన్షిప్ లో చిక్కుకునే భూమా అనే అమ్మాయి చుట్టూ తిరిగే స్టోరీ ఇది. ఈ సినిమా తెలుగుతోపాటు కన్నడ, తమిళం, మలయాళం, హిందీ భాషల్లోనూ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

    తమిళ థ్రిల్లర్ మూవీస్ హవా

    ఇక టాప్ 10 ట్రెండింగ్ సినిమాల్లో రెండు, మూడు స్థానాల్లో తమిళ థ్రిల్లర్ మూవీస్ నిలిచాయి. ఇందులో నేరుగా నెట్‌ఫ్లిక్స్ లోకే వచ్చిన స్టీఫెన్ మూవీ రెండో స్థానంలో ఉంది. ఇదొక సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ మూవీ. 9 మంది అమ్మాయిలను హత్య చేసే ఓ సైకో కిల్లర్ తర్వాత తనకు తానుగా పోలీసులకు లొంగిపోతాడు. అసలు అతడు ఎందుకలా చేశాడు? తర్వాత ఏం జరిగింది అన్నది ఈ సినిమాలో చూడొచ్చు.

    ఇక మూడో స్థానంలో ఈ మధ్యే నెట్‌ఫ్లిక్స్ లోకి వచ్చిన మరో తమిళ థ్రిల్లర్ ఆర్యన్ ఉంది. విష్ణు విశాల్, శ్రద్ధా శ్రీనాథ్ నటించిన ఈ సినిమా కూడా ఓ సైకో కిల్లర్ గా మారిన రైటర్, అతడు ఆత్మహత్య చేసుకున్న తర్వాత కూడా చేసే ఐదు హత్యల చుట్టూ తిరిగే స్టోరీ.

    టాప్ 10 ట్రెండింగ్‌లో మిగిలిన సినిమాలు ఇవే

    ఇక టాప్ 3లో ఈ తెలుగు, తమిళ సినిమాలు ఉండగా.. నాలుగో స్థానంలో జాన్వీ కపూర్ నటించిన సన్నీ సంస్కారీ కీ తులసి కుమారి ఉంది. ఐదో స్థానంలో ట్రోల్ 2 ఉండగా.. ఆరో స్థానంలో హిందీ లీగల్ కామెడీ డ్రామా జాలీ ఎల్ఎల్‌బీ 3 నిలిచింది. ఏడో స్థానంలో మరో తెలుగు మూవీ, రవితేజ నటించిన మాస్ జాతర ఉంది. ఇక 8వ స్థానంలో అనూహ్యంగా ఓ పాత మూవీ అయిన బ్యాండ్ బాజా బారాత్ నిలవడం విశేషం. 9వ స్థానంలో మరో తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ డ్యూడ్, 10వ స్థానంలో హిందీ మూవీ హోమ్‌బౌండ్ నిలిచాయి.

