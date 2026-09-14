Netflix Thrillers: నెట్ఫ్లిక్స్లోని టాప్ 7 సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ మూవీస్ ఇవే.. ఒక్కో ట్విస్టుకు మైండ్ బ్లాక్
Netflix Thrillers: నెట్ఫ్లిక్స్ లో థ్రిల్లర్ సినిమాలకు కొదవే లేదు. అయితే వీటిలో సైకలాజికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీస్ చూడాలనుకునే వారికి టాప్ రేటెడ్ సినిమాలు కొన్ని ఇక్కడ ఇస్తున్నాం. ఇప్పటి వరకూ చూసి ఉండకపోతే వెంటనే చూసేయండి.
Netflix Thrillers: రొటీన్ ఫార్ములా సినిమాలు కాకుండా.. సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ సినిమాలు అంటే మీకు ఇష్టమా? అయితే నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ వేదికగా అందుబాటులో ఉన్న బెస్ట్ 7 సైకలాజికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సినిమాలు మీ రాత్రి నిద్రను చెడగొట్టడం ఖాయం. ఐఎండీబీ (IMDb)లో బంపర్ రేటింగ్ సాధించిన ఈ టాప్ సినిమాలు చూస్తే చివరి నిమిషం వరకు క్లైమాక్స్ ఏంటో ఊహించలేరు.
1. ఫైట్ క్లబ్ (Fight Club) – IMDb రేటింగ్: 8.8
హాలీవుడ్ లెజెండరీ డైరెక్టర్ డేవిడ్ ఫించర్ తెరకెక్కించిన కల్ట్ క్లాసిక్ మూవీ 'ఫైట్ క్లబ్'. 1999లో వచ్చిన ఈ సినిమాలో బ్రాడ్ పిట్, ఎడ్వర్డ్ నార్టన్ కాంబినేషన్ నెక్స్ట్ లెవెల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు.
కార్పొరేట్ ఉద్యోగంలో విసుగొచ్చి ఇన్సోమ్నియా (నిద్రలేమి) సమస్యతో బాధపడే ఒక వ్యక్తి, సబ్బులు అమ్మే ఒక విచిత్రమైన ఫ్రెండ్తో కలిసి అండర్గ్రౌండ్ 'ఫైట్ క్లబ్' స్టార్ట్ చేస్తాడు. ఈ సినిమా క్లైమాక్స్లో వచ్చే ఆ ఒక్క సీన్ మిమ్మల్ని తీవ్రమైన షాక్కి గురిచేస్తుంది.
2. టాక్సీ డ్రైవర్ (Taxi Driver) – IMDb రేటింగ్: 8.2
ఒంటరితనం, సైకలాజికల్ డిజార్డర్ ఎలా ఉంటాయో చూపించిన మాస్టర్పీస్ సినిమా 'టాక్సీ డ్రైవర్'. మార్టిన్ స్కోర్సెసే దర్శకత్వం వహించిన ఈ హాలీవుడ్ క్లాసిక్లో రాబర్ట్ డి నిరో క్యారెక్టర్ డెప్త్ అద్భుతంగా ఉంటుంది.
న్యూయార్క్ నగరంలో రాత్రి వేళల్లో టాక్సీ నడిపే మాజీ నేవీ సోల్జర్, సమాజంలోని క్రైమ్ను క్లీన్ చేయడానికి ఎలా మారాడు అనేది కథ. చిన్న వయసులోనే వేశ్యా వృత్తిలోకి వెళ్లిన ఒక అమ్మాయిని కాపాడే ప్రక్రియలో వచ్చే సీన్లు ప్రతి ఒక్కరినీ కట్టిపడేస్తాయి.
3. బద్లా (Badla) – IMDb రేటింగ్: 7.8
బాలీవుడ్ బిగ్ బి అమితాబ్ బచ్చన్, తాప్సీ పన్ను లీడ్ రోల్స్లో నటించిన ఒక మంచి రివేంజ్ థ్రిల్లర్ 'బద్లా'. డైరెక్టర్ సుజోయ్ ఘోష్ గ్రిప్పింగ్ స్క్రీన్ప్లేతో తీసిన ఈ సినిమా నెట్ఫ్లిక్స్లో టాప్ ట్రెండింగ్లో నిలిచింది.
తన లవర్ మర్డర్ కేసులో ఇరుక్కున్న ఒక బిజినెస్ ఉమెన్ (తాప్సీ), తనని కాపాడటానికి వచ్చిన డిఫెన్స్ లాయర్ (అమితాబ్) మధ్య ఒకే ఒక్క రూమ్లో జరిగే మైండ్ గేమ్ సీన్ డ్రామా ఇది. ప్రతి 10 నిమిషాలకు ఒక ట్విస్ట్ వస్తూ మీ మైండ్ తిరిగేలా చేస్తుంది.
4. ఫర్గాటెన్ (Forgotten) – IMDb రేటింగ్: 7.4
కొరియన్ థ్రిల్లర్స్ ఇష్టపడే వారికి 'ఫర్గాటెన్' ఒక మిస్ కాకుండా చూడాల్సిన మాస్టర్పీస్. జాంగ్ హాంగ్-జున్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సస్పెన్స్ మూవీలో కాంగ్ హా-నుల్ యాక్టింగ్ మెయిన్ హైలైట్.
కొత్త ఇంటికి మారిన తర్వాత ఒక వ్యక్తి తమ్ముడు కిడ్నాప్ అవుతాడు. 19 రోజుల తర్వాత తిరిగి వచ్చిన తమ్ముడు వింతగా ప్రవర్తిస్తాడు. అతనికి అసలు గతమే గుర్తుండదు. అసలు ఆ ఇంట్లో ఏం జరుగుతోంది, ఆ తమ్ముడి వెనుక ఉన్న రహస్యమేంటి అనేది స్క్రీన్కి హత్తుకుపోయేలా చూపిస్తుంది.
5. మారీశన్ (Mareesan) – IMDb రేటింగ్: 7.4
తమిళంలో వచ్చిన ఈ రీసెంట్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ కాన్సెప్ట్ చాలా విభిన్నంగా ఉంటుంది. ఒక కిలాడీ దొంగ, దొంగతనం చేయడానికి ఒక ఇంటికి వెళ్తే అక్కడ కాళ్లు చేతులు కట్టేసి ఉన్న ఒక ముసలాయన కనిపిస్తాడు.
తనని కాపాడి బయటకు తీసుకెళ్తే ఏటీఎం నుండి కోట్లాది రూపాయలు ఇస్తానని ఆ వృద్ధుడు ఆఫర్ ఇస్తాడు. దాంతో వారిద్దరూ కలిసి ఒక విచిత్రమైన రోడ్ జర్నీ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఈ ప్రయాణంలో బయటపడే సీక్రెట్స్, ట్విస్టులు థ్రిల్లింగ్ అనుభూతిని ఇస్తాయి.
6. కాంత (Kantha) – IMDb రేటింగ్: 7.2
సెల్వమణి సెల్వరాజ్ డైరెక్షన్లో వచ్చిన ఈ తమిళ పీరియడ్ డ్రామా మూవీ 1950ల నాటి మద్రాస్ బ్యాక్డ్రాప్లో సాగుతుంది. సినిమాలో పాతకాలపు వాతావరణం, ఈగో ఫైట్స్ అద్భుతంగా డిజైన్ చేశారు.
ఒక దిగ్గజ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ ఆర్య, అతని సినిమాలో నటించే స్టార్ హీరో టి.కె. మహాదేవన్ మధ్య మొదలైన ఈగో విరోధం ఎలాంటి మలుపులు తిరిగింది అనే పాయింట్ చుట్టూ ఈ కథ రన్ అవుతుంది. దుల్కర్ సల్మాన్ లీడ్ రోల్లో నటించాడు.
7. ది కాల్ (The Call) – IMDb రేటింగ్: 7.1
టైమ్ ట్రావెల్, సైకలాజికల్ హారర్ కలిపి కొరియన్ ఫిల్మ్మేకర్స్ తీసిన అద్భుతం 'ది కాల్'. లీ చుంగ్-హ్యూన్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమాలో పార్క్ షిన్-హై, జియోన్ జోంగ్-సియో పర్ఫార్మెన్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది.
ఒకే ఇంట్లో వేర్వేరు కాలాల్లో (2020లో ఉన్న ఒక అమ్మాయికి, 1999లో ఉన్న ఇంకో అమ్మాయి నుండి) ఒక ఫోన్ కాల్ వస్తుంది. ఆ ఒక్క కాల్ వల్ల వారి భవిష్యత్తు, గతం ఎలా మారిపోయాయి, ఎవరు ఎవరిని వేటాడారు అనేది ఊహించని మలుపులతో సాగుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More