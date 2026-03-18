Netflix Top Trending: నెట్ఫ్లిక్స్లో తమిళ సినిమా దూకుడు.. గ్లోబల్గా నంబర్ 1 ట్రెండింగ్.. పాకిస్థాన్లోనూ టాప్ 10లో..
Netflix Top Trending: నెట్ఫ్లిక్స్ లో తమిళ సినిమా మేడ్ ఇన్ కొరియా దూసుకెళ్తోంది. ప్రియాంకా అరుళ్ మోహన్ లీడ్ రోల్లో నటించిన ఈ మూవీ గ్లోబల్ లెవెల్లో నంబర్ 1 ట్రెండింగ్ సినిమా కాగా.. పాకిస్థాన్ సహా ఏకంగా 24 దేశాల్లో టాప్ 10లో ఉండటం విశేషం.
ఓజీ మూవీ ద్వారా తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా దగ్గరైన తమిళ బ్యూటీ ప్రియాంకా అరుళ్ మోహన్ నటించిన సినిమా మేడ్ ఇన్ కొరియా (Made In Korea). ఈ సినిమా ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ లో దుమ్ము రేపుతోంది. నెట్ఫ్లిక్స్ గ్లోబల్ ట్రెండింగ్ నంబర్ వన్ మూవీగా నిలవడం విశేషం.
24 దేశాల్లో టాప్ 10లో..
తమిళ కామెడీ డ్రామా అయిన మేడ్ ఇన్ కొరియా మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెట్ఫ్లిక్స్ లో నంబర్ 1 సినిమాగా ఉంది. ఇక 24 దేశాల్లో టాప్ 10లో ఉన్నట్లు నెట్ఫ్లిక్స్ వెల్లడించింది. ఈ దేశాల్లో ఇండియా, పాకిస్థాన్ తోపాటు శ్రీలంక, కువైట్, మలేషియా, ఒమన్, సౌదీ అరేబియా, సింగపూర్, థాయ్లాండ్, తైవాన్, యూఏఈ, బంగ్లాదేశ్, బహ్రెయిన్, హాంకాంగ్, పనామా, పెరు, వెనుజులా, రొమేనియా, కెన్యా, మారిషస్, నైజీరియాలాంటి దేశాలు ఉన్నాయి. ఈ సినిమా తమిళంతోపాటు తెలుగు, హిందీ, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
మేడ్ ఇన్ కొరియా విశేషాలు
'మేడ్ ఇన్ కొరియా' (Made in Korea) గత గురువారమే (మార్చి 12) ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్లో తెలుగులోనూ అందుబాటులోకి వచ్చింది. దర్శకుడు రా కార్తీక్ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా.. భారతీయ నేపథ్యానికి కొరియన్ టేకింగ్ను జోడించి రూపొందించిన ఒక అరుదైన ఇండో-కొరియన్ మూవీ.
ఇండియాలో కొరియన్ డ్రామాలకు (K-Dramas) ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. దర్శకుడు రా కార్తీక్ అదే ట్రెండ్ను ఒడిసిపట్టారు. తమిళ సంస్కృతిని, కొరియన్ స్టోరీ టెల్లింగ్ మేళవించి ఈ మేడిన్ కొరియా సినిమాను రూపొందించాడు.
తమిళనాడులోని ఒక చిన్న గ్రామానికి చెందిన శెన్బ (ప్రియాంక) అనే యువతి, తన కలల నగరమైన సియోల్ (కొరియా) కి వెళ్లినప్పుడు ఎదురైన అనుభవాలే ఈ సినిమా. ఇది కేవలం ఒక ప్రయాణం మాత్రమే కాదు, తనను తాను కొత్తగా ఆవిష్కరించుకునే కథ.
ఈ సినిమాను తమిళనాడు, సియోల్ నగరాల్లో తీశారు. కేవలం పేరుకే కొరియన్ సినిమా కాదు, ఇందులో అక్కడి స్థానిక నటులు కూడా కీలక పాత్రలు పోషించారు. శెన్బ ప్రయాణంలో కొరియన్ పాత్రలు ఆమె జీవితాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయనేది చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది.
ప్రియాంకా మోహన్ వన్-వుమన్ షో
శెన్బ పాత్రలో ప్రియాంకా అరుళ్ మోహన్ ఒదిగిపోయింది. ఆమె అమాయకత్వం, భావోద్వేగాలు సినిమాకు ప్రధాన బలం. కమర్షియల్ సినిమాల్లో గ్లామర్ పాత్రలకే పరిమితం కాకుండా, ఈ సినిమాలో తన నటనతో శెన్బ ప్రయాణాన్ని ప్రేక్షకులు అనుభూతి చెందేలా చేసింది. రిషికాంత్, జెన్సన్ దివాకర్, కొరియన్ నటులు పార్క్ హై-జిన్, నో హో-జిన్ తమ పాత్రలకు పూర్తి న్యాయం చేశారు. ఈ సినిమాను నెట్ఫ్లిక్స్ లో చూడొచ్చు. థియేటర్లలో కాకుండా నేరుగా ఓటీటీలోనే అడుగుపెట్టడం విశేషం.