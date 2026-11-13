Netflix Web Series: రామాయణం నచ్చిందా.. అయితే నెట్ఫ్లిక్స్లోని ఈ 18 ఎపిసోడ్ల వెబ్ సిరీస్ చూడాల్సిందే.. 8.8 రేటింగ్
Netflix Web Series: ప్రస్తుతం బాక్సాఫీస్ వద్ద 'రామాయణం' మూవీ సృష్టిస్తున్న ప్రభంజనం అంతాఇంతా కాదు. మీకు కూడా ఇతిహాసాలు, పురాణ గాథలంటే విపరీతమైన ఆసక్తి ఉండి, ఈ వీకెండ్లో ఇంట్లోనే ఉండి ఒక అద్భుతమైన వెబ్ సిరీస్ చూడాలనుకుంటే ప్రముఖ ఓటీటీ వేదిక నెట్ఫ్లిక్స్ లో ఉన్న 'కురుక్షేత్ర' చూడాల్సిందే.
Netflix Web Series: భారత ఇతిహాసాలను వెండితెరపై లేదా డిజిటల్ స్క్రీన్పై ఆవిష్కరించినప్పుడల్లా ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పడుతుంటారు. ప్రస్తుతం థియేటర్లలో రణబీర్ కపూర్ 'రామాయణం' కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టిస్తున్న వేళ, ఓటీటీలో మహాభారత కథాంశంతో వచ్చిన 'కురుక్షేత్ర' (Kurukshetra) వెబ్ సిరీస్ సినీ ప్రియుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
ఇది ఒక సాధారణ యానిమేటెడ్ షో కాదు. అత్యంత అద్భుతమైన విజువల్స్, కట్టిపడేసే స్క్రీన్ప్లేతో రూపొందిన మాస్టర్ పీస్. పాండవులు, కౌరవుల మధ్య 18 రోజుల పాటు జరిగిన భీకర కురుక్షేత్ర సంగ్రామాన్ని 18 ఎపిసోడ్లుగా ఎక్కడా బోర్ కొట్టకుండా, అత్యంత ఉత్కంఠభరితంగా మలిచారు. రెండు భాగాలుగా విడుదలైన ఈ సిరీస్ మొదటి భాగం 2025 అక్టోబర్ 10న, రెండో భాగం అక్టోబర్ 24న నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్కు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
18 రోజుల యుద్ధం.. ఒక్కో ప్రధాన పాత్ర పేరుతో ఒక్కో ఎపిసోడ్!
'కురుక్షేత్ర' వెబ్ సిరీస్కు ఉన్న అతిపెద్ద ప్రత్యేకత దీని కథన శైలి. మహాభారత యుద్ధంలోని ఒక్కో కీలక ఘట్టాన్ని, ఒక్కో ప్రధాన పాత్ర దృక్కోణం నుంచి ఆవిష్కరిస్తూ ఆయా పాత్రల పేర్లనే ఎపిసోడ్లకు టైటిల్స్గా పెట్టారు.
ఆరంభ ఘట్టాలు: మొదటి ఎపిసోడ్ ధృతరాష్ట్రుడి సారథి, మంత్రి అయిన ‘సంజయ్’ పేరుతో మొదలవుతుంది. రెండో ఎపిసోడ్లో శ్రీకృష్ణుడి ‘విశ్వరూపం’, మూడో ఎపిసోడ్లో కురువృద్ధుడు ‘భీష్ముడు’, నాలుగో ఎపిసోడ్లో గురువు ‘ద్రోణాచార్య’ గాథలను కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించారు.
యుద్ధ మలుపులు: ఐదో ఎపిసోడ్ వీరుడు ‘అభిమన్యు’ పద్మవ్యూహం, ఆరో ఎపిసోడ్ ‘జయద్రథ’, ఏడో ఎపిసోడ్ ‘అర్జున’, ఎనిమిదో ఎపిసోడ్ ‘ఘటోత్కచ’ పరాక్రమాలతో సాగుతాయి.
భావోద్వేగాలు, ప్రతీకారాలు: తొమ్మిదో ఎపిసోడ్ ‘యుధిష్ఠిర’, పదో ఎపిసోడ్ ‘కుంతి’, పదకొండో ఎపిసోడ్ ‘దుశ్శాసన’, పన్నెండో ఎపిసోడ్ దానవీర శూర ‘కర్ణ’ నేపథ్యంతో హృదయాన్ని కదిలిస్తాయి.
చివరి భాగాల్లో ‘దుర్యోధన’ (14వ ఎపిసోడ్), ‘భీమ’ (15వ ఎపిసోడ్), ‘అశ్వత్థామ’ (16వ ఎపిసోడ్), యుద్ధ అనంతర విషాదాన్ని తెలిపే ‘స్త్రీ పర్వం’ (17వ ఎపిసోడ్), ధర్మ సంస్థాపనను చాటే ‘కృష్ణ’ (18వ ఎపిసోడ్)తో ఈ మహాకావ్యం ముగుస్తుంది.
దిగ్గజ కవి గుల్జార్ వ్యాఖ్యానం.. అద్భుతమైన డబ్బింగ్!
ఈ వెబ్ సిరీస్లోని ప్రతి ఎపిసోడ్ కేవలం 27 నుండి 30 నిమిషాల నిడివి మాత్రమే ఉండటం వల్ల వీకెండ్లో సులభంగా బింజ్ వాచ్ చేయవచ్చు. దర్శకుడు ఉజాన్ గంగూలీ ఈ ప్రాజెక్ట్ను అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దగా, టిప్పింగ్ పాయింట్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై అలోక్ జైన్, అను సిక్కా, అజిత్ అంధారే నిర్మించారు.
ఈ సిరీస్ స్థాయిని మరో మెట్టు పైకి తీసుకెళ్లిన అంశం ప్రముఖ కవి, ఆస్కార్ విజేత గుల్జార్. ఆయన ఈ ప్రాజెక్ట్కు గీత రచయితగా పనిచేయడమే కాకుండా, కథకు సూత్రధారిగా తన గంభీరమైన గొంతును అందించారు. వీరితో పాటు వినోద్ శర్మ, పాయల్ విశాల్, అంకిత్ గోస్వామి, సౌమ్య దాన్, సాహిల్ వేద్, సుస్మిత బెనల్, ఫిరోజ్ ఖాన్, మనోజ్ పాండే వంటి ప్రతిభావంతులైన కళాకారులు మహాభారత పాత్రలకు తమ డబ్బింగ్తో ప్రాణం పోశారు.
అద్భుతమైన యానిమేషన్ నాణ్యత, గుల్జార్ సాహిత్యం, మహాభారతంలోని ప్రతి పాత్ర అంతరంగాన్ని ఆవిష్కరించిన తీరు 'కురుక్షేత్ర' సిరీస్ను నెట్ఫ్లిక్స్లో తప్పక చూడాల్సిన వెబ్ సిరీస్ జాబితాలో నిలబెట్టింది. ఈ వీకెండ్ లో కుటుంబంతో కలిసి ఈ విజువల్ కావ్యాన్ని వీక్షించి సరికొత్త అనుభూతిని పొందండి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More