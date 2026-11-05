Netflix Release: ముందుగానే నెట్ఫ్లిక్స్ పండగ..ఫ్యామిలీతో కలిసి చూసే ఫీల్ గుడ్ మూవీ డైరెక్ట్ స్ట్రీమింగ్..ఇదే ట్విస్ట్!
Netflix Release: ఓటీటీ ఆడియన్స్ కోసం పాపులర్ స్ట్రీమింగ్ దిగ్గజం నెట్ఫ్లిక్స్ ముందుగానే దివాళీ పండగను తీసుకొచ్చింది. దీపావళి పండగను సెలబ్రేట్ చేసుకునేందుకు ఫీల్ గుడ్ హార్ట్ టచింగ్ ఫ్యామిలీ డ్రామాను స్ట్రీమింగ్ చేస్తోంది. ఇవాళ డైరెక్ట్ గా ఓటీటీలోనే రిలీజ్ అయిన ఈ మూవీ పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూసేయండి.
Netflix Release: ఓటీటీ లవర్స్ అలెర్ట్. డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ ఫ్యామిలీ వినోదాన్ని అందించడానికి పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్ కొత్త సినిమాను తీసుకొచ్చింది. డైరెక్ట్ గా నెట్ఫ్లిక్స్ మూవీగా ఈ చిత్రం ఓటీటీలోనే ఇవాళ (నవంబర్ 5) రిలీజైంది. ఆ సినిమానే ‘ 'దిల్వాలీ దివాళీ' (Dilwali Diwali). ఇదొక అందమైన ఎమోషనల్ ఫ్యామిలీ డ్రామా.
దిల్వాలీ దివాళీ ఓటీటీ
ఓటీటీలోకి క్రైమ్, హారర్, సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్లు కుప్పలు తెప్పలుగా వస్తూనే ఉన్నాయి. వీటి మధ్యలో ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కు కాస్త ఉపశమనం ఇచ్చేలా, ఇంట్లో కుటుంబమంతా కలిసి కూర్చొని చూసేలా దిల్వాలీ దివాళీ మూవీని నెట్ఫ్లిక్స్ తీసుకొచ్చింది. దీపావళి పండగను ముందే తెస్తూ గురువారం నుంచే ఈ చిత్రాన్ని ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ చేస్తోంది.
మూవీ స్టోరీ ఏంటంటే?
దిల్వాలీ దివాళీ మూవీ స్టోరీ విషయానికి వస్తే.. ఇది ఒక పక్కా ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ డ్రామా. అన్ష్ సిక్కా (మిహిర్ అహుజా) అనే యువకుడు చాలా ఏళ్లుగా విదేశాల్లో ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంటాడు. తన మిడిల్ క్లాస్ పంజాబీ తల్లిదండ్రులకు (మనోజ్ పహ్వా, నీలు కోహ్లి) మరింత విలాసవంతమైన, సౌకర్యవంతమైన జీవితాన్ని అందించాలని ప్రతి కొడుకులాగే అతను కూడా కలలు కంటాడు. అందుకోసం ఎంతో కష్టపడి ఒక హై-రైజ్ బిల్డింగ్లో ఒక లగ్జరీ అపార్ట్మెంట్ను కొనుగోలు చేస్తాడు.
అదే ట్విస్ట్
దీపావళి పండుగ సందర్భంగా తన కుటుంబానికి ఈ సరికొత్త ఇంటిని బహుమతిగా ఇచ్చి ఆశ్చర్యపరచడానికి అన్ష్ ఇండియాకు వస్తాడు. కొత్త ఇల్లు చూసి తల్లిదండ్రులు ఎంతో సంతోషిస్తారని అతను భావిస్తాడు. కానీ, జీవితకాల జ్ఞాపకాలు, పాత బంధాలు ముడిపడి ఉన్న పాత ఇంటిని వదిలి ఈ సరికొత్త ఫ్లాట్లోకి మారడానికి అతని తల్లిదండ్రులు అంతగా ఉత్సాహం చూపించరు.
ఈ క్రమంలో ఒక లగ్జరీ భవనాన్ని కొని ఇవ్వడం సులభమే కానీ, దాన్ని ఒక ఆత్మీయమైన ఇల్లుగా మార్చడం, తల్లిదండ్రుల మనస్తత్వానికి తగ్గట్టుగా వారి ఆలోచనలను మార్చడం అంత తేలిక కాదని అన్ష్కి అర్థమవుతుంది. ఈ పండుగ వేళ సిక్కా కుటుంబంలో తలెత్తే ఇంటర్జెనరేషన్ (రెండు తరాల మధ్య) వ్యత్యాసాలు, సున్నితమైన భావోద్వేగాలు, సరదా సన్నివేశాలతో ఈ సినిమా సాగుతుంది. పిల్లల దృష్టిలో 'సక్సెస్' అంటే ఏమిటి, తల్లిదండ్రుల దృష్టిలో 'ఆనందం' అంటే ఏమిటి అనే విషయాలను చాలా హృద్యంగా ఈ చిత్రంలో చూపించారు.
ఫ్యామిలీ టైమ్
ఈ దిల్వాలీ దివాళీ మూవీలో మిహిర్ అహుజా, మనోజ్ పహ్వా, నీలు కోహ్లి, ఔర్రా భట్నాగర్ తదితరులు నటించారు. దీనికి రితేష్ మీనన్ డైరెక్టర్. ఈ పండగ పూట ఇంట్లో ఫ్యామిలీ అందరూ కలిసి కూర్చుని ఓటీటీలో చూసేందుకు ఈ మూవీ పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్ అని చెప్పొచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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