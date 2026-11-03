Jiohotstar: స్పోర్ట్స్ టు థ్రిల్లర్స్.. నవంబర్లో క్రేజీ లైనప్తో రెడీ అయిన జియోహాట్స్టార్.. ఓటీటీ లవర్స్ కు పండగే!
Jiohotstar OTT November Release: నవంబర్ లో జియోహాట్స్టార్ ప్రేక్షకులకు పండగే. ఒకవైపు స్పోర్ట్స్, రియాల్టీ షోల హవా కొనసాగుతుండగానే.. మరోవైపు 'పుష్పక విమానం', 'స్టూడెంట్ ఆఫ్ ది ఇయర్', 'పర్సీ జాక్సన్' వంటి భారీ వెబ్ సిరీస్లు స్ట్రీమింగ్కు సిద్ధమయ్యాయి. జియోహాట్స్టార్ నవంబర్ నెల అప్డేట్స్ మీకోసం.
Jiohotstar OTT November Release: డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రియులకు ఈ నవంబర్ నెల ఫుల్ మీల్స్ లాంటిదని చెప్పాలి. ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ 'జియోహాట్స్టార్' (JioHotstar) ఈ నెలకు సంబంధించిన కంటెంట్ క్యాలెండర్ను అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఎప్పటిలాగే యాక్షన్, డ్రామా, రొమాన్స్, స్పోర్ట్స్, కిడ్స్ కంటెంట్.. ఇలా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు భారీ లైనప్తో ముందుకొచ్చింది. ఏయే షోలు ఎప్పుడు స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయో ఇక్కడ వివరంగా చూద్దాం.
ఇప్పటికే స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న క్రేజీ షోలు
ప్రస్తుతం జియోహాట్స్టార్లో రియాల్టీ షోలు, వెబ్ సిరీస్ల సందడి నడుస్తోంది. పాపులర్ రియాల్టీ షో 'బిగ్ బాస్ సీజన్ 20' (Bigg Boss S20), యూత్ ఫేవరెట్ 'రోడీస్ రీబర్త్', సెలబ్రిటీ టాక్ షో 'కాఫీ విత్ కరణ్ సీజన్ 9' ఎపిసోడ్స్ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. వీటితో తెలుగు, తమిళ్, మలయాళంలోనూ బిగ్ బాస్ షోలు ఓటీటీలో అదరగొడుతున్నాయి.
ఇక హాలీవుడ్ కంటెంట్ అయిన హెచ్బీవో ఒరిజినల్ 'ది గిల్డెడ్ ఏజ్ సీజన్ 4', మార్వెల్ టెలివిజన్ 'విజన్ క్వెస్ట్' (VisionQuest), 'అబ్సెషన్' (ది ఒరిజినల్ అన్కట్ వెర్షన్) సిరీస్లు ఆడియన్స్ను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
తెలుగు కంటెంట్, బాలీవుడ్ స్పెషల్స్ ఇవే
ప్రాంతీయ భాషల కంటెంట్పై జియోహాట్స్టార్ ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. నవంబర్ 12న మన ఆడియన్స్ కోసం 'పుష్పక విమానం' రాబోతోంది. ఇక యూత్ను ఆకట్టుకునేందుకు నవంబర్ 13న 'స్టూడెంట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ - ఆఫ్టర్ డార్క్' హాట్స్టార్ స్పెషల్స్లో ప్రీమియర్ కానుంది.
అదే రోజున (నవంబర్ 13) 'అలీ బాబా ఔర్ 40 భూత్' ఫినాలే ఎపిసోడ్ కూడా అందుబాటులోకి రానుంది. నవంబర్ 16న 'క్వీన్', నవంబర్ 18న 'మిస్టర్ అండ్ మిసెస్ ఆఫీస్', నవంబర్ 24న 'డిగ్: సీజన్ 1' స్ట్రీమింగ్కు రెడీ అయ్యాయి.
కిడ్స్ అండ్ హాలీవుడ్ ఎంటర్టైన్మెంట్
పిల్లల కోసం జియోహాట్స్టార్ ఈసారి బెస్ట్ కంటెంట్ తెస్తోంది. నవంబర్ 8న 'మోటు పట్లు & ద మిస్టరీ ఆఫ్ నాగమణి' స్ట్రీమింగ్ కానుంది. అలాగే అందరి ఫేవరెట్ యానిమేషన్ షో 'షిన్ చాన్' కొత్త సీజన్ నవంబర్ 20 నుంచి ప్రారంభం కానుంది.
కిడ్స్ కోసం ఇప్పటికే 'మినియన్స్ అండ్ మాన్స్టర్స్', 'ఆగీ అండ్ ద కాక్రోచెస్' స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. ఇక హాలీవుడ్ ఫాంటసీ లవర్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న పాపులర్ సిరీస్ 'పర్సీ జాక్సన్ & ది ఒలింపియన్స్: సీజన్ 3' నవంబర్ 20న ప్రీమియర్ కానుంది.
స్పోర్ట్స్ అభిమానులకు పండగే
క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ కోసం ఇండియా వర్సెస్ న్యూజిలాండ్ 3 వన్డేల సిరీస్, బీసీసీఐ డొమెస్టిక్ కీ పెర్ఫార్మెన్సెస్ కనువిందు చేస్తున్నాయి. వీటికి అదనంగా ధనాధన్ క్రికెట్ 'అబు దాబి టీ10 లీగ్' (Abu Dhabi T10 League) కూడా రానుంది. ఫుట్బాల్ లవర్స్ కోసం ప్రీమియర్ లీగ్, లీగ్ 1 మ్యాచ్ హైలైట్స్, బేస్ బాల్ (MLB) కంటెంట్ కూడా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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