Suspense Thriller OTT: జియోహాట్స్టార్లోకి వచ్చేసిన కొత్త వెబ్ సిరీస్..ఇది మామూలు సస్పెన్స్ కాదు..లిఫ్ట్ ఎక్కితే అంతే!
Suspense Thriller OTT: డిఫరెంట్ జోనర్లలో వెబ్ సిరీస్ లతో ఓటీటీ ఆడియన్స్ ను అలరిస్తున్న జియోహాట్స్టార్ మరో ప్రయోగం చేసింది. టైమ్ ట్రావెల్ కాన్సెప్ట్ తో ఫాంటసీ పారా నార్మల్ సస్పెన్స్ వెబ్ సిరీస్ ను ఓటీటీ లవర్స్ కోసం తీసుకొచ్చింది. ఇవాళ నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ సిరీస్ విశేషాలు ఏంటో చూద్దాం.
Suspense Thriller OTT: ఇండియన్ ఓటీటీ లవర్స్ కు ఎంతో చేరువైన జియోహాట్స్టార్ వరుసగా స్పెషల్ వెబ్ సిరీస్ లతో ఎంటర్ టైన్ చేస్తూనే ఉంది. ఈ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ లో బిగ్ బాస్ లాంటి రియాలిటీ షో తర్వాత వెబ్ సిరీస్ లే ట్రెండింగ్ లో కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పుడా జోష్ ను మరింత పెంచడానికి ‘పుష్పక విమానం’ వెబ్ సిరీస్ వచ్చేసింది.
పుష్పక విమానం వెబ్ సిరీస్
అలనాటి కమల్ హాసన్ కల్ట్ క్లాసిక్ నుంచి ఈ జనరేషన్ లో ఆనంద్ దేవరకొండ మూవీ వరకు ‘పుష్పక విమానం’ పేరుతో సినిమాలు వచ్చాయి. కానీ జియోహాట్స్టార్లోకి ఇవాళ (నవంబర్ 12) పుష్పక విమానం పేరుతో వెబ్ సిరీస్ రిలీజైంది. డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో, సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్ తో ఈ తెలుగు వెబ్ సిరీస్ తెరకెక్కింది. అయిదు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
టైమ్ ట్రావెల్
టైమ్ ట్రావెల్ స్టోరీతో నడిచే సినిమాలు లేదా సిరీస్ లకు ఎప్పుడూ డిమాండ్ ఉంటుంది. ఈ కాన్సెప్ట్ తో చాలా సినిమాలే వచ్చాయి. కానీ సిరీస్ లు మాత్రం తక్కువే. ఇప్పుడు ఇదే టైమ్ ట్రావెల్ చుట్టూ సాగేలా పుష్పక విమానం ఓటీటీ సిరీస్ ను మలిచారు మేకర్స్. టైమ్ ట్రావెల్ చేసి గతంలోకి వెళ్లి ఓ పొరపాటును సరిదిద్దుకునే యువకుడి జీవితం ఎలాంటి మలుపులు తిరిగిందనేది ఇందులో ఆసక్తికరంగా చూపించారు.
ప్రతి గురువారం
పుష్పక విమానం వెబ్ సిరీస్ గురువారం నుంచి జియోహాట్స్టార్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఫస్ట్ నాలుగు ఎపిసోడ్లను స్ట్రీమింగ్ కు తీసుకొచ్చారు. ఇక ప్రతి గురువారం కొత్త ఎపిసోడ్లు ఓటీటీలో సందడి చేయబోతున్నాయి. ఈ వెబ్ సిరీస్ లో పుష్పక రావు అనే లీడ్ రోల్ లో సాయి రోనక్ నటించాడు. ఇక భరణి శంకర్, రఘు కుమార్, బిందు పాటిమర్రి, జగదీష్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ సిరీస్ కు సతీష్ రెడ్డి మల్లిడి డైరెక్టర్.
ఎందుకు చూడాలంటే?
ఓటీటీలో చాలా వెబ్ సిరీస్ లు ఉన్నాయి. అయితే ఇందులో మెజారిటీ క్రైమ్ లేదా రివేంజ్ థ్రిల్లర్లున్నాయి. ఇప్పుడు టైమ్ ట్రావెల్ కాన్సెప్ట్ తో తెరకెక్కిన ఈ పుష్పక విమానం వెబ్ సిరీస్ ఓటీటీ ఆడియన్స్ కు కాస్త ఫ్రెష్ ఫీల్ ను ఇస్తుంది. ఇక సగటు సామాన్యుల జీవితాలను చూపించే ఈ సిరీస్ ఆడియన్స్ కు పక్కా కనెక్ట్ అయ్యే అవకాశముంది.
అసలు లిఫ్ట్ ఏంటీ? అందులో ఎక్కితే టైమ్ ట్రావెల్ చేయడం ఏంటీ? టైమ్ ట్రావెల్ చేసిన హీరో ఏం చేశాడు? దాని వల్ల ఏం జరిగింది? అనే విషయాలు సస్పెన్స్ రేకెత్తిస్తున్నాయి. థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్ పీరియన్స్ కోరుకునే ఆడియన్స్ కూడా ఈ వెబ్ సిరీస్ పై ఓ లుక్కేయొచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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