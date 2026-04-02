    Youth OTT Release Date: ఓటీటీలోకి లేటెస్ట్ తమిళ బ్లాక్‌బస్టర్ రొమాంటిక్ కామెడీ వచ్చేది ఆ రోజేనా.. సోషల్ మీడియాలో బజ్

    Youth OTT Release Date: తమిళంలో బ్లాక్ బస్టర్ విజయాన్ని అందుకున్న 'యూత్' (Youth) మూవీ ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లోకి అడుగుపెట్టడానికి సిద్ధమైంది. నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ఏప్రిల్ 17 నుండి ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కానుందనే వార్తలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

    Apr 2, 2026, 18:55:06 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    తమిళ ఇండస్ట్రీలో ఇటీవల చిన్న సినిమాగా విడుదలై పెను సంచలనం సృష్టించిన మూవీ 'యూత్' (Youth). కమింగ్ ఆఫ్ ఏజ్ డ్రామాగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా కోలీవుడ్‌లో భారీ విజయాన్ని నమోదు చేయడమే కాకుండా.. తెలుగులోనూ డబ్బింగ్ రూపంలో విడుదలై మంచి ఆదరణ పొందింది.

    కెన్ కరుణాస్ హీరోగా నటిస్తూ స్వయంగా దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా.. యువత మనోభావాలను ప్రతిబింబించే కథాంశంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద కాసుల వర్షం కురిపించింది. కేవలం తమిళంలోనే ఈ సినిమా రూ. 50 కోట్ల క్లబ్‌లో చేరడం ట్రేడ్ వర్గాలను సైతం ఆశ్చర్యపరిచింది.

    యూత్ ఓటీటీ రిలీజ్ ఎప్పుడు?

    థియేటర్లలో సత్తా చాటిన ఈ యూత్ మూవీ ఇప్పుడు ఓటీటీ ప్రియులను అలరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం.. ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ నెట్‌ఫ్లిక్స్ (Netflix) ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కులను భారీ ధరకు సొంతం చేసుకుంది.

    ఏప్రిల్ 17 నుంచి అన్ని ప్రధాన ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ లో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉందని ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో గట్టిగా వినిపిస్తోంది. అయితే దీనిపై నెట్‌ఫ్లిక్స్ లేదా చిత్ర నిర్మాతల నుంచి ఇంకా అధికారిక ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉంది.

    యూత్ మూవీ విశేషాలు

    ఈ సినిమాలో అనీష్మా అనిల్ కుమార్, ప్రియాన్షి యాదవ్, మీనాక్షి దినేష్ కథానాయికలుగా నటించి మెప్పించారు. వీరితో పాటు సీనియర్ నటులు దేవదర్శిని, సూరజ్ వెంజారమూడు కీలక పాత్రల్లో కనిపించి సినిమాకు అదనపు బలాన్ని చేకూర్చారు.

    పర్వత ఎంటర్టైన్మెంట్స్, స్ట్రీట్ బాయ్ స్టూడియోస్ బ్యానర్లపై అరుప్పయ్య సి. రామ్, సులోచన కుమార్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ముఖ్యంగా జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ అందించిన సంగీతం ఈ సినిమా విజయానికి ప్రధాన కారణాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.

    సమకాలీన యువత ఎదుర్కొనే సవాళ్లు, స్నేహం, ప్రేమ నేపథ్యంలో సాగే ఈ మూవీ ఓటీటీలో కూడా సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేయడం ఖాయమనిపిస్తోంది. మరీ ముఖ్యంగా థియేటర్లలో ఈ సినిమాను మిస్ అయిన తెలుగు ప్రేక్షకులు నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. 'యూత్' సినిమా ఓటీటీ విడుదల తేదీ ఎప్పుడు?

    అధికారికంగా ధృవీకరించనప్పటికీ ఏప్రిల్ 17, 2026 నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉందని సమాచారం.

    2. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎంత వసూలు చేసింది?

    తమిళనాడు వ్యాప్తంగా ఈ చిత్రం రూ. 50 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించి భారీ విజయాన్ని నమోదు చేసింది.

    3. ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించింది ఎవరు?

    హీరోగా నటించిన కెన్ కరుణాస్ స్వయంగా ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

