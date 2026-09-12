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Ninnu Kori September 12 Episode: నిన్ను కోరి- శాలినికి తెలిసిపోయిన చంద్రకళ డ్రామా- సామ్రాట్‌వైపు మృత్యువు-జగదీశ్వరి షరతు

Ninnu Kori Serial September 12th Episode: నిన్ను కోరి సీరియల్ సెప్టెంబర్ 12వ ఎపిసోడ్‌‌లో విరాట్‌ను ఊహించుకుంటూ హగ్ చేసుకున్నట్లు చంద్రకళ బాధపడుతుంది. అదంతా చూసిన శాలినికి డౌట్ వస్తుంది. సామ్రాట్‌ను ఓ రౌడీ చూసి తన బాస్‌కు చెబుతాడు. ఆ బాస్ కోపంతో ఊగిపోతూ వాడి శవం కూడా దొరక్కూడదని ఆదేశాలు ఇస్తాడు.

Published on: Sep 12, 2026, 09:25:53 IST
By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
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Ninnu Kori Serial Today Episode: నిన్ను కోరి సీరియల్ ఈరోజు ఎపిసోడ్‌లో ఒకవైపు కంటిపాపలా చూసుకునే కొడుకు కోసం తల్లడిల్లే తల్లి పోరాటం, మరోవైపు భూగర్భంలో దాగివున్న భయంకరమైన 'సామ్రాట్' గతం బయటపడటంతో కథనం ప్రతి నిమిషం దడ పుట్టించేలా సాగింది.

నిన్ను కోరి సీరియల్ సెప్టెంబర్ 12 ఎపిసోడ్
నిన్ను కోరి సీరియల్ సెప్టెంబర్ 12 ఎపిసోడ్

విదేశీ వైద్యం.. జగదీశ్వరి కఠిన షరతు!

ఆస్ట్రేలియాలోని ప్రముఖ డాక్టర్ ద్వారా 'స్టెమ్ సెల్ థెరపీ', శస్త్రచికిత్సతో జగదీశ్వరి ప్రాణాలను కాపాడవచ్చని క్రాంతి మెడికల్ ఫైల్స్‌తో సంతోషంగా ఇంటికి వస్తాడు. అయితే జగదీశ్వరి మాత్రం "నా కొడుకు విరాట్ ఎక్కడున్నాడో, ఏ ఆపదలో క్షతగాత్రుడయ్యాడో తెలియకుండా నేను వైద్యం చేయించుకుని ఏం లాభం? వాడు నా కళ్లముందుకు వచ్చి నిలబడితేనే నేను ఆపరేషన్‌కు ఒప్పుకుంటాను" అని తెగేసి చెప్తుంది.

చంద్ర మాస్టర్ ప్లాన్.. విరాట్‌గా మదన్ గొంతు!

క్రాంతి, రఘురామ్‌లు ఎంత నచ్చజెప్పినా జగదీశ్వరి వినకపోవడంతో ఇంట్లో తీవ్ర ఆందోళన నెలకొంటుంది. పరిస్థితి చెయ్యిదాటిపోతుండటంతో చంద్రకళ దేవుడికి దండం పెట్టుకుని రంగంలోకి దిగుతుంది. అత్తయ్య మనసు మార్చడానికి మదన్‌తో ఒక డ్రామా ఆడిస్తుంది.

దాంతో విరాట్ గొంతును ఉన్నది ఉన్నట్లు మదన్ అనుకరిస్తూ.. "అమ్మా, నా గురించి ఆలోచించి నీ ఆరోగ్యాన్ని పాడుచేసుకోకు. తమ్ముడు ఎంతో కష్టపడి డాక్టర్‌ను వెతికాడు, నువ్వు వెంటనే ఆపరేషన్‌కు ఒప్పుకో.. నేను త్వరలోనే నీ ముందుకు వస్తాను" అని ఫోన్లో మాట్లాడతాడు. విరాట్ మాటలకు కరిగిపోయిన జగదీశ్వరి ఎట్టకేలకు ట్రీట్‌మెంట్‌కు ఒప్పుకుని పచ్చజెండా ఊపుతుంది.

భ్రమలో విరాట్ కౌగిలి.. దొరికిపోయిన చంద్రకళ రహస్యం!

తన గదిలోకి వెళ్లిన చంద్రకళ తీవ్ర మానసిక వేదనతో నలిగిపోతుండగా, ఆమె కళ్లముందు విరాట్ రూపం (ఇల్యూజన్) ప్రత్యక్షమవుతుంది. "నా రూపం నీ పక్కన లేకపోయినా, ఈ కుటుంబాన్ని మోస్తున్న నీ ఓపికకు జేజేలు చంద్ర" అంటూ ఆమెను ఓదార్చి ఆత్మీయంగా కౌగిలించుకుంటాడు విరాట్.

గది బయట నుంచి చంద్రకళ గాలిలో ఎవరినో ఊహించుకుని మాట్లాడటం, ఏడవటం చూసిన శాలినికి తీవ్ర అనుమానం వస్తుంది. "బావ సేఫ్‌గా ఉన్నాడని చెప్తున్న చంద్రకళ ఇలా ఒంటరిగా విరాట్ బావను ఊహించుకుని ఎందుకు ఏడుస్తోంది? అసలు ఫోన్లో మాట్లాడింది నిజంగా బావేనా? లేక బావ చనిపోయాడనే నిజం దాచి చంద్రకళ నాటకం ఆడుతోందా?" అని శాలిని రహస్యాన్ని చేధించేందుకు వ్యూహం రచిస్తుంది.

జ్ఞాపకశక్తి కోల్పోయిన విరాట్.. సామ్రాట్‌ను వెతుక్కుంటూ మృత్యువు!

హాస్పిటల్ గార్డెన్‌లో వీల్ చైర్‌లో ఉన్న విరాట్ ఒక చిన్న పిల్లాడితో నవ్వుతూ ఆడుకుంటాడు. అది చూసి చంద్రకళ కంటతడి పెట్టగా, విరాట్ ఓదారుస్తాడు. అయితే ఆ పిల్లాడు "నీ పేరేంటి మామ?" అని అడగ్గానే విరాట్ మైండ్ బ్లాంక్ అవుతుంది. "అవును.. అసలు నా పేరేంటి?" అని దిగ్భ్రాంతితో అడగడంతో అతనికి జ్ఞాపకశక్తి పూర్తిగా పోయిందని అర్థమవుతుంది.

అదే సమయంలో హాస్పిటల్ బయట ఉన్న ఒక రౌడీ టీ తాగుతూ గార్డెన్లోని సామ్రాట్‌ను చూసి షాక్ అవుతాడు. "వీడు సామ్రాట్! బతికే ఉన్నాడు!" అని రౌడీ వెంటనే ఫోటో తీసి తన హిడెన్ బాస్‌కు పంపుతాడు. ఆ ఫోటో చూసిన బాస్, గంభీర స్వరంతో "వాడు నిజంగా సామ్రాట్ అయితే.. ఈసారి వాడి శవం కూడా దొరక్కూడదు!" అని హత్యాకాండకు ఆదేశాలు జారీ చేస్తాడు. అక్కడితో నేటి నిన్ను కోరి సీరియల్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.

  • Chetupelli Sanjiv Kumar
    ABOUT THE AUTHOR
    Chetupelli Sanjiv Kumar

    చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్‌ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్‌స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్‌తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్‌ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్‌తో సదరు వెబ్‌సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్‌ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్‌కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More

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Home/Entertainment/Ninnu Kori September 12 Episode: నిన్ను కోరి- శాలినికి తెలిసిపోయిన చంద్రకళ డ్రామా- సామ్రాట్‌వైపు మృత్యువు-జగదీశ్వరి షరతు
Home/Entertainment/Ninnu Kori September 12 Episode: నిన్ను కోరి- శాలినికి తెలిసిపోయిన చంద్రకళ డ్రామా- సామ్రాట్‌వైపు మృత్యువు-జగదీశ్వరి షరతు
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