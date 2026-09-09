Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

Ninnu Kori September 9 Episode: నిన్ను కోరి.. విరాట్‌ను కాపాడుకోవడానికి చంద్ర సంచలన నిర్ణయం.. శాలిని రాక్షసానందం!

Ninnu Kori September 9 Episode: నిన్ను కోరి సీరియల్ టుడే సెప్టెంబర్ 9 ఎపిసోడ్ లో విరాట్ కు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేసేలా డాక్టర్లను మదన్ రిక్వెస్ట్ చేస్తాడు. ఓ అనాథ శవం ముఖాన్ని విరాట్ కు పెట్టేలా చంద్ర కూడా ఒప్పుకొంటుంది. మరోవైపు విరాట్ కు యాక్సిడెంట్ చేయించిన శాలిని ఏమో రాక్షసానందం పొందుతుంది.

Published on: Sep 9, 2026, 09:07:23 IST
By Chandu Shanigarapu
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

Ninnu Kori September 9 Episode: నిన్ను కోరి సీరియల్ టుడే సెప్టెంబర్ 9 ఎపిసోడ్ లో స్టోరీని మలుపు తిప్పే ట్విస్ట్ చోటు చేసుకుంటుంది. హాస్పిటల్‌లో చావుబతుకుల మధ్య పోరాడుతున్న విరాట్ ను చూసి మదన్, చంద్రకళ బాధపడతారు. అప్పుడే మదన్ కు ఓ సంచలన ఐడియా వస్తుంది. విరాట్ ను ఎలాగైనా కాపాడాలని అనుకుంటాడు.

నిన్ను కోరి సీరియల్ టుడే ఎపిసోడ్ (jiohotstar)
నిన్ను కోరి సీరియల్ టుడే ఎపిసోడ్ (jiohotstar)

అనాథ శవం

హాస్పిటల్లో ప్రాణాలతో పోరాడుతున్న విరాట్ ను కాపాడేందుకు మదన్ తెగ ఆలోచిస్తుంటాడు. అప్పుడే ఓ ఆలోచన వస్తుంది. వారం రోజులుగా మార్చురీలో ఓ గుర్తింపు లేని అనాథ శవం ఉందని మదన్ కు తెలుస్తుంది. ఆ శవాన్ని మున్సిపాలిటీకి అప్పగించి, దహనం చేయించబోతున్నారని కూడా సమాచారం అందుతుంది.

మదన్ ఎంక్వైరీ

అనాథ శవం గురించి తెలుసుకున్న వెంటనే మదన్ వెళ్లి డాక్టర్లను కలుస్తాడు. ప్లాస్టిక్ సర్జరీతో ఆ అనాథ శవం ముఖాన్ని విరాట్ శరీరానికి పెట్టొచ్చా అని డాక్టర్లను మదన్ అడుగుతాడు. ఫస్ట్ షాకైన డాక్టర్లు, ఆ తర్వాత అసలు విషయం చెప్తాడు. మెడికల్ సైన్స్ పరంగా, టెక్నికల్ గా చూసుకుంటే ఫేస్ స్వాప్ సాధ్యమే అని చెప్తారు. కానీ అందుకు భార్య పర్మిషన్ కచ్చితంగా ఉండాలంటారు.

కన్నీళ్లతో చంద్ర నిర్ణయం

విరాట్ కు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఫేస్ స్వాప్ గురించి చంద్రకు మదన్ చెప్తాడు. ఇది విని చంద్ర భయపడుతుంది. కానీ.. "ఏ రూపంలో ఉన్నా విరాట్ బతికి ఉండడమే ముఖ్యం" అని మదన్ ధైర్యం చెప్తాడు.

అదే సమయంలో ఇంటి నుంచి జగదీశ్వరి ఫోన్ చేసి విరాట్ గురించి అడుగుతుంది. చంద్రకళ ఏమో తన బాధను దాచుకుని అబద్ధం చెప్తుంది. "మాయ దొరికాకే విరాట్ ఇంటికి వస్తానన్నాడు" అని జడదీశ్వరికి చంద్ర అబద్ధం చెబుతుంది. ఇంట్లోని పరిస్థితులు, భర్తను ఎలాగైనా కాపాడుకోవాలనే తపనతో చంద్ర ప్లాస్టిక్ సర్జరీకి అంగీకరిస్తుంది.

సీక్రెట్ సర్జరీ

ప్లాస్టిక్ సర్జరీకి చంద్ర ఓకే చెప్పడంతో మదన్ వెళ్లి డాక్టర్లను కలుస్తాడు. సర్జరీ కోసం డాక్టర్లను రిక్వెస్ట్ చేస్తాడు. విరాట్-చంద్రల బంధం గురించి, వాళ్ల మధ్య ఉన్న ప్రేమ గురించి చెప్పి డాక్టర్లను ఒప్పిస్తాడు. అయితే ఎలాంటి హాస్పిటల్ రికార్డులు లేకుండా, రహస్యంగా సర్జరీ చేయడానికి డాక్టర్లు ఒప్పుకుంటారు.

సీనియర్ సర్జన్ ఫీజులకు ఎక్కువ ఖర్చవుతుందని డాక్టర్లు చెప్తారు. అయినా మదన్ వెనకాడడు. మున్సిపాలిటీ సిబ్బందికి డబ్బులు లంచంగా ఇచ్చి, సర్జరీ సమయం వరకు ఆ శవాన్ని మార్చురీలోనే భద్రపరిచేలా ఏర్పాట్లు చేస్తాడు. ఇలా విరాట్ ఫేస్ మార్చే సర్జరీ కోసం మదన్ అన్ని రకలుగా సపోర్ట్ చేస్తాడు.

సైకో శాలిని

చంద్ర ఇంటికి రాగానే విరాట్ ఎక్కడ అని అందరూ అడుగుతారు. అయితే మాయను వెతుక్కుంటూ విరాట్ వెళ్లాడని అబద్ధం చెప్పి అందరినీ చంద్ర నమ్మిస్తుంది. మరోవైపు విరాట్ కు యాక్సిడెంట్ చేయించిన శాలిని సైకో ఆనందం పొందుతుంది. విరాట్ ఛాప్టర్ క్లోజ్ అని రాక్షసానందంతో నవ్వుతుంది. ఇక్కడితో నేటి నిన్ను కోరి సీరియల్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.

  • Chandu Shanigarapu
    ABOUT THE AUTHOR
    Chandu Shanigarapu

    చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

recommendedIcon
Home/Entertainment/Ninnu Kori September 9 Episode: నిన్ను కోరి.. విరాట్‌ను కాపాడుకోవడానికి చంద్ర సంచలన నిర్ణయం.. శాలిని రాక్షసానందం!
Home/Entertainment/Ninnu Kori September 9 Episode: నిన్ను కోరి.. విరాట్‌ను కాపాడుకోవడానికి చంద్ర సంచలన నిర్ణయం.. శాలిని రాక్షసానందం!
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes