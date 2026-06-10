Steven Spielberg: ఏలియన్స్ ఉన్నారు.. వాళ్లు ఇప్పటికే భూమిపైకి వచ్చేశారు: హాలీవుడ్ లెజెండరీ డైరెక్టర్ షాకింగ్ కామెంట్స్
Steven Spielberg: హాలీవుడ్ దిగ్గజ డైరెక్టర్ స్టీవెన్ స్పీల్బర్గ్ గ్రహాంతరవాసుల (Aliens) ఉనికిపై సెన్సేషనల్ కామెంట్స్ చేశారు. ఏలియన్స్ ఇప్పటికే భూమి పైకి వచ్చారని, బహుశా ఇప్పటికీ మన మధ్యే తిరుగుతున్నారంటూ తన తర్వాతి మూవీ 'డిస్క్లోజర్ డే' ప్రమోషన్లలో చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.
Steven Spielberg: ఏలియన్స్ అనగానే వరల్డ్ వైడ్ గా ఉన్న మూవీ లవర్స్ కు ఫస్ట్ గుర్తొచ్చే పేరు స్టీవెన్ స్పీల్బర్గ్ (Steven Spielberg). దశాబ్దాలుగా 'ఈటీ' (E.T.), 'క్లోజ్ ఎన్కౌంటర్స్' లాంటి కల్ట్ క్లాసిక్ సినిమాలతో ఆడియన్స్ కు ఏలియన్స్ ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేసిన ఈ ఆస్కార్ విన్నింగ్ డైరెక్టర్.. ఇప్పుడు ఒక షాకింగ్ నిజాన్ని బయటపెట్టారు.
ఏలియన్స్ అనేవి కేవలం సైన్స్ ఫిక్షన్ స్టోరీలకే పరిమితం కాదని, వాళ్లు నిజంగానే ఉన్నారంటూ స్పీల్బర్గ్ బలంగా వాదిస్తున్నారు. వాళ్లు ఇప్పటికే భూమిపైకి వచ్చారని, బహుశా మన మధ్యే తిరుగుతున్నారంటూ ఆయన చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.
Proofs from US Congress | కాంగ్రెస్ సాక్ష్యాలు.. ఇవే తిరుగులేని ఆధారాలు
రీసెంట్ గా 'సీబీఎస్ సండే మార్నింగ్' టాక్ షోలో స్పీల్బర్గ్ పాల్గొన్నారు. ఈ ఇంటర్వ్యూలో ఏలియన్స్ ఉనికిపై ఆయనకు ఒక ఆసక్తికరమైన ప్రశ్న ఎదురైంది. దానికి ఆయన బదులిస్తూ.. యూఎఫ్ఓలు (UFOs), అన్ ఐడెంటిఫైడ్ అనోమలస్ ఫెనామినా (UAPs) పై అమెరికా కాంగ్రెస్ కమిటీ ముందు విచారణకు వచ్చిన సాక్ష్యాలను తాను చాలా సీరియస్ గా అబ్జర్వ్ చేసినట్లు చెప్పారు.
"నా లైఫ్ లో నేను కలెక్ట్ చేసిన పరోక్ష ఆధారాలు, అమెరికా కాంగ్రెస్లో వినిపించిన సాక్ష్యాల ప్రకారం ఏలియన్స్ కచ్చితంగా భూమిపైకి వచ్చారని నేను నమ్ముతున్నాను. వాళ్లు ఇప్పటికీ ఇక్కడే ఉన్నారు. ఎవరికి తెలుసు.. బహుశా వాళ్లు ఎప్పటి నుంచో మన మధ్యే ఉండి ఉండొచ్చు" అని స్పీల్బర్గ్ కుండబద్దలు కొట్టారు.
హాలీవుడ్ సిల్వర్ స్క్రీన్ పై ఏలియన్స్ ప్రపంచాన్ని అద్భుతంగా క్రియేట్ చేసిన ఈ లెజెండరీ డైరెక్టర్.. తన రియల్ లైఫ్ లో మాత్రం ఇప్పటివరకు ఎలాంటి వింత అనుభవాలను డైరెక్ట్ గా ఫేస్ చేయలేదట. "నేను వాళ్లకు ఒక రాయబారి (అంబాసిడర్) లాంటి వాడిని. అయినా సరే వాళ్లు నా కంటికి కనిపించకపోవడం కొంచెం బాధగా ఉంది" అంటూ ఆయన సరదాగా కామెంట్ చేశారు.
Science Speculation | 'సైన్స్ ఫిక్షన్' కాదు.. 'సైన్స్ స్పెక్యులేషన్'
మరో ఇంటర్వ్యూలో ఏలియన్స్పై తన ఆలోచనలు కాలక్రమేణా ఎలా మారాయో ఆయన స్పష్టంగా వివరించారు. 1977లో తాను తీసిన 'క్లోజ్ ఎన్కౌంటర్స్ ఆఫ్ ది థర్డ్ కైండ్' సినిమా తీసేటప్పుడు కేవలం ఊహాశక్తిపైనే ఆధారపడ్డానని చెప్పారు. అప్పట్లో ఆ సినిమాను సైన్స్ ఫిక్షన్ అనడం కంటే 'సైన్స్ స్పెక్యులేషన్' (సైన్స్ ఆధారిత ఊహలు) అని పిలవడానికి ఆయన ఎక్కువ ఇష్టపడేవారట.
టెక్నాలజీ పెరిగిన ఈ 21వ శతాబ్దంలో విజువల్ గా ఎన్నో నిజాలు బయటకు వస్తున్నాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. నేడు ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో స్మార్ట్ఫోన్స్, కెమెరాలు ఉండటం వల్ల ఎన్నో వింత దృశ్యాలు రికార్డ్ అవుతున్నాయని, ఈ విశ్వంలో మనం ఒంటరి కాదనే నమ్మకానికి ఇవే స్ట్రాంగ్ ఎవిడెన్స్ అని ఆయన చెప్పారు.
Disclosure Day Movie Details | భారీ అంచనాలతో 'డిస్క్లోజర్ డే'
స్పీల్బర్గ్ చాలా కాలం తర్వాత మళ్లీ ఏలియన్స్ బ్యాక్డ్రాప్లో తెరకెక్కించిన భారీ సైన్స్ ఫిక్షన్ మూవీ 'డిస్క్లోజర్ డే' (Disclosure Day). ఈ మూవీ ప్రమోషన్లలో భాగంగానే ఆయన ఈ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు. ఒక యూఎఫ్ఓ చుట్టూ అల్లుకున్న కుట్రలు, ఏలియన్స్ నిజాన్ని ప్రపంచానికి చెప్పడానికి కొందరు చేసే పోరాటమే ఈ సినిమా మెయిన్ థీమ్. ఈ సినిమా జూన్ 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ కానుంది.
ఈ సినిమాలో ప్రముఖ హాలీవుడ్ నటి ఎమిలీ బ్లంట్.. మార్గరెట్ ఫెయిర్చైల్డ్ అనే టీవీ వెదర్ ఎనలిస్ట్గా, మాజీ జర్నలిస్ట్గా నటిస్తున్నారు. ఒక గ్రహాంతర ప్రాణితో ఫేస్ టు ఫేస్ తలపడిన తర్వాత ఆమెకు కొన్ని వింత పవర్స్ వస్తాయి. లైవ్ వెదర్ బులెటిన్ చెప్తున్న టైమ్ లో ఆమె గొంతు పూర్తిగా మారిపోయి, ఏలియన్ భాషలో మాట్లాడటం లాంటి సీన్స్ ఆడియన్స్ కు గూస్బంప్స్ తెప్పిస్తాయి.
హెచ్టీ విశ్లేషణ
హాలీవుడ్ లో సినిమా ప్రమోషన్స్ కోసం ఇంటర్వ్యూలను వాడుకోవడం కామనే అయినా, స్పీల్బర్గ్ లాంటి ఒక విజనరీ డైరెక్టర్ ఇలా ఓపెన్ గా ఏలియన్స్ ఉనికిని సమర్థించడం కచ్చితంగా సెన్సేషనే.
పెంటగాన్ డాక్యుమెంట్లు, యూఎస్ కాంగ్రెస్ హియరింగ్స్ తో అమెరికాలో అప్పటికే యూఎఫ్ఓలపై పెద్ద చర్చే నడుస్తోంది. సరిగ్గా ఇదే టైమ్ లో 'డిస్క్లోజర్ డే' లాంటి సినిమా రావడం, దానికి స్పీల్బర్గ్ మార్క్ తోడవడంతో బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఈ సినిమా సాలిడ్ ఓపెనింగ్స్ రాబట్టడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
People Also Ask (FAQs)
స్టీవెన్ స్పీల్బర్గ్ ఏలియన్స్ గురించి ఏం కామెంట్స్ చేశారు?
గ్రహాంతరవాసులు కచ్చితంగా భూమిపైకి వచ్చారని, అమెరికా కాంగ్రెస్ సాక్ష్యాలు, పరోక్ష ఆధారాలను బట్టి చూస్తే వాళ్లు ఇప్పటికీ ఇక్కడే మన మధ్యే నివసిస్తున్నారని స్పీల్బర్గ్ కుండబద్దలు కొట్టారు.
స్పీల్బర్గ్ డైరెక్ట్ చేసిన అప్కమింగ్ సైన్స్ ఫిక్షన్ సినిమా పేరు ఏంటి?
ఆయన డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన లేటెస్ట్ ఏలియన్స్ ఆధారిత సినిమా పేరు 'డిస్క్లోజర్ డే' (Disclosure Day). ఈ మూవీ జూన్ 12, 2026న వరల్డ్ వైడ్ గా థియేటర్లలోకి రాబోతోంది.
'డిస్క్లోజర్ డే' సినిమాలో మెయిన్ లీడ్ లో నటించింది ఎవరు?
ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ లో స్టార్ హాలీవుడ్ నటి ఎమిలీ బ్లంట్ మెయిన్ లీడ్ లో నటించారు. ఆమె ఒక వింత గ్రహాంతర అనుభవాన్ని ఎదుర్కొని సూపర్ పవర్స్ పొందే జర్నలిస్ట్ రోల్ లో కనిపిస్తారు.
తన పాత సినిమా 'క్లోజ్ ఎన్కౌంటర్స్'ను స్పీల్బర్గ్ ఎలా అభివర్ణించారు?
ఆ సినిమాను కేవలం సైన్స్ ఫిక్షన్ అనడం కంటే, సైన్స్ ఆధారిత ఊహలతో కూడిన 'సైన్స్ స్పెక్యులేషన్' అని పిలవడానికి తాను ఎక్కువ ఇష్టపడతానని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More