    Steven Spielberg AI: ఏఐ ఎప్పుడూ మనిషికి సాటిరాదు.. నేనేం చేయాలో అది నాకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు: స్పీల్‌బర్గ్ కామెంట్స్

    Steven Spielberg AI: సినిమాల్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) వాడకంపై హాలీవుడ్ లెజెండరీ డైరెక్టర్ స్టీవెన్ స్పీల్‌బర్గ్ సెన్సేషనల్ కామెంట్స్ చేశారు. తాను ఏం చేయాలో అది చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని చాలా ఘాటుగా స్పందించారు.

    May 28, 2026, 14:41:09 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Steven Spielberg AI: ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) టెక్నాలజీపై హాలీవుడ్ దిగ్గజ దర్శకుడు స్టీవెన్ స్పీల్‌బర్గ్ (Steven Spielberg) సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'జాస్', 'ఈ.టీ.', 'ఇండియానా జోన్స్', 'షిండ్లర్స్ లిస్ట్', 'లింకన్' వంటి ఎన్నో క్లాసిక్ చిత్రాలను అందించిన ఆయన.. సినిమా నిర్మాణంలో AI ప్రమేయాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. మిషెల్ ఒబామా, క్రెయిగ్ రాబిన్సన్‌లు సంయుక్తంగా నిర్వహించే "IMO" పాడ్‌కాస్ట్‌లో పాల్గొన్న స్పీల్‌బర్గ్.. క్రియేటివ్ రంగంలో AI పరిమితులపై తన గళాన్ని విప్పారు.

    Steven Spielberg AI: ఏఐ ఎప్పుడూ మనిషికి సాటిరాదు.. నేనేం చేయాలో అది నాకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు: స్పీల్‌బర్గ్ కామెంట్స్ (REUTERS)
    స్పీల్‌బర్గ్ ఘాటు కామెంట్స్

    సినిమా రంగంలో AI వాడకంపై స్పీల్‌బర్గ్ వ్యక్తపరిచిన ప్రధాన అభ్యంతరాలు ఇవే.

    మనిషికి అల్గారిథమ్ సాటిరాదు: మనుషుల భావోద్వేగాలకు, వారి అంతరాత్మకు ప్రత్యామ్నాయం అంటూ ఏదీ ఉండదని, దాన్ని ఒక కంప్యూటర్ అల్గారిథమ్‌తో సృష్టించలేమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

    రచయితల స్థానంలో శూన్యత: కథలు రాసే రచయితల టేబుల్ వద్ద AI కూర్చోవడం, మనుషుల స్థానాన్ని అది భర్తీ చేయడం తనకు అస్సలు నచ్చడం లేదని అన్నారు.

    క్రియేటివ్ ఫ్రీడమ్‌లో జోక్యం వద్దు: "నా సినిమాలో పాత్రలకు ఎలాంటి డైలాగ్స్ రాయాలో, కెమెరా ఎక్కడ పెట్టాలో, సెట్ డిజైన్ ఎలా ఉండాలో AI నాకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు" అని ఆయన తెగేసి చెప్పారు.

    పరిమిత వాడకం ఓకే: మెడికల్ రంగంలో సమస్యల పరిష్కారానికి లేదా సినిమాలకు సరిపోయే లొకేషన్లను వెతకడానికి AI సహాయపడవచ్చు కానీ, అంతకుమించి దానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వకూడదని అభిప్రాయపడ్డారు.

    "AI ని ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ టూల్‌బాక్స్‌లోని ఒక చిన్న సాధనంగా మాత్రమే ఉపయోగించండి. అంతేకానీ క్రియేటివ్ విషయాలలో AI చెప్పిందే ఫైనల్ కాకూడదు. నేను అక్కడే గీత గీస్తున్నాను" అని స్పీల్‌బర్గ్ స్పష్టం చేశారు.

    హాలీవుడ్ స్టూడియోల మొగ్గు.. తారల అభ్యంతరం

    ఒకవైపు క్రియేటివ్ దర్శకులు AI ని వ్యతిరేకిస్తున్నప్పటికీ, హాలీవుడ్ నిర్మాణ సంస్థలు మాత్రం సినిమా నిర్మాణ వ్యయాన్ని భారీగా తగ్గించుకోవడానికి AIని ఉత్సాహంగా ఆహ్వానిస్తున్నాయి. హాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ప్రస్తుతం నెలకొన్న భిన్నమైన పరిస్థితులను ఇక్కడ చూడొచ్చు.

    అమెజాన్ MGM స్టూడియోస్.. జనరేటివ్ AI (Generative AI) టెక్నాలజీతో మూడు పిల్లల సిరీస్‌లను నిర్మించడానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.

    పారామౌంట్ స్టూడియోస్ అయితే యానిమేషన్, ప్రొడక్షన్ డిజైన్, AI ఆధారిత కంటెంట్ సృష్టిపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది.

    కానీ ప్రముఖ హాలీవుడ్ తారలు లియోనార్డో డికాప్రియో, స్కార్లెట్ జాన్సన్, కేట్ బ్లాంచెట్ వంటి స్టార్స్ స్టోరీ టెల్లింగ్ లో AI వాడకాన్ని తీవ్రంగా విమర్శిస్తున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) పై స్టీవెన్ స్పీల్‌బర్గ్ ప్రధాన అభ్యంతరం ఏంటి?

    క్రియేటివ్ విషయాలలో లేదా కథలు, డైలాగులు రాసే ప్రక్రియలో AI ని అంతిమ నిర్ణేతగా మార్చకూడదని, అది కేవలం ఒక సాధనంగా మాత్రమే పనికివస్తుందని స్పీల్‌బర్గ్ అభిప్రాయపడ్డారు.

    2. హాలీవుడ్ స్టూడియోలు AI వైపు ఎందుకు మొగ్గు చూపుతున్నాయి?

    సినిమా నిర్మాణ వ్యయాన్ని (Production Costs) గణనీయంగా తగ్గించుకునే అవకాశం ఉండటంతో అమెజాన్ MGM, పారామౌంట్ వంటి పెద్ద స్టూడియోలు AI ని ప్రోత్సహిస్తున్నాయి.

    3. స్పీల్‌బర్గ్‌తో పాటు AI వాడకాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్న ఇతర హాలీవుడ్ నటులు ఎవరు?

    లియోనార్డో డికాప్రియో, స్కార్లెట్ జోహాన్సన్, కేట్ బ్లాంచెట్ వంటి అగ్ర నటీనటులు సినిమా రంగంలో కథలు చెప్పడానికి AI ని ఉపయోగించడాన్ని తీవ్రంగా తప్పుబడుతున్నారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

