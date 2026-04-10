Jaws Returns: సిల్వర్ స్క్రీన్పై మళ్లీ ‘జాస్’ భీభత్సం.. 4కే రిస్టోరేషన్తో థియేటర్లలోకి స్టీవెన్ స్పీల్బర్గ్ క్లాసిక్
Jaws Returns: స్టీవెన్ స్పీల్బర్గ్ హాలీవుడ్ క్లాసిక్ జాస్ మళ్లీ థియేటర్లలోకి వస్తోంది. ఈసారి 4కే రిస్టోరేషన్ తో ఆడియెన్స్ ను మరింత భయపెట్టడానికి ఈ సినిమా సిద్ధంగా ఉంది. ఆ వివరాలేంటో ఇక్కడ చూడండి.
Jaws Returns: సినిమా చరిత్రలో ‘సమ్మర్ బ్లాక్ బస్టర్’ అనే పదానికి అర్థం నేర్పిన మూవీ ‘జాస్’ (Jaws). సరిగ్గా ఐదు దశాబ్దాల కిందట స్టీవెన్ స్పీల్బర్గ్ సృష్టించిన ఈ సంచలనం.. ఇప్పుడు సరికొత్త హంగులతో మళ్ళీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. ఏప్రిల్ 17న పీవీఆర్ ఐనాక్స్ (PVR INOX) ఎంపిక చేసిన థియేటర్లలో ఈ హారర్ థ్రిల్లర్ క్లాసిక్ను 4K రిస్టోర్డ్ వెర్షన్లో విడుదల చేయనున్నట్లు సదరు సినిమా చైన్ శుక్రవారం (ఏప్రిల్ 10) ప్రకటించింది.
సముద్రపు అలల మధ్య మళ్ళీ అదే ఉత్కంఠ
1975లో విడుదలైన ‘జాస్’.. అప్పట్లో బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డుల సునామీ సృష్టించింది. ఒక బీచ్ టౌన్ను గడగడలాడించే నరమాంస భక్షక షార్క్ (Killer Shark) నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథ.. నేటికీ పాపులర్ కల్చర్లో చెరగని ముద్ర వేసింది. జాన్ విలియమ్స్ అందించిన ఐకానిక్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్, స్పీల్బర్గ్ మేకింగ్ కలిసి ప్రేక్షకులను సీట్ల అంచున కూర్చోబెడతాయి.
ఈ 4K రిస్టోరేషన్ వెర్షన్ ద్వారా సినిమాలోని దృశ్యాలు, శబ్దాలు మరింత స్పష్టంగా, లోతుగా ఉండబోతున్నాయి. అప్పట్లో దర్శకుడు ఏ విజన్తో అయితే సినిమాను తీశారో, దాన్ని నేటి అత్యాధునిక సాంకేతికతతో వెండితెరపై అనుభవించే సువర్ణావకాశం ప్రేక్షకులకు దక్కనుంది.
పీవీఆర్ ‘ఆటర్స్ క్యూరేషన్’లో భాగంగా..
ప్రపంచ సినిమా గమనాన్ని మార్చిన దిగ్గజ దర్శకుల సినిమాలను మళ్ళీ థియేటర్లలో ప్రదర్శించేందుకు పీవీఆర్ ఐనాక్స్ ‘ఆటర్స్ క్యూరేషన్’ (Auteurs Curation) అనే వినూత్న కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగానే స్టీవెన్ స్పీల్బర్గ్ ‘జాస్’ను ఎంపిక చేశారు.
"ప్రేక్షకులు మళ్ళీ ఇలాంటి ఇంపాక్ట్ ఇచ్చే కథలను థియేటర్లలో చూడాలని కోరుకుంటున్నారు. సౌండ్, స్కేల్, అందరూ కలిసి చూసే ఆ ఉత్కంఠ థియేటర్లోనే సాధ్యమవుతుంది. అందుకే జాస్ లాంటి క్లాసిక్ను మళ్ళీ తీసుకువస్తున్నాం" అని పీవీఆర్ ఐనాక్స్ లీడ్ స్ట్రాటజిస్ట్ నిహారిక బిజిలీ పేర్కొన్నారు.
జాస్తో పాటు అనురాగ్ కశ్యప్ ‘దేవ్ డి’ వంటి ల్యాండ్మార్క్ సినిమాలు కూడా ఈ జాబితాలో ఉండటం విశేషం. మరిన్ని ఐకానిక్ చిత్రాల వివరాలను రానున్న వారాల్లో ప్రకటించనున్నారు.
జాస్ గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు
పీటర్ బెంచ్లీ రాసిన 1974 నవల ఆధారంగా ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. సముద్రంలో మనుషులను వేటాడే గ్రేట్ వైట్ షార్క్ను పట్టుకునేందుకు ఒక పోలీస్ చీఫ్, మెరైన్ బయాలజిస్ట్, ప్రొఫెషనల్ షార్క్ హంటర్ చేసే సాహసోపేత యాత్రే ఈ సినిమా.
విడుదలైన సమయంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా నిలిచింది. రెండేళ్ల తర్వాత ‘స్టార్ వార్స్’ వచ్చే వరకు ఈ రికార్డు పదిలంగా ఉంది. హాలీవుడ్లో ‘సమ్మర్ బ్లాక్ బస్టర్’ అనే ట్రెండ్ను ఈ సినిమానే మొదలుపెట్టింది. ఏప్రిల్ 17న మీ సమీపంలోని పీవీఆర్ ఐనాక్స్ థియేటర్లలో ఈ థ్రిల్ను మళ్ళీ అనుభవించడానికి సిద్ధంగా ఉండండి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. జాస్ (Jaws) సినిమా మళ్ళీ ఎప్పుడు విడుదల అవుతోంది?
పీవీఆర్ ఐనాక్స్ థియేటర్లలో ఏప్రిల్ 17న 4K రిస్టోర్డ్ వెర్షన్లో ఈ సినిమాను రీ-రిలీజ్ చేస్తున్నారు.
2. జాస్ సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటి?
స్టీవెన్ స్పీల్బర్గ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం హాలీవుడ్లో సమ్మర్ బ్లాక్ బస్టర్ ట్రెండ్ను సృష్టించింది. సముద్రం నేపథ్యంలో సాగే అత్యుత్తమ హారర్ థ్రిల్లర్గా ఇది గుర్తింపు పొందింది.
3. 4K రిస్టోరేషన్ అంటే ఏమిటి?
పాత సినిమా నెగటివ్లను ఆధునిక సాంకేతికతతో డిజిటలైజ్ చేసి, విజువల్, సౌండ్ నాణ్యతను పెంచడం. దీనివల్ల సినిమా సరికొత్తగా, హై-డెఫినిషన్ క్లారిటీతో కనిపిస్తుంది.
4. పీవీఆర్ ఐనాక్స్ ఇంకా ఏయే సినిమాలను రీ-రిలీజ్ చేయబోతోంది?
‘ఆటర్స్ క్యూరేషన్’లో భాగంగా ‘జాస్’తో పాటు అనురాగ్ కశ్యప్ ‘దేవ్ డి’, మరికొన్ని ఐకానిక్ చిత్రాలను ప్రదర్శించనున్నారు.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.