    Oscar Film OTT: బాబోయ్ ఇన్ని ట్విస్టులా.. బెస్ట్ మూవీగా ఆస్కార్ గెలిచిన థ్రిల్లర్ చూశారా.. ఈ ఓటీటీలోనే స్ట్రీమింగ్!

    Oscar Film OTT: ఆస్కార్స్ 2026లో ‘వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్’ మూవీ అదరగొట్టింది. ఏకంగా ఆరు విభాగాల్లో పురస్కారాలు సొంతం చేసుకుంది. ఇందులో బెస్ట్ ఫిల్మ్, బెస్ట్ డైరెక్టర్ కూడా ఉన్నాయి. మైండ్ బ్లాక్ అయ్యే ట్విస్ట్ లతో కూడిన ఈ మూవీని ఓటీటీలో చూసేయండి. 

    Mar 16, 2026, 10:10:54 IST
    By Chandu Shanigarapu
    ఆస్కార్స్ 2026 ఈవెంట్ ఘనంగా జరిగింది. ఈ సారి అకాడమీ అవార్డుల్లో ‘వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్’ మూవీ సత్తాచాటింది. ఏకంగా ఆరు విభాగాల్లో విజేతగా నిలిచింది. బెస్ట్ ఫిల్మ్, బెస్ట్ డైరెక్టర్ పురస్కారాలూ అందుకుంది. లియోనార్డ్ డికాప్రియో హీరోగా నటించిన ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్లో ట్విస్ట్ లు అదిరిపోయాయి. దీని ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ పై ఓ లుక్కేయండి.

    ఆస్కార్ అవార్డు గెలిచిన మూవీ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ (x/onebattlemovie)
    వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్ ఓటీటీ

    ఆస్కార్స్ 2026లో ఆధిపత్యం ప్రదర్శించిన మూవీ ‘వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్’. దీనికి పాల్ థామస్ అండర్సన్ డైరెక్టర్. ఇందులో లియానార్డో డికాప్రియో, సీన్ పెన్, బెనిసియో, రెగీనా, టెయానా తదితరులు నటించారు. ఈ మూవీ జియోహాట్‌స్టార్‌లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

    బ్లాక్ బస్టర్

    ‘వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్’ మూవీ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. సెప్టెంబర్ 26, 2025న రిలీజైన ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.1750 కోట్ల కలెక్షన్లు సాధించింది. ఈ సినిమాను వార్నర్ బ్రదర్స్ నిర్మించింది.

    ఓటీటీ రిలీజ్

    ఆస్కార్స్ 2026లో బెస్ట్ మూవీగా నిలిచిన ‘వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్’ సినిమా ఓటీటీలో అందుబాటులో ఉంది. ఈ చిత్రం ఫిబ్రవరి 26, 2026న జియోహాట్‌స్టార్‌లో రిలీజైంది. ఇండియాలో ఈ ఓటీటీలో మూవీని చూడొచ్చు.

    మరోవైపు విదేశాల్లో హెచ్బీవో మ్యాక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్ రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. ఈ ప్లాట్ ఫామ్ లో అత్యధిక మంది చూసిన మూవీగా నిలిచింది.

    వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్ స్టోరీ

    లియోనార్డో డికాప్రియో, సీన్ పెన్, టెయానా లీడ్ రోల్స్ ప్లే చేసిన వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్ ఓ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కింది. పాట్ (డికాప్రియో), పర్ఫిడియా (టెయానా) లవర్స్. వీళ్లు కలిసే ఉంటారు. ఫ్రెంచ్ 75 అనే విప్లవ గ్రూప్ లో వీళ్లు మెంబర్స్.

    ఒక బాంబ్ బ్లాస్ట్ సమయంలో పర్ఫిడియాను మిలిటరీ ఆఫీసర్ స్టీవెన్ (సీన్ పెన్) పట్టుకుంటాడు. ఆమెను వదిలేయాలంటే తనతో సెక్స్ చేయాలని బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తాడు. అందుకు పర్ఫిడియా ఒప్పుకుంటుంది. అంతే కాకుండా విప్లవకారుల వివరాలను స్టీవెన్ కు ఇస్తుంది.

    కూతురిని చంపాలని

    పాట్, తన కూతురు చార్లీన్ ను వదిలేసి పర్ఫిడియా ఎక్కడికో వెళ్లిపోతుంది. చార్లీన్ పేరును విల్లాగా పాట్ మారుస్తాడు. పాట్ తన పేరును బాబ్ గా మార్చుకుని సీక్రెట్ గా జీవిస్తుంటాడు. పెద్ద ఆఫీసర్ గా ఎదిగిన స్టీవెన్ తనకు అడ్డుగా ఉందని భావించి విల్లాను చంపాలని అనుకుంటాడు.

    విల్లా తన కూతురు అని డీఎన్ఏ టెస్టు ద్వారా స్టీవెన్ కన్ఫామ్ చేసుకుంటాడు. మరోవైపు విప్లవకారులు విల్లాను కాపాడి తల్లి పర్ఫిడియా చేసిన మోసం గురించి చెప్తారు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? విల్లాను స్టీవెన్ చంపాడా? విల్లా కోసం పాట్ ఏం చేశాడు? అనేది వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ ది అనదర్ లో చూడాల్సిందే.

