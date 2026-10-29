OTT Friday Releases: ఓటీటీలోకి మరికొన్ని గంటల్లో 7 క్రేజీ మూవీస్, వెబ్ సిరీస్.. అన్నీ తెలుగులోనే.. థ్రిల్లర్ టు కామెడీ
OTT Friday Releases: ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ లలో వీకెండ్, మిడ్-వీక్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న మూవీ లవర్స్ కోసం ఈ రాత్రి (అక్టోబర్ 29)కి ఏకంగా 7 సరికొత్త సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. నెట్ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ వీడియో, జీ5, ఆహా, జియోహాట్స్టార్ లలో ఇవి స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.
OTT Friday Releases: ఓటీటీ ఆడియెన్స్ కు ఈ వీకెండ్ పండగలా మారనుంది. ఒకే రోజు 7 సరికొత్త మూవీస్, వెబ్ సిరీస్ రానుండగా.. అవన్నీ తెలుగులోనూ అందుబాటులో ఉండనుండటం విశేషం. ప్రేక్షకులకు విభిన్న రకాల జానర్లలో కంటెంట్ అందించేందుకు నెట్ఫ్లిక్స్, జీ5, ఆహా, ప్రైమ్ వీడియోలు సరికొత్త సినిమాలు, సిరీస్ లను సిద్ధం చేశాయి.
ఆకట్టుకునే సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్స్, యాక్షన్ డ్రామాలు, రొమాంటిక్ సిరీస్లతో కూడిన ఈ సినిమాలు, సిరీస్ కథాంశాలు, ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ల పూర్తి వివరాలు మీకోసం. మొత్తంగా 7 క్రేజీ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి.
1. సిగ్మా (Sigma) — నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix)
హై-వోల్టేజ్ సస్పెన్స్ క్రైమ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా రూపొందిన 'సిగ్మా' (Sigma) ఈ రాత్రి నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ వేదిక నెట్ఫ్లిక్స్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, హిందీతో సహా 5 పాన్-ఇండియా భాషలలో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. పవర్ఫుల్ యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్తో కూడిన ఇన్వెస్టిగేటివ్ డ్రామాలను ఇష్టపడే వారికి ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. దళపతి విజయ్ తనయుడు సంజయ్ డైరెక్ట్ చేయగా.. సందీప్ కిషన్ లీడ్ రోల్లో నటించాడు.
2. సబ్ఇన్స్పెక్టర్: యుగంధర్ (Sub-Inspector : YUGANDHAR) — నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix)
ఒక నిజాయితీ గల పోలీస్ ఆఫీసర్ చుట్టూ తిరిగే పవర్ఫుల్ పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డ్రామా ‘సబ్ఇన్స్పెక్టర్: యుగంధర్’. ఒక క్లిష్టమైన మర్డర్ మిస్టరీని ఛేదించే క్రమంలో ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎదుర్కొన్న రాజకీయ ఒత్తిళ్లు, నేరస్థుల నెట్వర్క్ కథాంశంతో ఇది తెరకెక్కింది. నెట్ఫ్లిక్స్లో తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ, హిందీ భాషల్లో ఈ చిత్రం స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
3. డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్ (Don't Trouble The Trouble) — నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix)
వినోదాత్మకమైన రొమాంటిక్ కామెడీ అండ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా వచ్చిన చిత్రం ‘డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్’. ఊహించని మలుపులు, కామెడీ టైమింగ్తో నడిచే ఈ యూత్ఫుల్ చిత్రం తెలుగుతో పాటు తమిళ, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషలలో నెట్ఫ్లిక్స్ వేదికగా ఈ రాత్రి నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది.
4. రుద్రవనం పిఎస్ (Rudravanam PS) — జీ5 (Zee5)
ఒక మారుమూల ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో ఉండే 'రుద్రవనం' పోలీస్ స్టేషన్ నేపథ్యంలో సాగే గ్రిప్పింగ్ మిస్టరీ వెబ్ సిరీస్ ‘రుద్రవనం పీఎస్’. అక్కడి అడవుల్లో జరిగే అనూహ్య నేరాలు, మూఢనమ్మకాల వెనుక ఉన్న అసలు నిజాలను వెలికితీసే కథాంశంతో వచ్చిన ఈ సరికొత్త తెలుగు వెబ్ సిరీస్ ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ 'జీ5' (Zee5) లోకి వస్తోంది.
5. ది డార్క్ హెవెన్ (The Dark Heaven) — ప్రైమ్ వీడియో, ఆహా, సింప్లీ సౌత్
తమిళంలో గ్రామీణ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన సస్పెన్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ‘ది డార్క్ హెవెన్’. 'మేక్కరై' అనే ఊరిలో ప్రతి 7 ఏళ్లకు ఒకసారి జూన్ నెలలో జరిగే వింత మరణాల వెనుక ఉన్న మిస్టరీ ఏమిటనేది ఈ సినిమా కథ. ఈ చిత్రం అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Prime Video), ఆహా తమిళం (Aha), సింప్లీ సౌత్ ప్లాట్ఫామ్లలో ఒకేసారి డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది.
6. అవరాచన్ అండ్ సన్స్ (Avaraachan And Sons) — నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix)
కుటుంబ బంధాలు, ఈగోల నడుమ సాగే ఆసక్తికరమైన మలయాళ ఫ్యామిలీ డ్రామా ‘అవరాచన్ అండ్ సన్స్’. ఒక తండ్రి, ఆయన కుమారుల మధ్య ఉండే వైరుధ్యాలను ఫీల్-గుడ్ ఎమోషన్స్తో తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా నెట్ఫ్లిక్స్లో తెలుగు, మలయాళం, తమిళం, కన్నడ, హిందీ భాషలలో అందుబాటులోకి వస్తోంది.
7. లవ్ ఆల్వేస్ (Love Always) — జియోహాట్స్టార్ (JioHotstar)
నేటితరం యువత మెచ్చే ఫీల్-గుడ్ రొమాంటిక్ డ్రామా సిరీస్ ‘లవ్ ఆల్వేస్’. ప్రేమ, స్నేహం, జీవితంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను హృదయానికి హత్తుకునేలా ఆవిష్కరించిన ఈ వెబ్ సిరీస్ ప్రముఖ డిజిటల్ స్పాట్లైట్ హబ్ జియోహాట్స్టార్ (JioHotstar)లో తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ, హిందీ భాషలలో స్ట్రీమింగ్కు అందుబాటులోకి వస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More