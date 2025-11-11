Edit Profile
    ఈవారం ఓటీటీలోకి రెండు మలయాళం వెబ్ సిరీస్.. ఓ సూపర్ హిట్ కామెడీ మూవీ.. ఐఎండీబీలో 8.8 రేటింగ్

    ఈవారం ఓటీటీలోకి ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ మలయాళం మూవీతోపాటు రెండు వెబ్ సిరీస్ కూడా రానుండటం విశేషం. వీటిలో గత నెల థియేటర్లలో రిలీజైన సినిమాకు ఐఎండీబీలో ఏకంగా 8.8 రేటింగ్ ఉండటం విశేషం.

    Published on: Nov 11, 2025 7:19 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    ఈ వారంలో రెండు మలయాళం వెబ్ సిరీస్‌లు, ఒక రొమాంటిక్ డ్రామా, ఒక హారర్ కామెడీ ఆన్‌లైన్ స్ట్రీమింగ్‌కు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. మరోవైపు లూక్‌మాన్ అవరాన్ నటించిన ఒక సినిమా థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ నవంబర్ 10 నుంచి నవంబర్ 16 మధ్య విడుదలయ్యే ఈ మలయాళం సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ ను ప్రేక్షకులు అస్సలు మిస్ కాకూడదు.

    అవిహితం (Avihitham) – జియోహాట్‌స్టార్

    సెన్నా హెగ్డే దర్శకత్వం వహించిన మూవీ అవిహితం. ఈ సినిమా అక్టోబర్ 9న థియేటర్లలో రిలీజైంది. ఈ డార్క్ కామెడీ డ్రామాకు ఐఎండీబీలో 8.8 రేటింగ్ నమోదైంది. మన సమాజంలోని పితృస్వామ్య భావజాలం, సామాజిక నిబంధనలపై చేసిన మరో సాహసోపేత ప్రయత్నం ఇది. ఈ సినిమా తక్కువ థియేటర్లలోనే రిలీజైంది. దీంతో ఓటీటీ రిలీజ్ పై ఆసక్తి నెలకొంది. ఉన్నిరాజ్, రెంజి కన్కోల్, వినీత్ చాక్యార్, ధనేష్ కొలియత్ వంటి నటీనటులు ఇందులో ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు.

    ఇన్‌స్పెక్షన్ బంగ్లా (Inspection Bungalow) – జీ5 ఓటీటీ

    ఇదొక మిస్టరీ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్. అరవంగడ్ గ్రామంలో సబ్-ఇన్‌స్పెక్టర్ విష్ణుకు తన పోలీస్ స్టేషన్‌ను ఒక పాడుబడిన ప్రభుత్వ బంగ్లాలోకి మార్చాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. సాధారణ బదిలీగా ప్రారంభమైన ఈ ప్రయాణం.. దశాబ్దాల నాటి రహస్యం, కొన్ని కలవరపరిచే దృశ్యాల కలయికగా మారుతుంది. విష్ణు పారానార్మల్ ఇన్వెస్టిగేటర్ మైథిలితో కలిసి పనిచేస్తూ భయంకరమైన నిజాలను తెలుసుకుంటాడు. షబరీష్ వర్మ, షాజు శ్రీధర్, జయన్ చెర్తాల, వీణ నాయర్, బాలాజీ శర్మ వంటి నటులు ఈ సిరీస్‌లో ముఖ్యపాత్రలు పోషించారు.

    కప్లింగ్ (Coupling!) - మనోరమ మ్యాక్స్

    కప్లింగ్ ఓ రొమాంటిక్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్. మనోరమ మ్యాక్స్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. నవంబర్ 14 నుంచి చూడొచ్చు. ఇదొక ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ చుట్టూ తిరిగే కథ. ఈ ఆధునిక కాలంలో మారుతున్న వివాహ బంధాలు, రిలేషన్షిప్స్ గురించి ఇందులో చూపించబోతున్నారు. ఈ వెబ్ సిరీస్ లో సర్జనో ఖలీద్, శ్రీనాథ్ బాబు, వైష్ణవి రాజ్, మాళవిక శ్రీనాథ్ ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

