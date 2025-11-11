ఈవారం ఓటీటీలోకి రెండు మలయాళం వెబ్ సిరీస్.. ఓ సూపర్ హిట్ కామెడీ మూవీ.. ఐఎండీబీలో 8.8 రేటింగ్

ఈ వారంలో రెండు మలయాళం వెబ్ సిరీస్లు, ఒక రొమాంటిక్ డ్రామా, ఒక హారర్ కామెడీ ఆన్లైన్ స్ట్రీమింగ్కు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. మరోవైపు లూక్మాన్ అవరాన్ నటించిన ఒక సినిమా థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ నవంబర్ 10 నుంచి నవంబర్ 16 మధ్య విడుదలయ్యే ఈ మలయాళం సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ ను ప్రేక్షకులు అస్సలు మిస్ కాకూడదు.
అవిహితం (Avihitham) – జియోహాట్స్టార్
సెన్నా హెగ్డే దర్శకత్వం వహించిన మూవీ అవిహితం. ఈ సినిమా అక్టోబర్ 9న థియేటర్లలో రిలీజైంది. ఈ డార్క్ కామెడీ డ్రామాకు ఐఎండీబీలో 8.8 రేటింగ్ నమోదైంది. మన సమాజంలోని పితృస్వామ్య భావజాలం, సామాజిక నిబంధనలపై చేసిన మరో సాహసోపేత ప్రయత్నం ఇది. ఈ సినిమా తక్కువ థియేటర్లలోనే రిలీజైంది. దీంతో ఓటీటీ రిలీజ్ పై ఆసక్తి నెలకొంది. ఉన్నిరాజ్, రెంజి కన్కోల్, వినీత్ చాక్యార్, ధనేష్ కొలియత్ వంటి నటీనటులు ఇందులో ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు.
ఇదొక మిస్టరీ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్. అరవంగడ్ గ్రామంలో సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ విష్ణుకు తన పోలీస్ స్టేషన్ను ఒక పాడుబడిన ప్రభుత్వ బంగ్లాలోకి మార్చాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. సాధారణ బదిలీగా ప్రారంభమైన ఈ ప్రయాణం.. దశాబ్దాల నాటి రహస్యం, కొన్ని కలవరపరిచే దృశ్యాల కలయికగా మారుతుంది. విష్ణు పారానార్మల్ ఇన్వెస్టిగేటర్ మైథిలితో కలిసి పనిచేస్తూ భయంకరమైన నిజాలను తెలుసుకుంటాడు. షబరీష్ వర్మ, షాజు శ్రీధర్, జయన్ చెర్తాల, వీణ నాయర్, బాలాజీ శర్మ వంటి నటులు ఈ సిరీస్లో ముఖ్యపాత్రలు పోషించారు.
కప్లింగ్ (Coupling!) - మనోరమ మ్యాక్స్
కప్లింగ్ ఓ రొమాంటిక్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్. మనోరమ మ్యాక్స్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. నవంబర్ 14 నుంచి చూడొచ్చు. ఇదొక ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ చుట్టూ తిరిగే కథ. ఈ ఆధునిక కాలంలో మారుతున్న వివాహ బంధాలు, రిలేషన్షిప్స్ గురించి ఇందులో చూపించబోతున్నారు. ఈ వెబ్ సిరీస్ లో సర్జనో ఖలీద్, శ్రీనాథ్ బాబు, వైష్ణవి రాజ్, మాళవిక శ్రీనాథ్ ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
