OTT Thriller: ఓటీటీలోకి మెడికల్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్.. స్టార్ నటుడు లీడ్ రోల్లో.. ఆసక్తికరంగా టీజర్
OTT Thriller: ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖీ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన మెడికల్ మిస్టరీ సిరీస్ 'డాక్టర్ హసన్' (Dr. Hassan) ఫస్ట్ టీజర్ విడుదలైంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన అమెరికన్ మెడికల్ డ్రామా 'హౌస్' (House)కు అధికారిక భారతీయ రీమేక్గా ఈ సిరీస్ రూపొందింది.
OTT Thriller: విలక్షణ నటనకు మారుపేరైన బాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్ నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖీ మరోసారి తనదైన మార్క్ పాత్రతో ఓటీటీ ప్రేక్షకులను పలకరించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో ఆదరణ పొందిన హాలీవుడ్ మెడికల్ డ్రామా 'హౌస్' (House)కు భారతీయ రూపంగా తెరకెక్కిన 'డాక్టర్ హసన్' (Dr. Hassan) ఫస్ట్ టీజర్ను జియోహాట్స్టార్ (JioHotstar) తాజాగా విడుదల చేసింది.
అత్యంత క్లిష్టమైన వైద్య రహస్యాలను ఛేదించే ఒక విచిత్రమైన డాక్టర్ పాత్రలో నవాజుద్దీన్ నటన టీజర్లోనే ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ సిరీస్ డిసెంబర్ 11, 2026 నుంచి జియోహాట్స్టార్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. దియా మీర్జా ఇందులో కీలకపాత్రలో నటించింది.
'హౌస్' వెబ్ సిరీస్కు ఇండియన్ టచ్.. కథేంటంటే?
అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఐదు ప్రైమ్టైమ్ ఎమ్మీ అవార్డులు, రెండు గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్డులు గెలుచుకున్న 'హౌస్' వెబ్ సిరీస్లో హ్యూ లారీ పోషించిన 'డాక్టర్ గ్రెగొరీ హౌస్' పాత్రను ఇందులో నవాజుద్దీన్ పోషిస్తున్నారు. ఎన్బీసీ యూనివర్సల్ ఫార్మాట్స్ (NBCUniversal Formats) నుంచి అధికారిక లైసెన్స్ పొందిన బనిజయ్ ఏషియా సంస్థ ఈ సిరీస్ను భారతీయ నేటివిటీకి తగ్గట్టుగా నిర్మించింది.
డాక్టర్ హసన్ (నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖీ) అరుదైన, ప్రాణాంతక వ్యాధులను గుర్తించడంలో దిట్ట. కానీ తోటి వైద్యులు, రోగులతో అతను ప్రవర్తించే తీరు మాత్రం ఎవరికీ అంతుచిక్కదు. కేవలం ఆసుపత్రి కేసులు మాత్రమే కాకుండా, భారతీయ కుటుంబ సంబంధాలు, చమత్కారమైన సంభాషణలు, వ్యక్తిగత సంఘర్షణల మేళవింపుతో దర్శకుడు రోహన్ సిప్పీ ఈ సిరీస్ను తీర్చిదిద్దారు.
నా చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలే స్ఫూర్తి: నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖీ
ఈ పాత్ర గురించి నవాజుద్దీన్ మాట్లాడుతూ ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు. "నా చిన్నతనంలో మా ఊరిలోని క్లినిక్లు, డిస్పెన్సరీల చుట్టూ తిరిగేవాడిని. అక్కడ విచిత్రమైన వ్యక్తులు, పరిస్థితులు కనిపించేవి. 'డాక్టర్ హసన్' కథ చదివినప్పుడు ఆ జ్ఞాపకాలన్నీ గుర్తొచ్చాయి. అసాధారణ తెలివితేటలు ఉండి, ప్రపంచాన్ని తనదైన కోణంలో చూసే ఇలాంటి సంక్లిష్టమైన పాత్రలో నటించడం ఒక నటుడిగా నాకు ఎంతో తృప్తినిచ్చింది"* అని పేర్కొన్నారు.
డాక్టర్ హసన్ వెబ్ సిరీస్ విశేషాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా 'హౌస్' వెబ్ సిరీస్కు ఇది మూడో అంతర్జాతీయ రీమేక్ కావడం విశేషం. ఇందులో నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖీతో పాటు ప్రముఖ నటి దియా మీర్జా (Dia Mirza), ఫైజల్ రషీద్, రెహ్మత్ రతన్, జేసన్ థామ్, స్మరణ్ సాను తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
వినయ్ ఛవాల్, కేతన్ పెడ్గావ్కర్ స్క్రిప్ట్ అందించగా, విరాట్ బసోయా సంభాషణలు రాశారు. అమెరికన్ ఒరిజినల్ (2004-2012) తరహాలోనే 'డాక్టర్ హసన్' కూడా భారతీయ ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు ఒక సరికొత్త మెడికల్ థ్రిల్లర్ అనుభూతిని అందిస్తుందని మేకర్స్ ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ మెడికల్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ ను డిసెంబర్ 11 నుంచి జియోహాట్స్టార్ ఓటీటీలో చూడొచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More