హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.
OTT Thriller: అంతుబట్టని జబ్బుల మిస్టరీ తేల్చే వింత డాక్టర్.. ఓటీటీలోకి మెడికల్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్.. ట్రైలర్ రిలీజ్
OTT Thriller: జియోహాట్స్టార్ నుంచి 'డాక్టర్ హసన్' అనే మెడికల్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ రాబోతోంది. తాజాగా దీని ట్రైలర్ విడుదలైంది. 5 ఎమ్మీ అవార్డులు గెలుచుకున్న అమెరికన్ మెడికల్ డ్రామా ‘హౌస్’కు ఇండియన్ అడాప్టేషన్గా తెరకెక్కిన ఈ సిరీస్లో నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖీ, దియా మీర్జా నటించారు.
OTT Thriller: ఇండియన్ ఓటీటీ రంగంలో సరికొత్త ప్రయోగాలకు వేదికగా నిలుస్తున్న జియోహాట్స్టార్ (JioHotstar) ఇప్పుడు ప్రేక్షకులకు ఒక విభిన్నమైన మెడికల్ థ్రిల్లర్ అనుభూతిని అందించడానికి సిద్ధమైంది. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సంచలనం సృష్టించిన అమెరికన్ మెడికల్ డ్రామా 'హౌస్' (House) కు అధికారిక ఇండియన్ అడాప్టేషన్గా రూపొందిన 'డాక్టర్ హసన్' (Dr. Hassan) వెబ్ సిరీస్ అఫీషియల్ ట్రైలర్ను మేకర్స్ తాజాగా విడుదల చేశారు.
బాలీవుడ్ విలక్షణ నటుడు నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖీ, అందాల నటి దియా మీర్జా ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ వెబ్ సిరీస్ ట్రైలర్ విడుదలైన క్షణాల్లోనే సినీ ప్రియులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.
ట్రైలర్ ఎలా ఉంది? అంతుపట్టని వ్యాధులను ఛేదించే తిక్క డాక్టర్
'జానకి దాస్ రుయా హాస్పిటల్' నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథలో ప్రతి సన్నివేశం ఉత్కంఠ రేపుతోంది. నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖీ ఇందులో టైటిల్ రోల్ అయిన 'డాక్టర్ హసన్' పాత్రలో కనిపించారు. వైద్య వృత్తిలో అపారమైన మేధస్సు ఉన్నప్పటికీ, అతని ప్రవర్తన చాలా విచిత్రంగా, ఎవరి మాట వినని మొండివాడిలా ఉంటుంది. ఆసుపత్రి నియమాలను ఏమాత్రం లెక్కచేయని అతని తీరుతో తోటి వైద్యులు ఇబ్బంది పడుతుంటారు. కానీ మిగతా డాక్టర్లందరూ చేతులెత్తేసిన క్లిష్టమైన, అంతుపట్టని వ్యాధులను గుర్తించి రోగుల ప్రాణాలు కాపాడటంలో హసన్కు సాటి మరొకరు ఉండరు.
ఆసుపత్రి చీఫ్ మెడికల్ ఆఫీసర్ 'డాక్టర్ పాలక్ జైన్'గా దియా మీర్జా హుందాగా కనిపించారు. మెడికల్ కాలేజీ రోజుల నుంచే హసన్ క్లాస్మేట్ అయిన పాలక్, అతని మేధస్సును గౌరవిస్తూనే, అతని మొండితనాన్ని భరిస్తూ ఆసుపత్రిని నడిపించే బాధ్యతాయుతమైన పాత్రలో మెరిశారు.
డాక్టర్లు చేసే ఒక చిన్న పొరపాటు రోగి ప్రాణాల మీదకు ఎలా తెస్తుందనే హై-స్టేక్స్ డ్రామాతో పాటు, హసన్ మాటల్లోని వ్యంగ్యం, హాస్యం ట్రైలర్కు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. స్మరణ్ సాహు, రెహమత్ రట్టన్, జాసన్ థామ్ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖీ, దియా మీర్జా ఏమన్నారంటే?
తన పాత్ర గురించి నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖీ మాట్లాడుతూ.. “డాక్టర్ హసన్ ఇతరులకు నచ్చాలని ఎప్పుడూ ప్రయత్నించడు. తన దగ్గరకు వచ్చిన మెడికల్ కేసులను ఛేదించడమే అతని ప్రపంచం. అలాంటి సంక్లిష్టమైన, వైరుధ్యాలు ఉన్న పాత్రను పోషించడం ఒక నటుడిగా నాకు ఎంతో ఆసక్తికరంగా అనిపించింది. అతను కావాలని జోకులు వేయకపోయినా, అతని ప్రవర్తన వల్ల పుట్టే హాస్యం ప్రేక్షకులను కచ్చితంగా అలరిస్తుంది” అని తెలిపారు.
హసన్, పాలక్ మధ్య ఉండే సున్నితమైన, సంక్లిష్టమైన అనుబంధమే తనను ఈ సిరీస్ వైపు ఆకర్షించిందని దియా మీర్జా పేర్కొన్నారు. ఇక భారత ప్రేక్షకుల అభిరుచికి తగ్గట్టుగా ఒరిజినల్ స్టోరీ చెడకుండా ఈ సిరీస్ను తీర్చిదిద్దామని, హసన్ పాత్రకు నవాజుద్దీన్ కంటే సరైన ఎంపిక మరొకటి లేదని దర్శకుడు రోహన్ సిప్పీ అన్నారు.
'హౌస్' సిరీస్ నేపథ్యం.. జియోహాట్స్టార్ స్ట్రీమింగ్ డేట్
డేవిడ్ షోర్ సృష్టించిన ఒరిజినల్ అమెరికన్ సిరీస్ 'హౌస్' (2004–2012) 8 సీజన్ల పాటు ప్రసారమై ప్రపంచవ్యాప్తంగా కల్ట్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకుంది. హ్యూ లారీ ప్రధాన పాత్ర పోషించిన ఆ సిరీస్ 5 ప్రైమ్టైమ్ ఎమ్మీ అవార్డులు, 2 గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్డులను గెలుచుకుంది.
ఇప్పుడు బనిజయ్ ఆసియా నిర్మాణంలో, వినయ్ ఛావల్, కేతన్ పెడ్గావ్కర్ స్క్రిప్ట్తో వస్తున్న ‘డాక్టర్ హసన్’ వెబ్ సిరీస్ డిసెంబర్ 11, 2026 నుంచి జియోహాట్స్టార్ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.