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OTT Top 10: ఓటీటీలో ఎక్కువ మంది చూసిన టాప్ 10 సినిమాలు, షోస్ ఇవే.. రెండు థ్రిల్లర్ మూవీస్.. రియాలిటీ షోల హవా

OTT Top 10: ఓటీటీలో గత వారం ఎక్కువ మంది చూసిన టాప్ 10 సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ జాబితాను ఆర్మాక్స్ మీడియా రిలీజ్ చేసింది. ఇందులో థ్రిల్లర్ సినిమాలతోపాటు రియాలిటీ షోలు, వెబ్ సిరీస్ చోటు సంపాదించుకున్నాయి.

Published on: Sep 1, 2026, 20:21:37 IST
By Hari Prasad S, Hyderabad
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OTT Top 10: డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ వరల్డ్‌లో ఊహించని ట్విస్ట్ నమోదైంది. ఆర్మాక్స్ మీడియా తాజాగా విడుదల చేసిన ఓటీటీ మోస్ట్ వాచ్డ్ టాప్ 10 లిస్ట్‌లో ఒక కామెడీ షో ఏకంగా క్రికెట్ మ్యాచ్‌లను, స్టార్ హీరోల బిగ్ బడ్జెట్ సినిమాలను వెనక్కి నెట్టి నంబర్ వన్ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. సమయ్ రైనా హోస్ట్ చేసిన 'ఇండియాస్ గాట్ లేటెంట్' డిజిటల్ స్పేస్‌ను పూర్తిగా షేక్ చేస్తోంది.

OTT Top 10: ఓటీటీలో ఎక్కువ మంది చూసిన టాప్ 10 సినిమాలు, షోస్ ఇవే.. రెండు థ్రిల్లర్ మూవీస్.. రియాలిటీ షోల హవా
OTT Top 10: ఓటీటీలో ఎక్కువ మంది చూసిన టాప్ 10 సినిమాలు, షోస్ ఇవే.. రెండు థ్రిల్లర్ మూవీస్.. రియాలిటీ షోల హవా

టాప్ 3 రేసులో నెగ్గింది ఎవరు?

ఈ వారంలో బిగ్గెస్ట్ విన్నర్‌గా స్టాండప్ కమెడియన్ సమయ్ రైనా రూపొందించిన 'ఇండియాస్ గాట్ లేటెంట్' షో నిలిచింది. ఎలాంటి భారీ ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ లేకుండానే కేవలం యూట్యూబ్, నెట్‌ఫ్లిక్స్ వేదికలపై మిలియన్ల వ్యూస్‌ సాధించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.

రెండో స్థానంలో ఇండియా వర్సెస్ శ్రీలంక టెస్టు సిరీస్ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ నిలిచింది. క్రికెట్ ప్రేమికులు లైవ్ మ్యాచ్‌లను భారీ ఎత్తున చూడటంతో ఈ స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్ నంబర్ 2 స్పాట్‌ను సొంతం చేసుకుంది.

ఇక మూడో స్థానాన్ని రోహిత్ శెట్టి హోస్ట్ చేస్తున్న 'ఖత్రోన్ కే ఖిలాడీ సీజన్ 15' కైవసం చేసుకుంది. జియోహాట్‌స్టార్‌లో స్ట్రీమ్ అవుతున్న ఈ రియాలిటీ షోలో ఈసారి స్టంట్స్ లెవెల్ వేరే రేంజ్‌లో డిజైన్ చేయడంతో ఆడియన్స్ విపరీతంగా కనెక్ట్ అవుతున్నారు.

అక్షయ్ కుమార్, అమితాబ్ షోల హవా

నాలుగో స్థానంలో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అక్షయ్ కుమార్ మల్టీస్టారర్ మూవీ 'వెల్కమ్ టు ది జంగిల్' నిలిచింది. థియేటర్ల తర్వాత జియోహాట్‌స్టార్‌లో ఈ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్‌కు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది.

ఐదో స్థానంలో క్లాసిక్ కామెడీ షో 'తారక్ మెహతా కా ఊల్టా చష్మా' తన పట్టును నిలబెట్టుకుంది. యూట్యూబ్, సోనీ లివ్ వేదికలపై ఈ షోను ఇప్పటికీ లక్షలాది కుటుంబాలు రెగ్యులర్‌గా వీక్షిస్తున్నాయి.

ఆరో స్థానంలో అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో రియాలిటీ సిరీస్ 'ది ట్రెయిటర్స్ సీజన్ 2' నిలవగా, ఏడో స్థానాన్ని అమితాబ్ బచ్చన్ హోస్ట్ చేస్తున్న 'కౌన్ బనేగా కరోడ్‌పతి' (KBC) కైవసం చేసుకుంది.

పడిపోయిన విజయ్ సినిమా.. చివరి 3 స్థానాల్లో ఇవీ..

ఎనిమిదో స్థానంలో జియోహాట్‌స్టార్‌లో రీసెంట్‌గా రిలీజ్ అయిన మలయాళం థ్రిల్లర్ మూవీ 'ఐ నోబడీ' నిలిచింది. తొమ్మిదో స్థానంలో లవ్ అండ్ రివేంజ్ డ్రామా 'ఠుక్రా కే మేరా ప్యార్ సీజన్ 2' నిలిచింది.

అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తూ కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో దళపతి విజయ్ నటించిన 'జన నాయగన్' సినిమా పదో స్థానానికి పడిపోయింది. జీ5 ఓటీటీలో అందుబాటులో ఉన్న ఈ పొలిటికల్ యాక్షన్ డ్రామా ప్రారంభంలో మంచి వ్యూస్ సాధించినప్పటికీ, ఇప్పుడు చివరి స్థానానికి చేరుకుంది.

ఓటీటీ ఆడియన్స్ మైండ్‌సెట్ మారిందా?

గతంలోలాగా కేవలం భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు, పెద్ద స్టార్ల చిత్రాలకే ఓటీటీలో ఆదరణ లభిస్తుందనే రోజులు పోయాయి. డిజిటల్ ఆడియన్స్ ఇప్పుడు అన్‌స్క్రిప్టెడ్ కామెడీ, రియాలిటీ షోలు, స్పాంటేనియస్ కంటెంట్‌కు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు.

సమయ్ రైనా షో సృష్టించిన ప్రభావం దీనికి ప్రత్యక్ష నిదర్శనం. భవిష్యత్తులో కూడా ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో రియాలిటీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ కేటగిరీ మరింత బలపడే అవకాశం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.

ఆర్మాక్స్ మీడియా ఓటీటీ టాప్ 10

ఇండియాస్ గాట్ లేటెంట్ (కామెడీ రియాలిటీ షో నెట్‌ఫ్లిక్స్)

ఇండియా వర్సెస్ శ్రీలంక టెస్ట్ సిరీస్ (క్రికెట్ లైవ్ సోనీ లివ్)

ఖత్రోంకీ ఖిలాడీ సీజన్ 15 (రియాలిటీ షో జియోహాట్‌స్టార్)

వెల్‌కమ్ టు ద జంగిల్ మూవీ (జియోహాట్‌స్టార్)

తారక్ మెహతా కా ఊల్టా ఛష్మా (సోనీ లివ్ ఓటీటీ)

ది ట్రైటర్స్ సీజన్ 2 (ప్రైమ్ వీడియో)

కౌన్ బనేగా క్రోర్‌పతి (సోనీ లివ్ ఓటీటీ)

ఐ నోబడీ మూవీ (జియోహాట్‌స్టార్)

ఠుక్రా కే మేరా ప్యార్ వెబ్ సిరీస్ సీజన్ 2 (జియోహాట్‌స్టార్)

జన నాయగన్ (జీ5 ఓటీటీ)

  • Hari Prasad S
    ABOUT THE AUTHOR
    Hari Prasad S

    హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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Home/Entertainment/OTT Top 10: ఓటీటీలో ఎక్కువ మంది చూసిన టాప్ 10 సినిమాలు, షోస్ ఇవే.. రెండు థ్రిల్లర్ మూవీస్.. రియాలిటీ షోల హవా
Home/Entertainment/OTT Top 10: ఓటీటీలో ఎక్కువ మంది చూసిన టాప్ 10 సినిమాలు, షోస్ ఇవే.. రెండు థ్రిల్లర్ మూవీస్.. రియాలిటీ షోల హవా
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