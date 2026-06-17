OTT Movies: ఓటీటీలోకి ఈవారం తెలుగు, తమిళం, మలయాళంలలో వస్తున్న టాప్ 5 క్రేజీ మూవీస్ ఇవే.. వీకెండ్ పండగే..
OTT Movies: ఈ వీకెండ్ ఓటీటీ లవర్స్ కు పర్ఫెక్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ రెడీ అయింది. బాక్సాఫీస్ దగ్గర సంచలనాలు సృష్టించిన చిత్రాలతో పాటు సరికొత్త సస్పెన్స్, యాక్షన్, రొమాంటిక్ సినిమాలు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో సందడి చేయడానికి సిద్ధమయ్యాయి. అందులో టాప్ 5 క్రేజీ మూవీస్ ఏవో చూడండి.
OTT Movies: మీరు ఇంట్లోనే కూర్చుని ప్రశాంతంగా వీకెండ్ ఎంజాయ్ చేయడానికి ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ సరికొత్త కంటెంట్ తో వచ్చేస్తున్నాయి. ఈ వారం డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో రిలీజ్ కాబోతున్న 5 మోస్ట్ ఎవైటెడ్ సినిమాల లిస్ట్ ఇక్కడ ఉంది. వీటిలో దృశ్యం 3తోపాటు రెండు తెలుగు మూవీస్ కూడా ఉన్నాయి.
1. Drishyam 3 (Amazon Prime Video) | 'దృశ్యం 3' రేపటి నుంచే..
ఇండియన్ సినిమా హిస్టరీలోనే బిగ్గెస్ట్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ఫ్రాంచైజీ 'దృశ్యం' నుంచి వస్తున్న మోస్ట్ ఎవైటెడ్ సీక్వెల్ ఇది. 'దృశ్యం 2' ముగిసిన కొన్ని ఏళ్ల తర్వాత కూడా జార్జ్కుట్టి తన కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవడానికి పడే తపన చుట్టూ ఈ కథ సాగుతుంది. నిజం ఎక్కడ బయటపడుతుందో అనే భయంతో బతుకుతున్న జార్జ్కుట్టి ఫ్యామిలీపై పగ తీర్చుకోవడానికి వరుణ్ పేరెంట్స్.. సహదేవన్, ఐజీ థామస్ లతో చేతులు కలుపుతారు.
జార్జ్కుట్టి పెద్ద కూతురు అంజును ఒక నకిలీ పెళ్లి ప్రతిపాదనతో ట్రాప్ చేసి, లేని నేరంలో ఇరికించాలని చూస్తారు. ఈ విపత్కర పరిస్థితి నుంచి జార్జ్కుట్టి తన కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవడానికి చేసిన చివరి పోరాటమే 'దృశ్యం 3' కథ. పూర్తి సస్పెన్స్ మైండ్ గేమ్ తో సాగే ఈ మలయాళ మూవీ జూన్ 18 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
2. Dhairye Sahase Amrutha (Aha Video) | ప్యూర్ లవ్ స్టోరీ!
యూత్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ లక్ష్యంగా వస్తున్న లేటెస్ట్ తెలుగు రొమాంటిక్ డ్రామా 'ధైర్యే సాహసే అమృతా'. భరత్ పాపినేని డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమాలో దినేష్ కౌశికా, వేణి రావు లీడ్ పేయిర్ గా నటించారు.
జీవితంలో ఎదురయ్యే క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ప్రేమ, ధైర్యం అనేవి మనుషులు తీసుకునే నిర్ణయాలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయనే పాయింట్ చుట్టూ ఈ ఎమోషనల్ లవ్ స్టోరీ తిరుగుతుంది. ఈ ఫీల్ గుడ్ ఎంటర్టైనర్ జూన్ 18 నుంచి 'ఆహా' లో అందుబాటులోకి రానుంది.
3. Athiradi (SonyLIV) | టోవినో థామస్ 'అతిరడి'!
మలయాళ స్టార్ హీరో టోవినో థామస్, బేసిల్ జోసెఫ్ కాంబినేషన్ లో వస్తున్న అవుట్ అండ్ అవుట్ యాక్షన్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ 'అతిరడి'. కాలేజీలో బ్యాన్ చేసిన ఒక క్యాంపస్ ఫెస్టివల్ ను.. తన క్లాస్మేట్ స్వాతిని ఇంప్రెస్ చేయడం కోసం ఎలాగైనా ఆర్గనైజ్ చేయాలని సామ్కుట్టి (టోవినో) ఫిక్స్ అవుతాడు.
కానీ ఒక కార్ స్టంట్ వల్ల స్థానిక ఆలయ ఉత్సవాల్లో పెద్ద గొడవ జరుగుతుంది. ఈ గందరగోళంలోకి రిటైర్డ్ గూండా, అప్కమింగ్ సింగర్ అయిన శ్రీకుట్టన్ వెల్లయాని (వినీత్ శ్రీనివాసన్) ఎంట్రీ ఇవ్వడంతో కథ మొత్తం కామెడీగా మారుతుంది. ఈ క్రేజీ మూవీ జూన్ 19 నుంచి సోనీ లివ్ లో ప్రసారం కానుంది.
4. Razor (Aha Video) | జూన్ 19 నుంచి రవిబాబు ‘రేజర్’
వైవిధ్యమైన చిత్రాల దర్శకుడు రవిబాబు మార్క్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'రేజర్'. ఒక సాధారణ డాగ్ గ్రూమర్ (కుక్కలను అలంకరించే వ్యక్తి) చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. ఒక పవర్ఫుల్ పొలిటీషియన్, అతని క్రిమినల్ నెట్వర్క్ టార్గెట్ చేసిన ఒక చిన్న పాపను.. ఈ సాదాసీదా డాగ్ గ్రూమర్ ఎలా కాపాడాడు అనేదే ఈ సినిమా కథ. రవిబాబు, ఇనాయా సుల్తానా ప్రధాన పాత్రలు పోషించిన ఈ సస్పెన్స్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ జూన్ 19 నుంచి 'ఆహా' లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
5. Aashaan (Sun NXT) | జూన్ 19 నుంచి ‘ఆషాన్’
సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎలాగైనా పెద్ద డైరెక్టర్ లేదా స్టార్ అవ్వాలని కలలు కనే ఒక వ్యక్తి కథే ఈ 'ఆషాన్'. ఒకరోజు అకస్మాత్తుగా అతని ఊరిలోకి ఏకంగా 150 మంది ఉన్న ఒక పెద్ద సినిమా షూటింగ్ క్రూ దిగుతుంది.
దాంతో అతని కలలు నిజమవబోతున్నాయని సంబరపడే లోపే.. సినిమా ప్రపంచంలోని చేదు నిజాలు, కఠినమైన పరిస్థితులు అతనికి పరిచయమవుతాయి. ఇంద్రన్స్, జోమన్ జ్యోతిర్ ప్రధాన పాత్రలు పోషించిన ఈ హార్ట్ టచింగ్ కామెడీ డ్రామా జూన్ 19 నుంచి సన్ నెక్స్ట్ (Sun NXT) లో అందుబాటులోకి రానుంది.
|సినిమా పేరు
|ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్
|రిలీజ్ డేట్ (2026)
|జోనర్
|దృశ్యం 3 (Drishyam 3)
|అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో
|జూన్ 18
|సస్పెన్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్
|ధైర్యే సాహసే అమృతా
|ఆహా వీడియో (Aha)
|జూన్ 18
|తెలుగు రోమాంటిక్ డ్రామా
|అతిరడి (Athiradi)
|సోనీ లివ్ (SonyLIV)
|జూన్ 19
|మలయాళ యాక్షన్ కామెడీ
|రేజర్ (Razor)
|ఆహా వీడియో (Aha)
|జూన్ 19
|రవిబాబు యాక్షన్ థ్రిల్లర్
|ఆషాన్ (Aashaan)
|సన్ నెక్స్ట్ (Sun NXT)
|జూన్ 19
|హార్ట్ టచింగ్ కామెడీ డ్రామా
హెచ్టీ విశ్లేషణ
ఈ వారం డిజిటల్ స్పేస్ లో 'దృశ్యం 3' చిత్రం ఒక బిగ్గెస్ట్ గేమ్ చేంజర్ కానుంది. థియేటర్ రిలీజ్ లోనూ మంచి టాక్ రావడంతో ప్రైమ్ వీడియోలో గ్లోబల్ లెవెల్ లో దీనికి భారీ వ్యూయర్ షిప్ దక్కడం ఖాయం.
అటు రవిబాబు మార్క్ థ్రిల్లర్ 'రేజర్' కూడా తెలుగు డిజిటల్ ఆడియన్స్ ను బాగా ఎట్రాక్ట్ చేసేలా ఉంది. వీకెండ్ లో కాస్త మైండ్-గేమ్ సస్పెన్స్ కోరుకునే వాళ్లకు 'దృశ్యం 3', మాస్ యాక్షన్ ఇష్టపడే వాళ్లకు 'రేజర్' అండ్ 'అతిరడి' పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More