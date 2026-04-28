OTT: 20 రోజుల్లోనే ఓటీటీలోకి తమిళ పొలిటికల్ డ్రామా.. ఏకంగా 5 ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లో స్ట్రీమింగ్
OTT: తమిళ పొలిటికల్ డ్రామా టీఎన్ 2026 కేవలం 20 రోజుల్లోనే ఓటీటీలోకి అడుగుపెడుతోంది. అది కూడా ఏకంగా ఐదు ప్లాట్ఫామ్స్ లోకి ఒకే రోజు రానుండటం విశేషం. దళపతి విజయ్ పొలిటికల్ కెరీర్ ను హేళన చేస్తూ తీసిన సినిమాగా దీనిపై విమర్శలు వచ్చాయి.
OTT: నట్టి నటించిన తమిళ పొలిటికల్ డ్రామా 'TN 2026' డిజిటల్ విడుదలకు సిద్ధమైంది. కేవలం ఒకే ఓటీటీలో కాకుండా ఏకంగా ఐదు వేర్వేరు ఓటీటీ వేదికల్లో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కాబోతుండటం ఇప్పుడు సినీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది.
బాక్సాఫీస్ నుంచి నేరుగా డిజిటల్ స్క్రీన్పైకి
తమిళ పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ 'TN 2026: తంగ నచ్చత్తిరమ్' అంచనాలను మించి చాలా త్వరగానే ఓటీటీ బాట పట్టింది. ఈ నెల ప్రారంభంలో థియేటర్లలో సందడి చేసిన ఈ సినిమా.. సరిగ్గా 20 రోజుల వ్యవధిలోనే అంటే ఏప్రిల్ 30న డిజిటల్ ప్రేక్షకులను పలకరించనుంది. సాధారణంగా సినిమాల డిజిటల్ హక్కుల కోసం ఓటీటీ సంస్థలు భారీ పోటీ పడుతుంటాయి. అయితే ఈ చిత్ర నిర్మాతలు మాత్రం ఎక్స్క్లూజివ్ డీల్స్కు వెళ్లకుండా వినూత్నమైన వ్యూహాన్ని అనుసరించారు.
ఒకేసారి ఐదు ప్లాట్ఫామ్స్లో..
సాధారణంగా ఏదైనా సినిమా అమెజాన్ ప్రైమ్ లేదా ఆహా వంటి ఒకే వేదికపై వస్తుంది. కానీ 'TN 2026' ఏకంగా ఐదు వేర్వేరు ప్లాట్ఫామ్స్లో ఒకేసారి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, ఆహా (Aha), సింప్లీ సౌత్ (ఓవర్సీస్ మార్కెట్ కోసం), షార్ట్ఫ్లిక్స్, ఏపీ ఇంటర్నేషనల్ (సౌత్ సినిమా) ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఈ సినిమాను స్ట్రీమింగ్ చేయబోతున్నాయి.
విజయ్ రాజకీయ ఎంట్రీతో పోలికలు?
ఉమాపతి రామయ్య దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ సినిమాలో నట్టి (నటరాజ్) ప్రధాన పాత్ర పోషించారు. ఒక ప్రముఖ సినిమా స్టార్ రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టినప్పుడు ఎదురయ్యే పరిణామాలు, పొలిటికల్ సెటైర్ నేపథ్యంలో ఈ కథ సాగుతుంది. థియేటర్లలో ఉన్నప్పుడు ఈ సినిమాపై సోషల్ మీడియాలో భారీ చర్చ నడిచింది.
ముఖ్యంగా తమిళ స్టార్ హీరో విజయ్ నిజ జీవిత రాజకీయ ప్రవేశానికి, ఈ సినిమా కథకు దగ్గరి పోలికలు ఉన్నాయంటూ నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేశారు. అయితే దర్శకుడు మాత్రం ఇది కేవలం కల్పిత కథ మాత్రమేనని, ఎవరినీ ఉద్దేశించి తీసింది కాదని స్పష్టం చేశారు.
ఓటీటీలో అయినా వర్కౌట్ అవుతుందా?
పొలిటికల్ డ్రామాలు సాధారణంగా డిజిటల్ వేదికలపై మంచి ఆదరణ పొందుతాయి. మరీ ముఖ్యంగా నట్టి వంటి నటుడి పెర్ఫార్మెన్స్, రాజకీయ సెటైర్లు ఉండటంతో ఓటీటీ ప్రేక్షకులను ఈ సినిమా మెప్పించే అవకాశం ఉంది.
ియేటర్లలో రెస్పాన్స్ యావరేజ్గా ఉన్నప్పటికీ ఇప్పుడు ఐదు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ ద్వారా అందుబాటులోకి వస్తుండటంతో వసూళ్ల పరంగా నిర్మాతలు సేఫ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. TN 2026 సినిమా ఓటీటీలో ఎప్పుడు విడుదలవుతుంది?
ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 30, 2026 నుంచి డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్లో అందుబాటులోకి రానుంది. థియేటర్లలో విడుదలైన కేవలం 20 రోజులకే ఇది స్ట్రీమింగ్ కాబోతోంది.
2. టీఎన్ 2026 సినిమాను ఏయే ఓటీటీ యాప్స్లో చూడవచ్చు?
మీరు ఈ సినిమాను అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, ఆహా, సింప్లీ సౌత్, షార్ట్ఫ్లిక్స్, ఏపీ ఇంటర్నేషనల్ ప్లాట్ఫామ్స్లో చూడొచ్చు.
3. TN 2026 సినిమా కథ దేని గురించి?
ఇది ఒక పొలిటికల్ సెటైర్ మూవీ. ఒక పాపులర్ సినీ స్టార్ రాజకీయాల్లోకి రావడం వల్ల తలెత్తే పరిణామాలు, రాజకీయాల్లో ఉండే లోటుపాట్ల చుట్టూ ఈ కథ సాగుతుంది.
