Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    OTT: ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ వార్.. ఓటీటీలోని ఈ టాప్ 8 మూవీస్, వెబ్ సిరీస్ చూడండి.. దశాబ్దాల శతృత్వం ఎందుకో తెలుస్తుంది

    OTT: పశ్చిమాసియా మరోసారి భగ్గుమంటున్న వేళ అసలు ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ మధ్య ఈ శతృత్వానికి, దశాబ్దాలుగా నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలకు అసలు కారణమేంటో చెప్పే అద్భుతమైన సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ ఓటీటీలో ఉన్నాయి. నెట్‌ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ వీడియోలాంటి వాటిలో వీటిని చూడొచ్చు.

    Mar 18, 2026, 17:26:22 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఇజ్రాయెల్, అమెరికా, ఇరాన్ దేశాలు చేస్తున్న యుద్ధం సుమారు మూడు వారాలుగా కొనసాగుతూనే ఉంది. ఇప్పటి యుద్ధమే కాదు.. అసలు ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ మధ్య దశాబ్దాలుగా ఈ వైరం అలాగే ఉంది. ఈ ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ పై ఇప్పటికే ఎన్నో సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ కూడా రూపొందాయి. తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపే స్పై థ్రిల్లర్స్ నుంచి.. వాస్తవాల ఆధారంగా తెరకెక్కిన కథల వరకు ఈ దేశాల మధ్య ఉన్న శత్రుత్వం, రాజకీయ గొడవలు, అక్కడి ప్రజల కష్టాలను ఇవి మన కళ్లకు కడతాయి.

    టెహ్రాన్ (Tehran)

    ఇజ్రాయెల్‌కు చెందిన ఈ స్పై థ్రిల్లర్ స్టోరీలో తమర్ రబిన్యాన్ అనే ఒక మొస్సాద్ సాంకేతిక నిపుణురాలు.. ఇరాన్ న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్ ను నాశనం చేయడానికి టెహ్రాన్‌లోకి ఒక రహస్య పని మీద వెళ్తుంది. ఆ పని విఫలమైనప్పుడు, ఆమె శత్రువుల దేశంలో చిక్కుకుపోతుంది. అప్పుడు ఇరాన్ గూఢచారి సంస్థ ఆమెను వెంబడిస్తుంది. ఆమె వాళ్ల నుంచి తప్పించుకుందా లేదా అన్నదే ఈ థ్రిల్లర్ స్టోరీ. ఆపిల్ టీవీలో ఈ వెబ్ సిరీస్ చూడొచ్చు.

    స్పై ఆప్స్ (Spy Ops)

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ డాక్యుమెంటరీ సిరీస్‌లో మాజీ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్స్ ప్రపంచంలోనే మోస్ట్ సీక్రెట్‌గా జరిగిన గూఢచర్య మిషన్స్ గురించి వాళ్ల అనుభవాలను పంచుకుంటారు. ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ మధ్య జరుగుతున్న వివాదానికి సంబంధించిన కోవర్ట్ ఆపరేషన్స్ కూడా ఇందులో టచ్ చేశారు. ఇంటర్వ్యూలు, పాత సీన్స్‌ను రీక్రియేట్ చేయడం ద్వారా.. ఆధునిక ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీలు తెర వెనుక ఎలా పనిచేస్తాయో ఈ షో ఒక మంచి ఇన్‌సైట్ ఇస్తుంది. నెట్‌ఫ్లిక్స్ లో ఈ సిరీస్ ఉంది.

    వన్ విష్ ఫర్ ఇరాన్, లవ్ ఇజ్రాయెల్

    2013లో వచ్చిన డాక్యుమెంటరీ ఇది. అదే సమయంలో ఇరాన్ లో అధ్యక్ష ప్రమాణ స్వీకారం జరుగుతోంది. ఆ సమయంలో ఇజ్రాయెలీ యూదులు, పాలస్తీనియన్లు, అరబ్ పౌరుల నుంచి వచ్చిన శాంతి సందేశాలను చూపిస్తూ ఇది సాగుతుంది. సరిహద్దులకు అటు, ఇటు ఉన్న రెండు దేశాల వైపు సాధారణ జనాలందరూ చర్చలు కోరుకుంటున్నారని, ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవాలనే కోరుకుంటున్నారు అని చెప్పడానికి ఈ డాక్యుమెంటరీ నిదర్శనం. జనాల మధ్య అసలు ఎలాంటి శత్రుత్వం లేదని ఇది చాలా క్లియర్‌గా, ఎమోషనల్‌గా కళ్లకు కడుతుంది. దీనిని యూట్యూబ్ లో చూడొచ్చు.

    అటామిక్ ఫలాఫెల్

    ఒక సీక్రెట్ న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతున్న ఒక ఇజ్రాయెల్ టౌన్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో ఈ థ్రిల్లర్-కామెడీ మూవీని తీశారు. నోఫర్ అజ్రియన్ అనే ఒక టీనేజర్, ఫలాఫెల్ (మిడిల్ ఈస్ట్‌లో దొరికే ఒక ఫేమస్ వంటక) అమ్మే అమ్మాయి చుట్టూ ఈ స్టోరీ మొత్తం తిరుగుతుంది. ఆమె అనుకోకుండా కొన్ని మిలిటరీ సీక్రెట్లను కనిపెట్టి, వాటిని బయటకు లీక్ చేస్తుంది. ఈ సీరియస్ ఇష్యూని కొంచెం మంచి కామెడీ టచ్‌తో ప్రెజెంట్ చేస్తూనే, ఆ యుద్ధం తాలూకు ఆందోళనలను అద్భుతంగా చూపించారు. నెట్‌ఫ్లిక్స్ లో చూడొచ్చు.

    ఇట్ వాజ్ జస్ట్ ఆన్ యాక్సిడెంట్ (It Was Just an Accident)

    2025లో జరిగిన కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో అవార్డు గెలుచుకున్న ఈ సినిమాను జాఫర్ పనాహి డైరెక్ట్ చేశాడు. ఇరాన్‌లో రాజకీయ ఖైదీగా జీవితం ఎలా ఉంటుందో ఈ మూవీ వివరంగా చూపిస్తుంది. ఇరాన్‌లో చాలా సీక్రెట్‌గా షూట్ చేసిన ఈ మూవీ, ఒక మాజీ పొలిటికల్ ఖైదీ చుట్టూ తిరుగుతుంది. తనను టార్చర్ చేసిన వ్యక్తినే అతను గుర్తించానని అనుకుంటాడు. హింస, ప్రతీకారం లాంటి థీమ్స్‌ను ఇది చాలా లోతుగా చూపిస్తుందీ మూవీ. ముబి (MUBI) ఓటీటీలో ఈ మూవీని చూడొచ్చు.

    ద స్పై (The Spy)

    రియల్ లైఫ్ మొసాద్ ఏజెంట్ ఎలీ కోహెన్ స్టోరీ ఆధారంగా ఈ నెట్‌ఫ్లిక్స్ మినీ సిరీస్ తెరకెక్కింది. 1960ల టైమ్‌లో సిరియాలో అతను చేసిన అండర్‌కవర్ మిషన్ గురించి ఇందులో చూపించారు. సాచా బారన్ కోహెన్ ఈ స్పై రోల్‌లో అద్భుతంగా నటించాడు. ఆ దేశపు పొలిటికల్ లీడర్ల మధ్యలోకి సీక్రెట్‌గా వెళ్లి, అక్కడి ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్‌ను ఇజ్రాయెల్‌కు పంపిస్తుంటాడు. దశాబ్దాల క్రితం జరిగిన కథే అయినా ఆ రీజియన్ జియోపాలిటిక్స్‌కు కారణమైన ఇంటెలిజెన్స్ ఆపరేషన్స్‌ను ఈ సిరీస్ కళ్లకు కట్టినట్లు చూపిస్తుంది. నెట్‌ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

    ఫౌదా (Fauda)

    ఈ ఇజ్రాయెలీ డ్రామా డోరోన్ అనే ఒక ఇజ్రాయెల్ సోల్జర్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. రిటైర్మెంట్ తర్వాత తాను చంపేశానని అనుకున్న ఒక డెడ్లీ టెర్రరిస్ట్‌ను పట్టుకోవడానికి మళ్లీ అండర్‌కవర్‌గా ఫీల్డ్‌లోకి దిగుతాడు. ఇది ముఖ్యంగా ఇజ్రాయెల్-పాలస్తీనా టెన్షన్స్ మీద ఫోకస్ చేసినా.. మిడిల్ ఈస్ట్‌లో సెక్యూరిటీ సిట్యువేషన్స్, ఇంటెలిజెన్స్ ఆపరేషన్స్ ఎలా ఉంటాయో పర్ఫెక్ట్‌గా చూపిస్తుంది. నెట్‌ఫ్లిక్స్ లోనే ఇది అందుబాటులో ఉంది.

    ద రెడ్ సీ డైవింగ్ రిసార్ట్ (The Red Sea Diving Resort)

    క్రిస్ ఇవాన్స్ హీరోగా నటించిన ఈ హిస్టారికల్ థ్రిల్లర్.. 1980ల ప్రారంభంలో సూడాన్ నుంచి ఇథియోపియన్ జ్యూయిష్ రిఫ్యూజీలను కాపాడటానికి మొసాద్ చేసిన ఒక రియల్ మిషన్ గురించి చెప్తుంది. వేలాది మంది జనాలను సీక్రెట్‌గా అక్కడి నుంచి తరలించడానికి ఏజెంట్స్ ఒక ఫేక్ టూరిస్ట్ రిసార్ట్‌ను సెటప్ చేస్తారు. ఫారిన్ కంట్రీస్‌లో ఇజ్రాయెల్ ఇంటెలిజెన్స్ చేసే కోవర్ట్ ఆపరేషన్స్, అందులో ఉండే లాజిస్టికల్ రిస్క్‌లను ఈ సినిమా హైలైట్ చేస్తుంది. నెట్‌ఫ్లిక్స్ లో చూడొచ్చు.

    recommendedIcon
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes