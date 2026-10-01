OTT Psychological Thriller: ఓటీటీలో సైకలాజికల్ హారర్ థ్రిల్లర్.. ఒంటరిగా చూస్తే వణుకు పుట్టడం ఖాయం.. 8 ఎపిసోడ్ల సిరీస్
OTT Psychological Thriller: సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ కు హారర్ ఎలిమెంట్స్ జోడించి వచ్చిన వెబ్ సిరీస్ భ్రమ్. ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ జీ5లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ సిరీస్ లో కల్కి కొచ్లిన్, భూమిక చావ్లా లీడ్ రోల్స్ లో నటించారు.
OTT Psychological Thriller: సైకలాజికల్ హారర్ థ్రిల్లర్ కాన్సెప్ట్లతో వచ్చే వెబ్ సిరీస్లకు ఓటీటీలో ఉండే క్రేజ్ వేరు. బాలీవుడ్ వెర్సటైల్ నటి కల్కి కొచ్లిన్, సీనియర్ హీరోయిన్ భూమిక చావ్లా ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఇంటెన్స్ డార్క్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ 'భ్రమ్' (Bhram) ప్రస్తుతం జీ5 (ZEE5) లో విపరీతమైన రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంటోంది. ఒక్కో సీన్ వెన్నులో వణుకు పుట్టించేలా ఉన్న ఈ 8 ఎపిసోడ్ల సిరీస్ థ్రిల్లర్ లవర్స్కు మైండ్ బ్లాకింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తోంది.
భ్రమ్ కథ ఇలా.. ఘోర ప్రమాదం.. భ్రమలు కల్పించే గతం
ఈ వెబ్ సిరీస్ కథ అంతా ఆలీషా ఖన్నా (కల్కి కొచ్లిన్) అనే ఒక పాపులర్ నావెలిస్ట్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఒక ఘోరమైన కార్ యాక్సిడెంట్లో తన భర్తతో పాటు కడుపులోని బిడ్డను కోల్పోయిన ఆలీషా.. తీవ్రమైన పోస్ట్ ట్రోమాటిక్ స్ట్రెస్ డిజార్డర్ (PTSD) బారిన పడుతుంది.
ఆ మానసిక వేదన నుంచి బయటపడటానికి తన సోదరి అంకిత (భూమిక చావ్లా), బావ పీటర్ (సంజయ్ సూరి) దగ్గరకు షిమ్లాకు షిఫ్ట్ అవుతుంది.
షిమ్లా అడవులు.. ఒక మిస్సింగ్ మిస్టరీ
అయితే ప్రశాంతంగా ఉంటుందనుకున్న షిమ్లాలో ఆలీషాకి వింత హాలూసినేషన్స్ (భ్రమలు) రావడం మొదలవుతాయి. అదే సమయంలో అక్కడ ఒక టీనేజ్ అమ్మాయి అనుమానాస్పద రీతిలో మిస్ అవుతుంది. నిజానికి, తన భ్రమలకు మధ్య ఉన్న తేడాను కనిపెట్టే క్రమంలో ఆలీషా ఆ లోకల్ మిస్టరీని ఛేదించడానికి రంగంలోకి దిగుతుంది.
డాక్టర్ రావు ఎంట్రీ.. నెక్స్ట్ లెవెల్ ట్విస్టులు
తన మైండ్ గేమ్ నుంచి బయటపడటానికి, అక్కడ జరుగుతున్న దారుణమైన నిజాలను బయటకు తీయడానికి ఆలీషా.. డాక్టర్ రావు సహాయం తీసుకుంటుంది. ఈ క్రమంలో బయటపడే సీక్రెట్స్, సీటు అంచున కూర్చోబెట్టే ట్విస్టులు వీక్షకులను అవాక్కయ్యేలా చేస్తాయి. రియాలిటీకి, భ్రమకు మధ్య దర్శకుడు నడిపిన స్క్రీన్ప్లే ప్రేక్షకులకు గూస్బంప్స్ తెప్పిస్తుంది.
'ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ హర్' నావెల్ ఆధారంగా..
ఈ మైండ్ బెండింగ్ వెబ్ సిరీస్ను ప్రముఖ రచయిత కె. హరి కుమార్ రాసిన పాపులర్ బుక్ 'ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ హర్' (The Other Side of Her) ఆధారంగా తెరకెక్కించారు. ప్రముఖ దర్శకుడు సంగీత్ శివన్ ఈ కథలోని సస్పెన్స్, హారర్ ఎలిమెంట్స్ను చాలా గ్రిప్పింగ్గా హ్యాండిల్ చేశారు.
విజువల్స్, నటన నెక్స్ట్ లెవెల్
కల్కి కొచ్లిన్ తన కెరీర్లోనే బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు. తీవ్రమైన మానసిక ఘర్షణకు గురయ్యే పాత్రలో ఆమె జీవించేశారనే చెప్పాలి.
సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత ఒక డిఫరెంట్ రోల్లో కనిపించిన భూమిక చావ్లా, సంజయ్ సూరి, ఎజాజ్ ఖాన్ తమ నటనతో సిరీస్కి పెద్ద ప్లస్ పాయింట్గా నిలిచారు.
గూస్బంప్స్ తెప్పించే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్
షిమ్లాలోని పైన్ అడవులు, చెక్క కాటేజీలు, చీకటి, మంచు వాతావరణం కథలోని డార్క్ థీమ్కు పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయ్యాయి. కింగ్షుక్ చక్రవర్తి అందించిన భయానకమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సీన్లలో ఇంటెన్సిటీని ఊహించని రేంజ్కి తీసుకెళ్లింది.
ప్రతీ ఎపిసోడ్ కేవలం 21 నిమిషాల రన్ టైమ్తో ఉండటంతో బింజ్ వాచ్ చేయడానికి ఇదొక పర్ఫెక్ట్ సైకాలాజికల్ థ్రిల్లర్. 2019లో జీ5 ఓటీటీలోకి వచ్చిన ఈ సైకలాజికల్ హారర్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ మొత్తం 8 ఎపిసోడ్లతో సాగుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More