OTT Romantic: ఓటీటీలోకి జయసుధ క్రేజీ రొమాంటిక్ కామెడీ తమిళ వెబ్ సిరీస్.. యవ్వనం తిరిగి వస్తోందట.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే
OTT Romantic: ఓటీటీలోకి టాలీవుడ్ సీనియర్ నటి జయసుధ నటించిన క్రేజీ రొమాంటిక్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్ రాబోతోంది. అక్టోబర్ 30 నుంచి జియోహాట్స్టార్ ఈ సిరీస్ ను స్ట్రీమింగ్ చేయబోతున్నట్లు అధికారికంగా అనౌన్స్ చేశారు.
OTT Romantic: సహజనటి జయసుధ (Jayasudha) మళ్లీ డిజిటల్ స్పేస్లో సందడి చేయడానికి గ్రాండ్గా రెడీ అయిపోయారు. ప్రముఖ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ జియోహాట్స్టార్ (JioHotstar)లో రాబోతున్న సరికొత్త తమిళ మ్యాజికల్ రొమాంటిక్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్ '#లవ్ ఆల్వేస్' (#LoveAlways)కి సంబంధించిన అఫీషియల్ అప్డేట్ వచ్చేసింది. అక్టోబర్ 30 నుంచి ఈ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
7 ఎపిసోడ్ల మ్యాజికల్ లవ్ స్టోరీ.. డైరెక్టర్ మధుమిత విజన్
మొత్తం 7 ఎపిసోడ్లతో తెరకెక్కిన ఈ ఫీల్ గుడ్ వెబ్ సిరీస్ను టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ మధుమిత రూపొందించారు. గతంలో తమిళంలో 'కేడీ - ఎంగిర కరుప్పుదురై' (KD - Engira Karuppudurai) లాంటి అవార్డ్ విన్నింగ్ హార్ట్ టచింగ్ మూవీని అందించి నేషనల్ వైడ్గా ప్రశంసలు అందుకున్న మధుమిత.. ఇప్పుడు ఒక మ్యాజికల్ అండ్ లైట్ హార్టెడ్ రొమాంటిక్ కాన్సెప్ట్తో మన ముందుకు వస్తున్నారు.
విభిన్న తరాల మధ్య ఉండే బంధాలు, ప్రేమ, జీవిత పాఠాలను చాలా ఆహ్లాదరకమైన రీతిలో డైరెక్టర్ మధుమిత ఆవిష్కరించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రతీ ఎపిసోడ్లో ఒక అరుదైన ఎమోషన్, మ్యాజికల్ టచ్ ఉండేలా స్క్రీన్ప్లేను డిజైన్ చేశారు. యవ్వనం తిరిగి వస్తోంది అనే క్రేజీ క్యాప్షన్ తో జియోహాట్స్టార్ తమిళ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ తన ఎక్స్ లో పోస్ట్ చేసింది.
సహజనటి జయసుధ స్పెషల్ అట్రాక్షన్
తెలుగుతోపాటు సౌత్ లో పలు భాషల్లో దశాబ్దాల పాటు తన అద్భుతమైన నటనతో కోట్లాది మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్న సీనియర్ నటి జయసుధ.. ఈ సిరీస్లో అత్యంత కీలకమైన పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఆమె క్యారెక్టర్ డెప్త్, ఆన్ స్క్రీన్ ఎనర్జీ ఈ సిరీస్కి మెయిన్ హైలైట్గా నిలవబోతోంది.
జయసుధతో పాటు దక్షిణాది సీనియర్ యాక్టర్ జయప్రకాష్ (Jayaprakash) ఒక ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తున్నారు. వీరిద్దరి అనుభవం, ఆన్ స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీ డ్రామాకు పెద్ద అసెట్ అని చెప్పవచ్చు.
ఇక యంగ్ జనరేషన్ ఆడియెన్స్ను ఆకట్టుకోవడానికి '96' సినిమాతో సౌత్లో క్రేజ్ తెచ్చుకున్న గౌరీ జి కిషన్ (Gouri G Kishan)తో పాటు 'రైఫిల్ క్లబ్' (Rifle Club) ఫేమ్ రంజాన్ మహమ్మద్ (Ramzan Muhammed) లీడ్ రోల్స్లో జాయిన్ అయ్యారు. యంగ్ అండ్ సీనియర్ యాక్టర్ల కాంబో సిరీస్లో మంచి వైబ్ను క్రియేట్ చేయనుంది.
ఓటీటీ ప్రియులకు కనువిందు.. అక్టోబర్ 30 నుంచి స్ట్రీమింగ్
ఈ మధ్య కాలంలో క్లీన్ రొమాంటిక్ కామెడీలతో పాటు ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ వెబ్ సిరీస్లకు ఓటీటీలో విపరీతమైన డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా తమిళం నుంచి వచ్చే ఫీల్ గుడ్ కంటెంట్ను తెలుగు ఆడియెన్స్ కూడా అంతే ఆదరిస్తున్నారు.
పండుగ సీజన్ తర్వాత వీకెండ్లో ప్రశాంతంగా కూర్చుని ఎంజాయ్ చేసేలా ఉన్న ఈ '#లవ్ ఆల్వేస్' వెబ్ సిరీస్ అక్టోబర్ 30న జియోహాట్స్టార్లో గ్రాండ్గా ల్యాండ్ కాబోతోంది. విజువల్స్, క్లాసీ మ్యూజిక్, మ్యాజికల్ లవ్ ట్రాక్స్తో రాబోతున్న ఈ 7 ఎపిసోడ్ల సిరీస్ ఓటీటీ లవర్స్ని ఖచ్చితంగా అలరిస్తుందని ట్రేడ్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More