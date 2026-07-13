OTT Telugu: ఓటీటీలోకి తెలుగులో ఏకంగా 19 సినిమాలు- చూసేందుకు అన్నీ స్పెషల్, 7 మరింత ఇంట్రెస్టింగ్- ఇక్కడ చూసేయండి!
OTT Release Movies Telugu: గత వారం తెలుగులో 19 సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. వాటిలో మరింత ఇంట్రెస్టింగ్గా తెలుగు స్ట్రయిట్ సినిమాలు 7 ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. నెట్ఫ్లిక్స్, జియో హాట్స్టార్, అమెజాన్ ప్రైమ్, జీ5 తదితర ఓటీటీల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోన్న ఆ సినిమాలు ఏంటో లుక్కేద్దాం.
OTT Release Movies Telugu New: ఓటీటీలోకి గత వారం తెలుగులో ఏకంగా 19 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్కు వచ్చాయి. ఫాంటసీ, హారర్ నుంచి ఫ్యామిలీ డ్రామా వరకు అన్నీ రకాల జోనర్లలో నెట్ఫ్లిక్స్ నుంచి సోనీ లివ్ ఓటీటీ దాకా సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యాయి. మరి అవేంటో తెలుసుకుందాం.
నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ
సింగ్ గీతం (తెలుగు మ్యూజికల్ ఫాంటసీ కామెడీ చిత్రం)- జూలై 8
నథింగ్ టూ లూజ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ క్రైమ్ యాక్షన్ డ్రామా మూవీ)- జూలై 8
పెద్ది (తెలుగు స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా సినిమా)- జూలై 9
లిటిల్ హౌస్ ఆన్ ది ప్రయిరే (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ హిస్టారికల్ ఫిక్షన్ రొమాంటిక్ అడ్వెంచర్ వెబ్ సిరీస్)- జూలై 9
గుర్తుకొస్తున్నాయి (తెలుగు రొమాంటిక్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్)- జూలై 10
ఇక్కా (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ లీగల్ థ్రిల్లర్ కోర్ట్ రూమ్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- జూలై 10
షిప్వ్రెక్డ్: నైట్ మేర్ ఎట్ సీ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ సర్వైవల్ అండ్ హిస్టారికల్ డాక్యుమెంటరీ సినిమా)- జూలై 10
జియో హాట్స్టార్ ఓటీటీ
ఆర్ఎల్ స్టైన్స్ పంప్కిన్హెడ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ హారర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ మూవీ)- జూలై 9
ది కాల్ (తెలుగు డబ్బింగ్ సౌత్ కొరియన్ సైన్స్ ఫిక్షన్ సైకలాజికల్ హారర్ థ్రిల్లర్ ఫిల్మ్)- జూలై 10
ల్యాండ్ ఆఫ్ ఫుట్బాల్ (తెలుగు డబ్బింగ్ మలయాళం స్పోర్ట్స్ డాక్యుమెంటరీ సిరీస్)- జూలై 10
త్రికాల - స్క్రిప్ట్ ఆఫ్ గాడ్ (తెలుగు మైథలాజికల్ హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- జూలై 10 (సన్ నెక్ట్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్లో జూలై 9 నుంచి)
అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ
కొత్త మలుపు (తెలుగు రొమాంటిక్ కామెడీ ఫ్యామిలీ డ్రామా చిత్రం)- జూలై 6
డబుల్ ఆక్యుపెన్సీ (తెలుగు డబ్బింగ్ తమిళ ఫాంటసీ రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా మూవీ)- జూలై 10
డోస్ (తెలుగు డబ్బింగ్ మలయాళ మెడికల్ మిస్టరీ సైకలాజికల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- జూలై 10 (ఆహా, లయన్స్ గేట్ ప్లే ఓటీటీల్లో కూడా)
జీ5 ఓటీటీ
ముఖ్బిర్: ది స్టోరీ ఆఫ్ ఏ స్పై (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ స్పై యాక్షన్ పీరియాడిక్ డ్రామా ఫిల్మ్)- జూలై 10
పరిమిళ అండ్ కో (తెలుగు డబ్బింగ్ తమిళ క్రైమ్ డార్క్ కామెడీ థ్రిల్లర్ డ్రామా మూవీ)- జూలై 10
ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ
ఎకసెకలు (తెలుగు సెటైరికల్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్)- జూలై 10
శ్రీమతి శ్రీవారు (తెలుగు ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ డ్రామా సినిమా)- జూలై 12
సోనీ లివ్ ఓటీటీ
బల్టీ (తెలుగు డబ్బింగ్ మలయాళం స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ డ్రామా సినిమా)- జూలై 9
ఓటీటీలోకి తెలుగులో 19 సినిమాలు
ఇలా గత వారం (జూలై 6 నుంచి 12 వరకు) తెలుగు భాషలో ఏకంగా 19 సినిమాలు ఓటీటీలోకి వచ్చేశాయి. వాటిలో చూసేందుకు అన్నీ స్పెషల్గానే ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి.
7 మరింత ఇంట్రెస్టింగ్గా
అయితే, తెలుగు స్ట్రయిట్ సినిమాలు అయిన పెద్ది, సింగ్ గీతం, ఎకసెకలు, కొత్త మలుపు, గుర్తుకొస్తున్నాయి, శ్రీమతి శ్రీవారు, త్రికాల 7 మాత్రం మరింత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More