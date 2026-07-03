OTT Today: ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 14 సినిమాలు- అన్నీ స్పెషల్, తెలుగులో 8 ఇంట్రెస్టింగ్- ప్రైమ్ టు నెట్ఫ్లిక్స్!
Today OTT Release Movies Friday: ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 14 సినిమాలు వచ్చాయి. వాటిలో చూసేందుకు అన్నీ స్పెషల్గానే ఉండటం విశేషం. అయితే, తెలుగులో మాత్రం 8 ఇంట్రెస్టింగ్గా ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. అమెజాన్ ప్రైమ్ నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్ వరకు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోన్న ఆ సినిమాలు ఏంటో చూద్దాం.
Friday OTT Release Movies Today: ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 14 సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. అమెజాన్ ప్రైమ్ నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్ వరకు సైకలాజికల్, సైబర్ క్రైమ్, సైన్స్ ఫిక్షన్, హారర్ మిస్టరీ, హారర్ కామెడీ, రొమాంటిక్ కామెడీ ఇలా విభిన్న జోనర్లలో ఓటీటీ ప్రీమియర్ అవుతున్నాయి. మరి నేటి ఓటీటీ సినిమాలు ఏంటో లుక్కేద్దాం.
అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ
ప్రాజెక్ట్ హెయిల్ మేరీ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ సైన్స్ ఫిక్షన్ డ్రామా చిత్రం)- జూలై 3
ది లాయలిటీ గేమ్ (ఇంగ్లీష్ సైకలాజికల్ సస్పెన్స్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- జూలై 3
జియో హాట్స్టార్ ఓటీటీ
మాలీవుడ్ టైమ్స్ (తెలుగు డబ్బింగ్ మలయాళ సైకలాజికల్ డార్క్ కామెడీ డ్రామా సినిమా)- జూలై 3
ప్రీతమ్ అండ్ పెడ్రో (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ సైబర్ క్రైమ్ కామెడీ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- జూలై 3
ప్రొటెక్టర్ (ఇంగ్లీష్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- జూలై 3
జీ5 ఓటీటీ
వీరభద్రుని రహస్యం - ఫ్రమ్ ది వరల్డ్ ఆఫ్ మర్మదేశం (తెలుగు హారర్ మిస్టరీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- జూలై 3
ముతస్సీ (మలయాళ హారర్ మిస్టరీ ఫోక్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్) - జూలై 3
గుర్తుకొస్తున్నాయి (తెలుగు రొమాంటిక్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్)- ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ- జూలై 3
టాప్ తెలుగు ఇన్ఫ్ల్యూయెన్సర్ (తెలుగు రియాలిటీ కాంపిటీషన్ షో)- ఆహా ఓటీటీ- జూలై 3
హ్యాంగ్ మ్యాన్ (తెలుగు యాక్షన్ క్రైమ్ డ్రామా చిత్రం)- సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ- జూలై 3
కరక్కం (తెలుగు డబ్బింగ్ మలయాళ మ్యూజికల్ హారర్ కామెడీ మూవీ)- సోనీ లివ్ ఓటీటీ- జూలై 3
సిలో సీజన్ 3 (ఇంగ్లీష్ సైన్స్ ఫిక్షన్ సైకలాజికల్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- ఆపిల్ టీవీ ప్లస్ ఓటీటీ- జూలై 3
అబ్ హోగా హిసాబ్ సీజన్ 2 (హిందీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- అమెజాన్ ఎమ్ఎక్స్ ప్లేయర్ ఓటీటీ- జూలై 3
దాదీ కి షాదీ (హిందీ ఫ్యామిలీ కామెడీ డ్రామా సినిమా)- నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ- జూలై 3
ఓటీటీలోకి ఇవాళ 14 సినిమాలు
ఇలా ఇవాళ (జూలై 3) ఒక్కరోజే ఏకంగా 14 సినిమాలు ఓటీటీలోకి వచ్చేశాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా గుర్తుకొస్తున్నాయి, మాలీవుడ్ టైమ్స్, ప్రాజెక్ట్ హెయిల్ మేరీ, టాప్ తెలుగు ఇన్ఫ్ల్యూయెన్సర్, హ్యాంగ్ మ్యాన్, కరక్కం, సిలో సీజన్ 3, అబ్ హోగా హిసాబ్ 2, దాదీ కి షాదీ, ముతస్సీ సినిమాలు ఉన్నాయి.
8 తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్
వీటితోపాటు వీరభద్రుని రహస్యం, ప్రొటెక్టర్, ప్రీతమ్ అండ్ పెడ్రో, ది లాయలిటీ గేమ్ ఇలా 14కి 14 చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా ఉన్నాయి. అయితే, వీటిలో తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా 8 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More