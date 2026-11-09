OTT Release: ఓటీటీలో ఈవారం 14 క్రేజీ సినిమాలు, సిరీస్.. నెట్ఫ్లిక్స్లోనే 8.. హారర్ థ్రిల్లర్, యాక్షన్, సైన్స్ ఫిక్షన్
OTT Release: ఓటీటీ ప్రేమికులకు ఈ వారం పక్కా ఎంటర్టైన్మెంట్ లభించనుంది. నవంబర్ 9 నుంచి నవంబర్ 15 వరకు ప్రముఖ డిజిటల్ వేదికలైన నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, జియోహాట్స్టార్, జీ5లలో ఏకంగా 14 కొత్త సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు సిద్ధమయ్యాయి.
OTT Release: ప్రతీ వీకెండ్ ఓటీటీలో కొత్త సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ కోసం ఎదురు చూసే వారికి ఈవారం కూడా పండగే అని చెప్పాలి. ఈరోజు నుంచి వచ్చే సండే వరకు ఏకంగా 14 కొత్త మూవీస్, సిరీస్ రానుండగా.. అందులో 8 ఒక్క నెట్ఫ్లిక్స్ లోనే కావడం విశేషం. యాక్షన్, థ్రిల్లర్, సస్పెన్స్, కామెడీ, సెంటిమెంట్ నుంచి యానిమేషన్ వరకు అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులకు నచ్చే పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
జియోహాట్స్టార్
1. ర్యాబిడ్స్ ఇన్వేజన్ (Rabbids Invasion) – యానిమేటెడ్ సిరీస్
స్ట్రీమింగ్ తేదీ: నవంబర్ 9
ప్రసిద్ధ ఉబిసాఫ్ట్ (Ubisoft) గేమింగ్ క్యారెక్టర్ల ఆధారంగా తెరకెక్కిన అమెరికన్ యానిమేటెడ్ సిరీస్ ఇది. వేరే గ్రహం నుంచి భూమిపైకి వచ్చే విచిత్రమైన కుందేలు లాంటి జీవులు చేసే రచ్చ, హంగామా పిల్లలను ఎంతగానో అలరిస్తుంది.
2. పుష్పక విమానం (Pushpaka Vimanam) – టైమ్ ట్రావెల్ సైన్స్ ఫిక్షన్
స్ట్రీమింగ్ తేదీ: నవంబర్ 12
'పుష్పక్ రావు' అనే కుర్రాడి చుట్టూ తిరిగే తమిళ టైమ్-ట్రావెల్ డ్రామా ఇది. అతను ఎక్కిన ఒక సాధారణ లిఫ్ట్ అనుకోకుండా టైమ్ మిషన్లా మారిపోవడంతో అతని జీవితంలో ఎలాంటి పరిణామాలు ఎదురయ్యాయనేది ప్రధాన కథాంశం.
3. స్టూడెంట్ ఆఫ్ ది ఇయర్: ఆఫ్టర్ ది డార్క్ (Student of the Year: After the Dark)
స్ట్రీమింగ్ తేదీ: నవంబర్ 13
ధర్మాటిక్ ఎంటర్టైన్మెంట్ నిర్మించిన 6 ఎపిసోడ్ల క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ ఇది. రీమా మాయ దర్శకత్వం వహించారు. సెయింట్ థెరెసా స్కూల్ విద్యార్థిని ఆయిషా దారుణ హత్య తర్వాత, ఆమె కవల సోదరి అదితి ఆ మర్డర్ మిస్టరీని ఛేదించే క్రమంలో ఎదుర్కొన్న ప్రమాదాల చుట్టూ ఈ కథ సాగుతుంది.
అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video)
4. ద లార్డ్ ఆఫ్ ది రింగ్స్: ద రింగ్స్ ఆఫ్ పవర్ – సీజన్ 3 (The Rings of Power Season 3)
స్ట్రీమింగ్ తేదీ: నవంబర్ 11
గత సీజన్ ముగిసిన 5 ఏళ్ల తర్వాత సాగే కథాంశంతో సీజన్ 3 వస్తోంది. మొత్తం 8 ఎపిసోడ్లు ఉన్న ఈ గ్రాండ్ సిరీస్లో మొదటి 4 ఎపిసోడ్లు నవంబర్ 11న, 5, 6 ఎపిసోడ్లు నవంబర్ 18న, ముగింపు 7, 8 ఎపిసోడ్లు నవంబర్ 25న విడుదల కానున్నాయి.
5. జైలర్ 2 (Jailer 2) – యాక్షన్ థ్రిల్లర్
స్ట్రీమింగ్ తేదీ: నవంబర్ 12
సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్, నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ కాంబినేషన్ లో వచ్చి థియేటర్లలో సంచలనం సృష్టించిన ఈ హై-వోల్టేజ్ క్యూట్ యాక్షన్ కాప్ థ్రిల్లర్ ఇప్పుడు ప్రైమ్ వీడియోలో డిజిటల్ వీక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమైంది.
జీ5 (Zee5)
6. బాంద్రా (Bandra) – యాక్షన్ డ్రామా
స్ట్రీమింగ్ తేదీ: నవంబర్ 13
మలయాళ హీరో దిలీప్, మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా భాటియా, డినో మోరియా ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ పవర్ ప్యాక్డ్ యాక్షన్ డ్రామా జీ5 ప్లాట్ఫామ్పై ప్రత్యక్షం కానుంది.
నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix – 8 గ్రాండ్ రిలీజెస్)
7. డాయరా (Daayra) – రియల్ ఇన్సిడెంట్ థ్రిల్లర్
స్ట్రీమింగ్ తేదీ: నవంబర్ 13
కరీనా కపూర్, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం. 2019 హైదరాబాద్ సంచలనాత్మక సంఘటన (దిశ కేసు), ఆ తదనంతర పోలీస్ ఎన్కౌంటర్ ఆధారంగా ఈ చిత్రం తెరకెక్కింది.
8. రాక్ ఆన్ (Rock On!!) – మ్యూజికల్ ఫిల్మ్
స్ట్రీమింగ్ తేదీ: నవంబర్ 11
ఫర్హాన్ అక్తర్, అర్జున్ రాంపాల్ నటించిన క్లాసిక్ మ్యూజికల్ మూవీ. నలుగురు స్నేహితులు, వారి 'మ్యాజిక్' అనే మ్యూజిక్ బ్యాండ్ మధ్య ఉండే బంధాన్ని అద్భుతంగా చూపించిన ఈ సినిమా నెట్ఫ్లిక్స్లో అందుబాటులోకి వస్తోంది.
9. ఛోటా భీమ్ – కిర్మాడా ఔర్ భక్షక్ (Chhota Bheem)
స్ట్రీమింగ్ తేదీ: నవంబర్ 12
ఛోటా భీమ్ సిరీస్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన విలన్ కిర్మాడాని భీమ్ ఎలా ఎదుర్కొన్నాడనే ఆసక్తికరమైన యానిమేషన్ చిత్రం ఇది.
10. ఎలన్ (Elan) – సైన్స్ ఫిక్షన్ కామెడీ
స్ట్రీమింగ్ తేదీ: నవంబర్ 12
డెయిలీ పియర్స్, జెఫ్రీ వాకర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సైన్స్ ఫిక్షన్ లైవ్-యాక్షన్ కామెడీ ఫిల్మ్.
11. ద బాడీ (The Body) – టీన్ సైకాలాజికల్ థ్రిల్లర్
స్ట్రీమింగ్ తేదీ: నవంబర్ 11
క్యాథలిక్ స్కూల్ డ్యాన్స్ టీమ్ అమ్మాయిల చుట్టూ తిరిగే సూపర్ నేచురల్ థ్రిల్లర్. ఒక విచిత్రమైన సంఘటన వల్ల ఆ టౌన్ లో చెలరేగిన సంచలనం ఈ కథాంశం.
12. మిరకిల్స్ ఆఫ్ ది ER (Miracles of the ER) – మెడికల్ డ్రామా
స్ట్రీమింగ్ తేదీ: నవంబర్ 13
తైవానీస్ వర్క్ప్లేస్ మెడికల్ డ్రామా సిరీస్. యాంగ్-దా యూనివర్సిటీ హాస్పిటల్ ఎమర్జెన్సీ రూమ్లో డాక్టర్ల నిరంతర పోరాటం, ఉద్వేగభరిత జీవితం నేపథ్యంగా సాగుతుంది.
13. ద గుడ్ లాయర్ (The Good Lawyer) – లీగల్ థ్రిల్లర్
స్ట్రీమింగ్ తేదీ: నవంబర్ 9
క్రిమినల్ డిఫెన్స్ లాయర్ లియోనార్డ్ జీవితం చుట్టూ తిరిగే పవర్ఫుల్ ఫ్రెంచ్ లీగల్ థ్రిల్లర్ మూవీ.
14. రణబాలి (Ranabaali) – యాక్షన్ థ్రిల్లర్
స్ట్రీమింగ్ తేదీ: నవంబర్ 13
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న నటించిన రణబాలి నవంబర్ 13న నెట్ఫ్లిక్స్ లోకి అడుగుపెడుతోంది. ఈ సినిమాను థియేటర్లలో మిస్ అయితే నెట్ఫ్లిక్స్ లో చూడండి.
ఈ వారం మీ ఇష్టమైన జోనర్ ఆధారంగా ఈ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ లను వాచ్లిస్ట్లో చేర్చుకుని వీకెండ్ను ఎంచక్కా ఆస్వాదించండి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More