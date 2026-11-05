OTT Thriller: ఓటీటీలోకి తమన్నా మలయాళ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. మూడేళ్ల తర్వాత స్ట్రీమింగ్
OTT Thriller: తమన్నా నటించిన తొలి మలయాళం యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీ ఓటీటీలోకి వస్తోంది. థియేటర్లలో రిలీజైన మూడేళ్ల తర్వాత మూవీ డిజిటల్ ప్రీమియర్ కానుంది. మరి ఈ సినిమా ఏంటి? ఆ విశేషాలేంటో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
OTT Thriller: మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమలో రూపొందిన భారీ యాక్షన్ గ్యాంగ్స్టర్ థ్రిల్లర్ ‘బాంద్రా’ (Bandra) ఎట్టకేలకు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు సిద్ధమైంది. మలయాళ స్టార్ హీరో దిలీప్ హీరోగా, మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా భాటియా హీరోయిన్ గా నటించిన ఈ చిత్రం థియేటర్లలో విడుదలైన మూడేళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్పైకి రాబోతోంది.
ప్రముఖ ఓటీటీ దిగ్గజం జీ5 (ZEE5) ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కులను సొంతం చేసుకున్నట్లు ప్రకటిస్తూ, అధికారికంగా స్ట్రీమింగ్ తేదీని ఖరారు చేసింది.
నవంబర్ 13న జీ5లో గ్రాండ్ ప్రీమియర్
2023 నవంబర్ 10న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదలైంది ‘బాంద్రా’. అయితే, అప్పట్లో ఈ చిత్రం థియేటర్ల వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేక బాక్సాఫీస్ వద్ద తీవ్ర నిరాశపరిచింది. సాంకేతిక కారణాలు, విభిన్న సమీకరణాల వల్ల ఈ సినిమా డిజిటల్ విడుదల మూడేళ్లకు పైగా వాయిదా పడుతూ వచ్చింది.
ఎట్టకేలకు ఈ నవంబర్ 13, 2026న ZEE5 వేదికగా ఈ చిత్రం గ్రాండ్గా స్ట్రీమింగ్కు రానున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. దీంతో దిలీప్, తమన్నా అభిమానులతో పాటు మలయాళ క్రిమినల్ థ్రిల్లర్ లవర్స్ ఈ సినిమా కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
90ల బాలీవుడ్ అండర్వరల్డ్ నేపథ్యం.. కథేంటంటే?
బ్లాక్బస్టర్ హిట్ 'రామ్లీలా' చిత్రాన్ని తెరకెక్కించిన ప్రముఖ దర్శకుడు అరుణ్ గోపి ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమలో తమన్నా భాటియా నటించిన మొదటి సినిమా ఇదే కావడం విశేషం.
1990ల కాలం నాటి బాలీవుడ్ చిత్ర పరిశ్రమను, ముంబైకి చెందిన ఆర్గనైజ్డ్ క్రిమినల్ అండర్వరల్డ్ ప్రపంచాన్ని ముడిపెడుతూ ఈ కథ సాగుతుంది. దిలీప్ కెరీర్లో 147వ చిత్రంగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో ఆయన 'అలెగ్జాండర్ డొమినిక్' అనే పవర్ఫుల్ గ్యాంగ్స్టర్ పాత్రలో కనిపించారు. రొమాన్స్, పగ, అండర్వరల్డ్ మాఫియా రాజకీయాల మేళవింపుగా ఈ సినిమా సాగుతుంది.
‘బాంద్రా’ చిత్రంలో సౌత్ అండ్ నార్త్ ఇండస్ట్రీకి చెందిన ప్రముఖ నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఉదయ్కృష్ణ ఈ చిత్రానికి కథ అందించగా, వినాయక అజిత్ భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించారు.
ఓటీటీలో ఎందుకు చూడాలి?
థియేటర్లలో ఈ సినిమా నిరాశపరిచినప్పటికీ, సామ్ సి.ఎస్ అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్, విజువల్ మేకింగ్, భారీ స్టార్ కాస్ట్, తమన్నా గ్లామర్ ఓటీటీ వీక్షకులకు మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ను అందిస్తాయని ట్రేడ్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
మరోవైపు హీరో దిలీప్ ఇటీవల 'భ భ భ' (భయం, భక్తి, బహుమానం) చిత్రంతో ప్రేక్షకులను పలకరించారు. ఆయన నటించిన కొత్త చిత్రం 'నీక్కమ్' ఈ నెలలోనే థియేటర్లలోకి రాబోతోంది. ఇవి కాకుండా మిస్టరీ థ్రిల్లర్ 'హెనోక్: ది మ్యాన్ ఇన్ ది మిస్ట్', అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఆల్టైమ్ బ్లాక్బస్టర్ సీక్వెల్ 'సీఐడీ మూసా 2' (CID Moosa 2) ప్రాజెక్ట్లతో దిలీప్ ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు.
గాంగ్స్టర్ డ్రామాలు, యాక్షన్ సినిమాలు ఇష్టపడేవారు నవంబర్ 13 నుండి ZEE5 లో ‘బాంద్రా’ సినిమాను చూడొచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More