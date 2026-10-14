OTT Tamil Thriller: సముద్రంలో దొరికిన బంగారం.. నెట్ఫ్లిక్స్లోకి తెలుగులో వస్తున్న తమిళ సోషల్ థ్రిల్లర్.. 9.3 రేటింగ్
OTT Tamil Thriller: ఓటీటీలోకి తమిళ మూవీ ఎన్న విలై స్ట్రీమింగ్ కు వస్తోంది. ఐఎండీబీలో ఏకంగా 9.3 రేటింగ్ ఉన్న ఈ సినిమా తెలుగులోనూ అందుబాటులోకి రానుండటంతో ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది.
OTT Tamil Thriller: దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమ నుంచి వస్తున్న మరో వైవిధ్యమైన, భావోద్వేగాలతో కూడిన సోషల్ థ్రిల్లర్ మూవీ 'ఎన్న విలై' (Enna Vilai) డిజిటల్ స్క్రీన్పైకి వచ్చేస్తోంది. ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన రామేశ్వరం నేపథ్యంగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం అక్టోబర్ 15 నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ వేదిక నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix India South) లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. తమిళంతో పాటు తెలుగు, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ఈ సినిమా అందుబాటులోకి వస్తుండటంతో ప్రేక్షకులలో ఆసక్తి నెలకొంది.
పేదరికంతో పోరాడుతూ తన పిల్లలకు మంచి భవిష్యత్తును ఇవ్వాలని తపించే ఒక సాధారణ కుటుంబ యజమాని జీవితంలో అనుకోకుండా జరిగే ఊహించని పరిణామాల చుట్టూ ఈ కథ నడుస్తుంది.
ఎన్న విలై మూవీ విశేషాలు
మూవీ పేరు : Enna Vilai (ఎన్న విలై)
ఓటీటీ : Netflix India South (నెట్ఫ్లిక్స్)
రిలీజ్ డేట్ : అక్టోబర్ 15
భాషలు : తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, హిందీ, మలయాళం
జానర్ : సోషల్ ఎమోషనల్ థ్రిల్లర్
నటీనటులు : నిమిషా సజయన్, కరుణాస్
సముద్రంలో దొరికిన బంగారం.. తవశి ముత్తు ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు
ఎన్న విలై మూవీ కథ విషయానికి వస్తే.. తవశి ముత్తు (కరుణాస్) రామేశ్వరం సముద్ర తీరంలో కష్టపడి పనిచేసే ఒక సాధారణ కష్టపడే తత్వం ఉన్న వ్యక్తి. భక్తులు నీటిలో విసిరే నాణేలను సేకరిస్తూ, ఆ వచ్చిన సంపాదనతో తన పిల్లలను చదివిస్తూ కష్టాల కడలిలో ఈదుతుంటాడు. ఒక రోజు సాధారణంగా సముద్రంలో డైవ్ చేసే సమయంలో అతనికి ఒక అత్యంత విలువైన బంగారు పెండెంట్ (Gold Pendant) దొరుకుతుంది. ఆ రత్నం లాంటి ఆభరణం అతని పేదరికపు కష్టాలను క్షణంలో తీర్చేయగలదు.
అయితే ఆ పెండెంట్ ను రహస్యంగా దాచుకుని సులభంగా ధనవంతుడు అయ్యే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, తవశి ముత్తు ఆ దారిని ఎంచుకోడు. ఆ విలువైన ఆభరణాన్ని అధికారులకు అప్పగించాలని నిర్ణయించుకుంటాడు. నిజాయితీకి ప్రతీకగా నిలిచిన అతని ఆ నిర్ణయం అతని కుటుంబాన్ని ఎలాంటి ప్రమాదాల్లోకి నెట్టింది? ఆ పెండెంట్ వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యం ఏమిటి? అనే ప్రశ్నలకు సమాధానమే ఈ సినిమా మెయిన్ స్టోరీ.
ఎన్న విలై మూవీ ఎలా ఉందంటే?
ఈ ఎన్న విలై మూవీలో ప్రధాన పాత్రలో నటించిన కరుణాస్ (Karunas) తవశి ముత్తు పాత్రలో జీవించేశారు. ఒక పేద తండ్రిగా ఆయన పడే వేదన, నిజాయితీ కోసం తపించే తీరు ప్రేక్షకులను కంటతడి పెట్టిస్తాయి. ఇక మరో కీలక పాత్రలో కనిపించిన నటి నిమిషా సజయన్ (Nimisha Sajayan) తన సహజమైన నటనతో సినిమాను మరో లెవెల్కు తీసుకెళ్లారు.
రామేశ్వరం సముద్ర తీర ప్రాంతాన్ని ఎంతో సహజంగా, రియలిస్టిక్గా చూపించిన సినిమాటోగ్రఫీ ఈ చిత్రానికి ప్రధాన బలంగా నిలిచింది. సమాజంలో నైతిక విలువలు, నిజాయితీ ఏ రూపంలో బయటపడతాయో కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించిన ఈ ఎమోషనల్ సోషల్ డ్రామాను వీకెండ్లో నెట్ఫ్లిక్స్లో కచ్చితంగా చూడాల్సిందే.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More