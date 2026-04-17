OTT Today: ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 26 సినిమాలు- 17 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 4 మాత్రమే ఇంట్రెస్టింగ్- ఇక్కడ చూసేయండి!
Today OTT Release Movies: ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 26 సినిమాలు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేశాయి. అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్ఫ్లిక్స్, ఆహా, ఈటీవీ విన్ తదితర ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లలో రిలీజ్ అయిన ఆ సినిమాలు ఏంటో లుక్కేద్దాం.
అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ
సెకండ్ కేస్ ఆఫ్ సీతారామ్ (కన్నడ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- ఏప్రిల్ 17
ఆగ్రా (హిందీ ఎరోటిక్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ డ్రామా ఫిల్మ్)- ఏప్రిల్ 17
మట్కా కింగ్ (హిందీ పీరియాడిక్ క్రైమ్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- ఏప్రిల్ 17
బాలిస్టిక్ (ఇంగ్లీష్ మిస్టరీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- ఏప్రిల్ 17
బ్రదర్స్ అండర్ ఫైర్ (ఇంగ్లీష్ వార్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ అడ్వెంచర్ మూవీ)- ఏప్రిల్ 17
ది నాపాబాయ్స్ (ఇంగ్లీష్ అడ్వెంచర్ కామెడీ ఫిల్మ్)- ఏప్రిల్ 17
ది విజిలర్స్ (హాలీవుడ్ సినిమా)- ఏప్రిల్ 17
అమెరికన్ గ్లాడియేటర్స్ (ఇంగ్లీష్ స్పోర్ట్స్ రియాలిటీ గేమ్ షో)- ఏప్రిల్ 17
నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ
దో దివానే షెహర్ మే (హిందీ రొమాంటిక్ డ్రామా సినిమా)- ఏప్రిల్ 17
ఆల్ఫా మేల్స్ సీజన్ 5 (స్పానిష్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్)- ఏప్రిల్ 17
అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఆఫ్ రొమాన్స్ (కొరియన్ టీన్ రొమాంటిక్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- ఏప్రిల్ 17
180 (సౌత్ ఆఫ్రికన్ రివేంజ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ డ్రామా మూవీ)- ఏప్రిల్ 17
రూమ్మేట్స్ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ కామెడీ సినిమా)- ఏప్రిల్ 17
గోరిల్లా స్టోరీ (ఇంగ్లీష్ నేచర్ డాక్యుమెంటరీ వైల్డ్ లైఫ్ ఫిల్మ్)- ఏప్రిల్ 17
ఫుల్ స్వింగ్ సీజన్ 4 (ఇంగ్లీష్ స్పోర్ట్స్ డాక్యుమెంటరీ సిరీస్)- ఏప్రిల్ 17
ట్విస్టెడ్ (ఇంగ్లీష్ అమెరికన్ హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- ఏప్రిల్ 17
లెగో ఫ్రెండ్స్: ది నెక్ట్స్ చాప్టర్ సీజన్ 4 (ఇంగ్లీష్ సీజీఐ యానిమేటెడ్ చిల్డ్రన్ అడ్వెంచర్ వెబ్ సిరీస్)- ఏప్రిల్ 17
ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ
హాఫ్ హాఫ్ (తెలుగు రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా చిత్రం)- ఏప్రిల్ 17
మా ఇంటి కథ (తెలుగు ఫ్యామిలీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- ఏప్రిల్ 17
జీ5 ఓటీటీ
అస్సీ (హిందీ కోర్ట్ రూమ్ డ్రామా థ్రిల్లర్ చిత్రం)- ఏప్రిల్ 17
ఆశకల్ అయిరామ్ (మలయాళ ఫ్యామిలీ కామెడీ డ్రామా మూవీ)- ఏప్రిల్ 17
పోచమ్మ(తెలుగు మిస్టరీ హారర్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- ఆహా ఓటీటీ- ఏప్రిల్ 17
గుడ్ బాయ్ (ఇంగ్లీష్ సూపర్నాచురల్ హారర్ థ్రిల్లర్ ఫిల్మ్)- లయన్స్ గేట్ ప్లే ఓటీటీ- ఏప్రిల్ 17
ది బ్రైడ్ (ఇంగ్లీష్ గోతిక్ హారర్ రొమాంటిక్ బ్లాక్ కామెడీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ డ్రామా సినిమా)- బుక్ మై షో ఓటీటీ- ఏప్రిల్ 17
డస్ట్ బన్నీ (ఇంగ్లీష్ డార్క్ ఫాంటసీ హారర్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- హెచ్బీవో మ్యాక్స్ ఓటీటీ- ఏప్రిల్ 17
షెల్బీ ఓక్స్ (ఇంగ్లీష్ హారర్ మిస్టరీ ఫాంటసీ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ చిత్రం)- హులు ఓటీటీ- ఏప్రిల్ 17
ఓటీటీలోకి ఇవాళ 26 సినిమాలు
ఇలా ఇవాళ (ఏప్రిల్ 17) ఒక్కరోజే ఏకంగా 26 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేశాయి. వాటిలో చూసేందుకు తాప్సీ పన్ను అస్సీ, హాఫ్ హాఫ్, మా ఇంటి కథ, పోచమ్మ, మట్కా కింగ్, గుడ్ బాయ్, ది బ్రైడ్, షెల్బీ ఓక్స్, డస్ట్ బన్నీ, రూమ్ మేట్స్, 180, మృణాల్ ఠాకూర్ దో దివానే షెహర్ మే, సెకండ్ కేస్ ఆఫ్ సీతారామ్, ఆగ్రా సినిమాలు చాలా స్పెషల్గా ఉన్నాయి.
స్పెషల్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్
వీటితోపాటు ట్విస్టెడ్, అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఆఫ్ రొమాన్స్, బాలిస్టిక్తో కలిపి చూసేంతదుకు చాలా స్పెషల్గా 17 సినిమాలు ఉన్నాయి ఉన్నాయి. వీటిలో తెలుగులో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా 4 ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి.
