OTT Thriller: ఓటీటీలోకి వస్తున్న మృణాల్ ఠాకూర్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. ప్రేమ నిరాకరిస్తే జైలు.. ఎలా ఉందంటే?
OTT Thriller: ఓటీటీలోకి వస్తున్న మరో థ్రిల్లర్ మూవీ పూజా మేరీ జాన్. మృణాల్ ఠాకూర్ లీడ్ రోల్లో నటించిన ఈ సినిమా జీ5 ఓటీటీలోకి శుక్రవారం (అక్టోబర్ 2) రాబోతోంది. మరి ఈ మూవీ ఎలా ఉంది? చూడొచ్చా లేదా అన్నది ఈ రివ్యూలో చూడండి.
OTT Thriller: 'సీతారామం', 'హాయ్ నాన్న' చిత్రాలతో తెలుగు ఆడియెన్స్ గుండెల్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్న నేచురల్ బ్యూటీ మృణాల్ ఠాకూర్ (Mrunal Thakur), వర్సటైల్ యాక్ట్రెస్ హుమా ఖురేషి (Huma Qureshi) కాంబినేషన్లో వచ్చిన ఇంటెన్స్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ 'పూజా మేరీ జాన్' (Pooja Meri Jaan). ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ జీ5 (ZEE5) లో అక్టోబర్ 2న నేరుగా విడుదలైన ఈ సస్పెన్స్ డ్రామా ఎలా ఉందో పూర్తి రివ్యూలో చూద్దాం.
పూజా మేరీ జాన్ విశేషాలు
• మూవీ టైటిల్ : పూజా మేరీ జాన్
• ఓటీటీ: జీ5
• రిలీజ్ డేట్ : అక్టోబర్ 2, 2026
• జానర్ : సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ / కోర్ట్ రూమ్ డ్రామా
• నటీనటులు: మృణాల్ ఠాకూర్, హుమా ఖురేషీ, విక్రమ్ సింగ్
అసలు కథ ఏంటి? లవ్ ప్రపోజల్ నుంచి జైలు దాకా..
మనం ఒకరిని ఇష్టపడితే అంతా బాగానే ఉంటుంది. కానీ అవతలి వ్యక్తి మన ప్రేమను తిరస్కరించినప్పుడు కొందరు దాన్ని ఈగోగా తీసుకుంటారు. ఆ ప్రమాదకరమైన సైకాలజీ చుట్టూనే ఈ సినిమా కథ నడుస్తుంది.
కథలోకి వెళ్తే.. పూజ (మృణాల్ ఠాకూర్) ను అనికేత్ (విక్రమ్ సింగ్ చౌహాన్) అందరి ముందూ పబ్లిక్గా ప్రపోజ్ చేసి రింగ్ తొడుగుతాడు. అయితే ఆ మరుసటి రోజే అనికేత్ అనుమానాస్పదంగా ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోతాడు.
ఆ సూసైడ్ కేసు కోర్టు మెట్లు ఎక్కడంతో పూజ ప్రధాన నిందితురాలిగా జైలు పాలవుతుంది. అక్కడ నుంచి అసలు డ్రామా మొదలవుతుంది. ఆరోపణలు, నిజాలు, లీగల్ వాదనల మధ్య ఈ కథ ఎలాంటి మలుపులు తిరిగింది అనేది మిగతా సినిమా.
పాయింట్ బాగుంది.. కానీ స్క్రీన్ ప్లే లోపించింది
ప్రేమలో తిరస్కారాన్ని తట్టుకోలేని సైకో ఆలోచనా విధానాన్ని చూపించాలనుకున్న దర్శకుడి ఐడియా చాలా బాగుంది. అయితే దాన్ని తెరపైకి తీసుకొచ్చే క్రమంలో పకడ్బందీ స్క్రీన్ ప్లే కొరవడింది.
కథలో ప్రేక్షకులను షాక్కి గురిచేసే ట్విస్ట్లు, మైండ్ గేమ్స్ పెట్టే అవకాశం పుష్కలంగా ఉన్నా, వాటిని సరిగ్గా వాడుకోలేకపోయారు. అనికేత్ ఆత్మహత్య చేసుకునే సీన్ సినిమాకు అతిపెద్ద టర్నింగ్ పాయింట్ అయినప్పటికీ, ఆ సన్నివేశం ప్రేక్షకుడికి ఎలాంటి హై ఇవ్వలేకపోయింది.
ఇక సెకండాఫ్లో వచ్చే కోర్టురూమ్ డ్రామా కూడా చాలా రొటీన్గా సాగుతుంది. లాయర్ల మధ్య పవర్ ఫుల్ వాదనలు, కొత్త ఆధారాలు బయటపడే సీన్స్ లేకపోవడంతో పేసింగ్ చాలా స్లో అయిపోతుంది.
మృణాల్, హుమా ఖురేషిల షో
ఈ సినిమాకు అతిపెద్ద అసెట్ నటీనటుల పర్ఫార్మెన్స్ మాత్రమే. పూజ పాత్రలో మృణాల్ ఠాకూర్ అమాయకత్వం, భయం, ఆవేదనను చాలా అద్భుతంగా పండించింది. తన ఎమోషనల్ యాక్టింగ్తో సీన్లను నిలబెట్టింది.
ఇక సీనియర్ నటి హుమా ఖురేషి తన క్యారెక్టర్లో ఎంతో హుందాతనంతో నటిస్తూ ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శించింది. విక్రమ్ సింగ్ చౌహాన్ ఓ పిచ్చి ప్రేమికుడిగా పూర్తి న్యాయం చేశారు. స్క్రీన్ప్లేలో ఉన్న లోపాలను నటీనటులు తమ యాక్టింగ్ స్కిల్స్తో కవర్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు.
బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్, మ్యూజిక్ సినిమా మూడ్కు సరిగ్గా సరిపోయాయి. థ్రిల్లర్ వాతావరణాన్ని బిల్డ్ చేయడంలో టెక్నికల్ టీమ్ సక్సెస్ అయింది.
పూజా మేరీ జాన్.. వీకెండ్ ఛాయిస్
మొత్తంగా చూస్తే 'పూజా మేరీ జాన్' సమాజంలో జరుగుతున్న ఒక సీరియస్ ఇష్యూను థ్రిల్లర్ రూపంలో చెప్పే ప్రయత్నం చేసింది. మృణాల్ ఠాకూర్, హుమా ఖురేషి నటన కోసం, ఒకసారి చూడదగ్గ ఓటీటీ మూవీ ఇది.
అయితే గ్రిప్పింగ్ సస్పెన్స్, స్పీడ్ స్క్రీన్ప్లే ఆశించి చూస్తే మాత్రం కాస్త నిరాశ చెందే ఛాన్స్ ఉంది. జీ5 ఓటీటీలో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ డ్రామాలు చూడాలనుకునే వారికి ఇది ఒక ఆప్షన్.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More