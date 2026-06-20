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    OTT Releases: ఓటీటీలోకి అవతార్ 3, రాజా శివాజీ సహా మరో 6 క్రేజీ మూవీస్, వెబ్ సిరీస్.. వచ్చే వారం రిలీజెస్ ఇవే

    OTT Releases: ఓటీటీలోకి వచ్చే వారం కొన్ని క్రేజీ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ వస్తున్నాయి. వీటిలో అవతార్ 3, రాజా శివాజీలాంటి మూవీస్ ఉన్నాయి. వీటితోపాటు రాబోతున్న మిగిలిన 6 టాప్ మూవీస్, వెబ్ సిరీస్ ఏవో చూడండి.

    Jun 20, 2026, 11:01:35 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    OTT Releases: ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు రాబోయే వారం ఒక పెద్ద పండుగలా మారబోతోంది. జూన్ 21 నుండి జూన్ 26 మధ్య కాలంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మోస్ట్ అవేటెడ్ హాలీవుడ్ విజువల్ వండర్స్, క్రేజీ ఇండియన్ హిస్టారికల్ డ్రామాలు, గ్లోబల్ లెవెల్లో కల్ట్ స్టేటస్ దక్కించుకున్న వెబ్ సిరీస్‌ల కొత్త సీజన్లు డిజిటల్ స్క్రీన్‌లపై దాడి చేయడానికి సిద్ధమయ్యాయి.

    OTT Releases: ఓటీటీలోకి అవతార్ 3, రాజా శివాజీ సహా మరో 6 క్రేజీ మూవీస్, వెబ్ సిరీస్.. వచ్చే వారం రిలీజెస్ ఇవే
    OTT Releases: ఓటీటీలోకి అవతార్ 3, రాజా శివాజీ సహా మరో 6 క్రేజీ మూవీస్, వెబ్ సిరీస్.. వచ్చే వారం రిలీజెస్ ఇవే

    నెట్‌ఫ్లిక్స్, జియో హాట్‌స్టార్, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో వంటి టాప్ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్ తమ ఆడియన్స్‌ను గ్లోబల్ కంటెంట్‌తో ముంచెత్తడానికి లైన్ అప్ సెట్ చేశాయి. ఈ వారాన్ని మరింత రసవత్తరంగా మార్చబోతున్న ఆ 8 సంచలన ప్రాజెక్ట్‌ల పూర్తి వివరాలు, వాటి స్ట్రీమింగ్ తేదీలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

    అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్ (Avatar: Fire and Ash)

    ఎక్కడ చూడవచ్చు?: జియో హాట్‌స్టార్

    స్ట్రీమింగ్ తేదీ: జూన్ 24, 2026 (బుధవారం)

    హాలీవుడ్ లెజెండరీ విజువల్ వండర్ ఫ్రాంచైజీ 'అవతార్' నుండి వస్తున్న మూడవ భాగం 'అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్' థియేట్రికల్ రన్ తర్వాత ఇప్పుడు డిజిటల్ స్క్రీన్‌పై సంచలనం సృష్టించడానికి సిద్ధమైంది. పండోరా గ్రహంపై ఈసారి ఫైర్ బ్యాక్‌డ్రాప్ లో సాగే అద్భుతమైన విజువల్స్ ఈ సినిమాలో ప్రధాన ఆకర్షణ కానున్నాయి. ఈ విజువల్ మాస్టర్‌పీస్ జూన్ 24న జియో హాట్‌స్టార్‌లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    రాజా శివాజీ (Raja Shivaji)

    ఎక్కడ చూడవచ్చు?: నెట్‌ఫ్లిక్స్

    స్ట్రీమింగ్ తేదీ: జూన్ 26, 2026 (శుక్రవారం)

    మరాఠా యోధుడు ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా బాలీవుడ్ వర్సటైల్ నటుడు రితీష్ దేశ్‌ముఖ్ (Ritesh Deshmukh) స్వయంగా దర్శకత్వం వహించి నటించిన చారిత్రాత్మక చిత్రం 'రాజా శివాజీ'. థియేటర్లలో భారీ వసూళ్లతో పాటు ప్రేక్షకుల, విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్న ఈ ఎపిక్ హిస్టారికల్ డ్రామా మూవీ జూన్ 26 నుండి నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఆడియన్స్ కోసం అందుబాటులోకి రాబోతోంది.

    అవతార్: ద లాస్ట్ ఎయిర్‌బెండర్ సీజన్ 2

    ఎక్కడ చూడవచ్చు?: నెట్‌ఫ్లిక్స్

    స్ట్రీమింగ్ తేదీ: జూన్ 25, 2026 (గురువారం)

    గాలి, నీరు, భూమి, నిప్పు వంటి పంచభూతాలను తన ఆధీనంలోకి తీసుకుని నియంత్రించగల అద్భుత శక్తులు ఉన్న 12 ఏళ్ల బాలుడి కథతో తెరకెక్కిన లైవ్-యాక్షన్ ఫాంటసీ డ్రామా 'అవతార్: ద లాస్ట్ ఎయిర్‌బెండర్'. నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో విడుదలైన దీని మొదటి సీజన్ పిల్లలతో పాటు పెద్దలను కూడా విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. ఇప్పుడు మరింత యాక్షన్, అడ్వెంచర్‌తో కూడిన సీజన్ 2 జూన్ 25 నుండి నెట్‌ఫ్లిక్స్ వేదికగా ఆడియన్స్ ముందుకు రానుంది.

    ద ఏజెన్సీ సీజన్ 2 (The Agency Season 2)

    ఎక్కడ చూడవచ్చు?: అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో

    స్ట్రీమింగ్ తేదీ: జూన్ 21, 2026 (ఆదివారం)

    ఒక ఫేమస్ ఫ్రెంచ్ టీవీ సిరీస్ ఆధారంగా తెరకెక్కించిన ఇంటెన్స్ స్పై థ్రిల్లర్ డ్రామా 'ద ఏజెన్సీ'. 2024లో విడుదలైన దీని మొదటి సీజన్‌కు గ్లోబల్ వైడ్‌గా మైండ్ బ్లోయింగ్ రెస్పాన్స్ దక్కింది. ఐఎండీబీ (IMDb)లో 7.4 రేటింగ్‌తో దూసుకుపోతున్న ఈ సిరీస్ రెండవ సీజన్ జూన్ 21న ప్రైమ్ వీడియోలో గ్రాండ్‌గా డిజిటల్ ప్రీమియర్ కాబోతోంది. సస్పెన్స్, ఇంటెలిజెన్స్ ఆపరేషన్స్ ఇష్టపడేవారికి ఇది పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.

    హౌస్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్ సీజన్ 3 (House of the Dragon Season 3)

    ఎక్కడ చూడవచ్చు?: జియో హాట్‌స్టార్

    స్ట్రీమింగ్ తేదీ: జూన్ 22, 2026 (సోమవారం)

    ప్రపంచవ్యాప్తంగా రికార్డులు సృష్టించిన క్లాసిక్ సిరీస్ 'గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్' కు ప్రీక్వెల్‌గా వచ్చిన 'హౌస్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్' గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. ఇప్పటికే రిలీజ్ అయిన మొదటి రెండు సీజన్లు అంతర్జాతీయంగా వ్యూవర్‌షిప్ రికార్డులను తిరగరాశాయి. ఇప్పుడు మరింత భారీ గ్రాఫిక్స్, ఊహించని పోరాటాలు, భయంకరమైన డ్రాగన్ల యుద్ధాలతో కూడిన మూడవ సీజన్ జూన్ 22 నుండి జియో హాట్‌స్టార్‌లో వీక్షించడానికి అందుబాటులోకి రానుంది.

    ద అమెరికన్ ఎక్స్‌పెరిమెంట్ (The American Experiment)

    ఎక్కడ చూడవచ్చు?: నెట్‌ఫ్లిక్స్

    స్ట్రీమింగ్ తేదీ: జూన్ 25, 2026 (గురువారం)

    రాజకీయాలు, ప్రపంచ చరిత్రను ఇష్టపడే వారి కోసం నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఒక ప్రత్యేకమైన డాక్యుమెంటరీ సిరీస్‌ను తీసుకొస్తోంది. అమెరికన్ ప్రజాస్వామ్యం మూలాలు, దాని ప్రారంభం, శతాబ్దాల కాలంలో అది సాధించిన అభివృద్ధి, ఎదుర్కొన్న సవాళ్ల చుట్టూ సాగే ఐదు భాగాల సుదీర్ఘ విశ్లేషణాత్మక సిరీస్ ఇది. ఈ ఇన్ఫర్మేటివ్ ప్రాజెక్ట్ జూన్ 25 నుండి అందుబాటులోకి వస్తుంది.

    ద బేర్ సీజన్ 5 (The Bear Season 5)

    ఎక్కడ చూడవచ్చు?: జియో హాట్‌స్టార్

    స్ట్రీమింగ్ తేదీ: జూన్ 25, 2026 (గురువారం)

    గ్లోబల్ వైడ్‌గా ఎన్నో ప్రెస్టీజియస్ అవార్డులను సొంతం చేసుకున్న కల్ట్ క్లాసిక్ సిరీస్ 'ద బేర్'. ఒక ప్రతిభావంతుడైన చెఫ్ (Chef) జీవితం, అతని పెద్ద కుమారుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్న తర్వాత ఆ కుటుంబం, రెస్టారెంట్ ఎలాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొంది అనే ఎమోషనల్ అండ్ హార్ట్ టచింగ్ పాయింట్‌తో ఈ సిరీస్ నడుస్తుంది. గత నాలుగు సీజన్లకు ఆడియన్స్ బ్రహ్మరథం పట్టగా, ఈ సిరీస్ ఐదో, ఆఖరి సీజన్ జూన్ 25న జియో హాట్‌స్టార్‌లో రిలీజ్ కాబోతోంది.

    లిటిల్ బ్రదర్ (Little Brother)

    ఎక్కడ చూడవచ్చు?: నెట్‌ఫ్లిక్స్

    స్ట్రీమింగ్ తేదీ: జూన్ 25, 2026 (గురువారం)

    హాలీవుడ్ యాక్షన్ స్టార్ జాన్ సీనా (John Cena), ప్రముఖ కమెడియన్ ఎరిక్ ఆండ్రే ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన అవుట్ అండ్ అవుట్ హిల్ టౌన్ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్ 'లిటిల్ బ్రదర్'. ఒకరికొకరు అస్సలు సంబంధం లేని, భిన్నమైన మనస్తత్వాలు కలిగిన ఇద్దరు తోబుట్టువుల (అన్నదమ్ముల) మధ్య సాగే ఫన్నీ వార్స్ ఈ సినిమా మెయిన్ లైన్. ఈ ఫుల్ లెంత్ కామెడీ మూవీ జూన్ 25న నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో డిజిటల్ ఎంట్రీ ఇస్తోంది.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/OTT Releases: ఓటీటీలోకి అవతార్ 3, రాజా శివాజీ సహా మరో 6 క్రేజీ మూవీస్, వెబ్ సిరీస్.. వచ్చే వారం రిలీజెస్ ఇవే
    Home/Entertainment/OTT Releases: ఓటీటీలోకి అవతార్ 3, రాజా శివాజీ సహా మరో 6 క్రేజీ మూవీస్, వెబ్ సిరీస్.. వచ్చే వారం రిలీజెస్ ఇవే
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