Avatar 3 OTT Release Date: ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న 14 వేల కోట్ల వసూళ్ల విజువల్ వండర్.. అవతార్ 3 స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్స్
Avatar 3 OTT Release Date: ప్రఖ్యాత దర్శకుడు జేమ్స్ కామెరాన్ విజువల్ వండర్ 'అవతార్' సిరీస్ నుంచి వచ్చిన మూడవ భాగం 'అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్' (Avatar: Fire and Ash) డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు సిద్ధమైంది. థియేటర్లలో మిశ్రమ స్పందన వచ్చినప్పటికీ.. బాక్సాఫీస్ వద్ద దాదాపు 1.5 బిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ.14 వేల కోట్లకుపైనే) వసూళ్లతో ఈ చిత్రం తన సత్తా చాటింది. ఇప్పుడు ఈ అద్భుత ప్రపంచాన్ని ఇంట్లోనే చూసే అవకాశం రాబోతోంది.
జూన్ 24 నుంచి స్ట్రీమింగ్
తాజా సమాచారం ప్రకారం, 'అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్' జూన్ 24, 2026 నుంచి డిస్నీ+ (Disney+) వేదికగా స్ట్రీమింగ్ కానుంది. మన దేశంలో ఈ మూవీ 'జియోహాట్స్టార్' (Jio Hotstar) లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది.
గతంలో కొన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ లో రెంటల్ (అద్దె) ప్రాతిపదికన అందుబాటులో ఉన్న ఈ సినిమా.. జూన్ 24 నుంచి సబ్స్క్రైబర్లందరికీ అదనపు ఛార్జీలు లేకుండా అందుబాటులో ఉంటుంది.
అవతార్ 3 స్టోరీ ఇలా..
'అవతార్: ది వే ఆఫ్ వాటర్' ముగిసిన చోట నుంచే ఈ మూడవ భాగం కథ మొదలవుతుంది. తన కుమారుడు నెటెయమ్ మరణం తర్వాత ఆ బాధ నుంచి కోలుకోవడానికి జేక్ సల్లీ, నెయితిరి ప్రయత్నిస్తుంటారు. మరోవైపు విలన్ కల్నల్ మైల్స్ క్వారిచ్ పండోరా గ్రహంపై ఉన్న 'మ్యాంగ్క్వాన్' తెగ (వీరినే బూడిద ప్రజలు లేదా Ash People అంటారు)తో చేతులు కలుపుతాడు.
జేక్ సల్లీ కుటుంబాన్ని వేటాడటమే లక్ష్యంగా క్వారిచ్ సాగించే పోరాటం, ఈ క్రమంలో పండోరాలోని కొత్త ప్రదేశాలు, వింత జీవులు ప్రేక్షకులకు కనువిందు చేయనున్నాయి.
అవతార్ ఫైర్ అండ్ యాష్.. ఓ విజువల్ వండర్
జేమ్స్ కామెరాన్ తన ప్రతి సినిమాలోనూ టెక్నాలజీని మరో స్థాయికి తీసుకెళ్తారు. ఈ చిత్రంలో కూడా అగ్నిపర్వతాల నేపథ్యంలో సాగే యాక్షన్ సీక్వెన్స్ లు, అద్భుతమైన విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. ఇప్పుడు భారీ స్క్రీన్లు లేకపోయినా.. 4K క్వాలిటీతో ఓటీటీలో ఈ సినిమాను ఎంజాయ్ చేయవచ్చు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. 'అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్' ఏ ఓటీటీలో విడుదల కానుంది?
ఈ చిత్రం భారత్లో జియోహాట్స్టార్ (Jio Hotstar) లో మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిస్నీ+ లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
2. అవతార్ 3 ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ఎప్పుడు?
జూన్ 24, 2026 నుంచి ఈ సినిమా డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్పై అందుబాటులోకి రానుంది.
3.అవతార్ 3 సినిమా చూడటానికి విడిగా డబ్బులు చెల్లించాలా?
లేదు. గతంలో రెంటల్ విధానంలో ఉన్నప్పటికీ, జూన్ 24 నుంచి సబ్స్క్రిప్షన్ ఉన్న వినియోగదారులందరూ ఉచితంగా చూడవచ్చు.
