    Avatar 3 OTT Release Date: ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న 14 వేల కోట్ల వసూళ్ల విజువల్ వండర్.. అవతార్ 3 స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్స్

    Avatar 3 OTT Release Date: అవతార్ 3 ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 1.5 బిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ.14 వేల కోట్లకుపైనే) వసూలు చేసిన ఈ విజువల్ వండర్ జియోహాట్‌స్టార్ లో స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది.

    May 13, 2026, 14:40:23 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Avatar 3 OTT Release Date: ప్రఖ్యాత దర్శకుడు జేమ్స్ కామెరాన్ విజువల్ వండర్ 'అవతార్' సిరీస్ నుంచి వచ్చిన మూడవ భాగం 'అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్' (Avatar: Fire and Ash) డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్‌కు సిద్ధమైంది. థియేటర్లలో మిశ్రమ స్పందన వచ్చినప్పటికీ.. బాక్సాఫీస్ వద్ద దాదాపు 1.5 బిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ.14 వేల కోట్లకుపైనే) వసూళ్లతో ఈ చిత్రం తన సత్తా చాటింది. ఇప్పుడు ఈ అద్భుత ప్రపంచాన్ని ఇంట్లోనే చూసే అవకాశం రాబోతోంది.

    జూన్ 24 నుంచి స్ట్రీమింగ్

    తాజా సమాచారం ప్రకారం, 'అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్' జూన్ 24, 2026 నుంచి డిస్నీ+ (Disney+) వేదికగా స్ట్రీమింగ్ కానుంది. మన దేశంలో ఈ మూవీ 'జియోహాట్‌స్టార్' (Jio Hotstar) లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది.

    గతంలో కొన్ని ప్లాట్‌ఫామ్స్ లో రెంటల్ (అద్దె) ప్రాతిపదికన అందుబాటులో ఉన్న ఈ సినిమా.. జూన్ 24 నుంచి సబ్‌స్క్రైబర్లందరికీ అదనపు ఛార్జీలు లేకుండా అందుబాటులో ఉంటుంది.

    అవతార్ 3 స్టోరీ ఇలా..

    'అవతార్: ది వే ఆఫ్ వాటర్' ముగిసిన చోట నుంచే ఈ మూడవ భాగం కథ మొదలవుతుంది. తన కుమారుడు నెటెయమ్ మరణం తర్వాత ఆ బాధ నుంచి కోలుకోవడానికి జేక్ సల్లీ, నెయితిరి ప్రయత్నిస్తుంటారు. మరోవైపు విలన్ కల్నల్ మైల్స్ క్వారిచ్ పండోరా గ్రహంపై ఉన్న 'మ్యాంగ్‌క్వాన్' తెగ (వీరినే బూడిద ప్రజలు లేదా Ash People అంటారు)తో చేతులు కలుపుతాడు.

    జేక్ సల్లీ కుటుంబాన్ని వేటాడటమే లక్ష్యంగా క్వారిచ్ సాగించే పోరాటం, ఈ క్రమంలో పండోరాలోని కొత్త ప్రదేశాలు, వింత జీవులు ప్రేక్షకులకు కనువిందు చేయనున్నాయి.

    అవతార్ ఫైర్ అండ్ యాష్.. ఓ విజువల్ వండర్

    జేమ్స్ కామెరాన్ తన ప్రతి సినిమాలోనూ టెక్నాలజీని మరో స్థాయికి తీసుకెళ్తారు. ఈ చిత్రంలో కూడా అగ్నిపర్వతాల నేపథ్యంలో సాగే యాక్షన్ సీక్వెన్స్ లు, అద్భుతమైన విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. ఇప్పుడు భారీ స్క్రీన్లు లేకపోయినా.. 4K క్వాలిటీతో ఓటీటీలో ఈ సినిమాను ఎంజాయ్ చేయవచ్చు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. 'అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్' ఏ ఓటీటీలో విడుదల కానుంది?

    ఈ చిత్రం భారత్‌లో జియోహాట్‌స్టార్ (Jio Hotstar) లో మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిస్నీ+ లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    2. అవతార్ 3 ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ఎప్పుడు?

    జూన్ 24, 2026 నుంచి ఈ సినిమా డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై అందుబాటులోకి రానుంది.

    3.అవతార్ 3 సినిమా చూడటానికి విడిగా డబ్బులు చెల్లించాలా?

    లేదు. గతంలో రెంటల్ విధానంలో ఉన్నప్పటికీ, జూన్ 24 నుంచి సబ్‌స్క్రిప్షన్ ఉన్న వినియోగదారులందరూ ఉచితంగా చూడవచ్చు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

