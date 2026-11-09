OTT: ఓటీటీ ధమాకా.. ఈ వారం ఏకంగా 36 కొత్త సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్.. బ్లాక్బస్టర్లు, థ్రిల్లర్లు.. పూర్తి లిస్ట్ ఇదే
OTT: నవంబర్ రెండో వారం ఓటీటీ ప్రియులకు అసలైన పండుగ వాతావరణాన్ని మోసుకొస్తోంది. నవంబర్ 9 నుంచి నవంబర్ 15 వరకు ఏకంగా 36 సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ కు వస్తుండటం విశేషం. నెట్ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ వీడియో, జియోహాట్స్టార్, ఆహా, జీ5, సన్నెక్స్ట్లలో ఇవి రానున్నాయి. జైలర్ 2, రణబాలిలాంటి మూవీస్ ఉన్నాయి.
OTT: సినిమా థియేటర్లతో పాటు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లు ప్రతి వారం వినోదాన్ని పంచడంలో సరికొత్త పోటీకి తెరలేపుతున్నాయి. ఈ వారం (నవంబర్ 9 నుండి నవంబర్ 15 వరకు) డిజిటల్ ప్రపంచంలో మునుపెన్నడూ లేని విధంగా కంటెంట్ లవర్స్కు కళ్లు చెదిరే వెరైటీలు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. యాక్షన్ థ్రిల్లర్స్, డ్రామా, యూత్ఫుల్ కామెడీ, గ్రిప్పింగ్ మిస్టరీల నుంచి ప్రఖ్యాత హాలీవుడ్ సిరీస్ వరకు అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులకు తగిన జాబితా సిద్ధమైంది.
ఓటీటీలో సౌత్ ఇండస్ట్రీ ధమాకా
ఈ వారం సౌత్ ఇండస్ట్రీకి చెందిన పలు ఇంట్రెస్టింగ్, క్రేజీ ప్రాజెక్టులు ఓటీటీలోకి వస్తున్నాయి.
జైలర్ 2 (Jailer 2) – నవంబర్ 12 (అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో): సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్, దర్శకుడు నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ కలయికలో వచ్చిన ఈ హై-వోల్టేజ్ మాస్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో సన్రైజ్ డిజిటల్ హక్కులతో ప్రైమ్ వీడియోలో గ్రాండ్గా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
రణబాలి (Ranabaali) – నవంబర్ 13 (నెట్ఫ్లిక్స్): పవర్ ఫుల్ పీరియడిక్ డ్రామాగా రూపొందిన 'రణబాలి' చిత్రం నవంబర్ 13 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో తెలుగు సహా దక్షిణాది ప్రధాన భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
పుష్పక విమానం (Pushpaka Vimanam) – నవంబర్ 12 (జియోహాట్స్టార్): టైమ్ ట్రావెల్ కాన్సెప్ట్తో తెరకెక్కిన తమిళ సైన్స్ ఫిక్షన్ డ్రామా 'పుష్పక విమానం' తెలుగు వెర్షన్ హాట్స్టార్లో విడుదల కానుంది.
హ్యాపీ జర్నీ (Happy Journey) – నవంబర్ 13 (సన్నెక్స్ట్): ఆల్-వుమెన్ వెకేషన్ ఆధారంగా సాగే ఎమోషనల్ ఫ్యామిలీ డ్రామా 'హ్యాపీ జర్నీ' సన్నెక్స్ట్లో తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో లభ్యం కానుంది.
కికు చిరంజీవి (Kiku Chiranjeevi) – నవంబర్ 14 (ఆహా): పక్కా తెలుగు ఎంటర్టైనర్గా రూపొందిన ఈ చిత్రం ప్రముఖ రీజనల్ ఓటీటీ ఆహా (Aha Video) వేదికగా నవంబర్ 14న విడుదల కానుంది.
రోజువారీగా ఓటీటీ రిలీజెస్ పూర్తి జాబితా
నవంబర్ 9 (సోమవారం)
పవర్ బుక్ II: ఘోస్ట్ (Power Book II: Ghost) - ఇంగ్లీష్ సిరీస్ (నెట్ఫ్లిక్స్)
మిస్టీ గ్రీన్ (Misty Green) - ఇంగ్లీష్ సినిమా (నెట్ఫ్లిక్స్)
ద గుడ్ లాయర్ (The Good Lawyer) - ఫ్రెంచ్/తెలుగు/తమిళ్/హిందీ (నెట్ఫ్లిక్స్)
నవంబర్ 10 (మంగళవారం - ప్రైమ్ వీడియో రెంట్)
అమెరికన్ డాక్టర్ (American Doctor) - ఇంగ్లీష్
ఫాలింగ్ (Falling) - ఇంగ్లీష్
ద ఇన్కమర్ (The Incomer) - ఇంగ్లీష్
అదర్ మమ్మీ (Other Mommy) - ఇంగ్లీష్
పాన్స్ లాబిరింత్ 20th యానివర్సరీ ఎడిసన్ - హాలీవుడ్ క్లాసిక్
నవంబర్ 11 (బుధవారం)
ద లార్డ్ ఆఫ్ ది రింగ్స్: ద రింగ్స్ ఆఫ్ పవర్ - సీజన్ 3 - ఇంగ్లీష్ (అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో)
రాక్ ఆన్ 2 (Rock On 2) - హిందీ (నెట్ఫ్లిక్స్)
ద బాడీ: సీజన్ 1 (The Body S1) - ఇంగ్లీష్, హిందీ (నెట్ఫ్లిక్స్)
కిజ్సడా పారడైజ్ (Kijsada Paradise) - థాయ్/ఇంగ్లీష్ (నెట్ఫ్లిక్స్)
అవెడన్ (Avedon) - ఇంగ్లీష్ (నెట్ఫ్లిక్స్)
టైలర్ పెర్రీస్ ద గోస్పెల్ ఆఫ్ క్రిస్మస్ - నెట్ఫ్లిక్స్
నవంబర్ 12 (గురువారం)
జైలర్ 2 (Jailer 2) - తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళం (అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో)
పుష్పక విమానం (Pushpaka Vimanam) - తెలుగు (జియోహాట్స్టార్)
అలెన్ (Allen) - సైన్స్ ఫిక్షన్ కామెడీ (నెట్ఫ్లిక్స్)
నెవర్ సరెండర్ (Never Surrender) - ఇండోనేషియన్/హిందీ/తెలుగు (నెట్ఫ్లిక్స్)
మిరాకిల్స్ ఆఫ్ ది ER - మెడికల్ డ్రామా (నెట్ఫ్లిక్స్)
ఛోటా భీమ్: కిర్మాడా & భక్షక్ స్పెషల్ - కిడ్స్ యానిమేషన్ (నెట్ఫ్లిక్స్)
నవంబర్ 13 (శుక్రవారం - బిగ్ డే)
రణబాలి (Ranabaali) - పీరియాడిక్ డ్రామా (నెట్ఫ్లిక్స్)
హ్యాపీ జర్నీ (Happy Journey) - తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ (సన్నెక్స్ట్)
బాంద్రా (Bandra) - మలయాళం (జీ5)
డాయరా (Daayra) - కరీనా కపూర్, పృథ్వీరాజ్ మూవీ (నెట్ఫ్లిక్స్)
స్టూడెంట్ ఆఫ్ ది ఇయర్: ఆఫ్టర్ డార్క్ - క్రైమ్ థ్రిల్లర్ (జియోహాట్స్టార్)
పారివారిక్ మనోరంజన్ - హిందీ (సోనీ లివ్)
ద థర్డ్ మర్డర్ - మలయాళం (మనోరమా మ్యాక్స్/సింప్లీ సౌత్)
హార్ట్ల్యాండ్ (HeartLand) - ఇంగ్లీష్/తెలుగు/తమిళ్ (నెట్ఫ్లిక్స్)
మర్డర్ ఇన్ గలీషియా (Murder in Galicia) - వెబ్ సిరీస్ (నెట్ఫ్లిక్స్)
నవంబర్ 14 & 15
కికు చిరంజీవి (Kiku Chiranjeevi) - నవంబర్ 14 (ఆహా)
క్లంక్ ఆన్ సినిమా (Clunk On Cinema) - నవంబర్ 15 (నెట్ఫ్లిక్స్)
ఈ వారం విడుదలవుతున్న 25కు పైగా సినిమాల్లో మీ అభిరుచికి తగ్గట్టుగా ప్రాజెక్ట్లను ఎంచుకోవచ్చు. పక్కా మాస్ యాక్షన్ ప్రియులకు జైలర్ 2, పీరియాడిక్ కథాంశాలను కోరుకునే వారికి రణబాలి, కుటుంబంతో కలసి నవ్వుకోవాలనుకునే వారికి హ్యాపీ జర్నీ, ఇన్వెస్టిగేషన్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్లను ఇష్టపడే వారికి డాయరా, స్టూడెంట్ ఆఫ్ ది ఇయర్: ఆఫ్టర్ డార్క్ బెస్ట్ ఆప్షన్లుగా చెప్పొచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More